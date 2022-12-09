Драма Неймара: придумал гениальный гол, грязно ударил Брозовича, даже не пробил в серии пенальти

Неймар в 1/4 финала ЧМ против Хорватии – настоящая драма.

Главная личная статистика до 106-й минуты: всего один точный пас под удар, лишь три удачные обводки за девять попыток дриблинга, четыре потери мяча (больше всех у Бразилии), четыре удара, все в створ и из хороших позиций, но все они будто бы были нужны, чтобы героем матча стал вратарь Хорватии Доминик Ливакович.

Но на 106-й минуте Неймар сотворил маленькое чудо: спустился к Маркиньосу, отыгрался с Родриго, убрав Луку Модрича (тот особо не сопротивлялся), построил еще одну стенку с Лукасом Пакета, принял мяч в штрафной, Борна Соса легким стыком не остановил Нея, и тот легко обошел Ливаковича, попав в верхний угол пустых ворот.

Шедевр.

В историческом контексте это тоже очень важный гол. Неймар забил 77-й мяч, догнав Пеле в списке лучших бомбардиров сборной Бразилии. Именно на чемпионатах мира Ней дошел до отметки в восемь голов, на уровне Криштиану Роналду и Диего Марадоны.

До фантастического прохода самым запоминающимся эпизодом был грязный поступок Неймара против Марцело Брозовича: по ходу первого экстра-тайма сфолил на хорвате и пробил по ноге, когда тот падал. Судья Майкл Оливер просмотрел момент.

Замах.

Удар.

Справедливости ради, Неймар явно разозлился из-за стиля игры Брозовича. В первом тайме хорватский опорник получил желтую, откровенно и грубо схватив Неймара после удачного дриблинга бразильца. И в мелких эпизодах еще пару раз неприятно кольнул Неймара по ногам.

Но самое главное осталось на серию пенальти. Трагедия в том, что ничего не случилось: Неймар даже не бил по воротам Ливаковича. Наверняка был пятым в очереди, но Бразилия потеряла шансы после своего четвертого удара – после попадания Маркиньоса в штангу счет стал 4:2 в пользу Хорватии. Такое не отыгрывается.

Максимально тяжелое осознание.

Есть вероятность, что это был последний матч Неймара на чемпионатах мира . Вот что он говорил до ЧМ-2022: «Я буду играть на этом чемпионате мира так, будто он для меня последний. Я постоянно разговариваю об этом со своим отцом. Я должен играть каждый матч так, словно он последний, потому что неизвестно, что будет завтра.

Я не могу гарантировать, что выступлю еще на одном чемпионате мира. Может быть, у меня будет еще один, а может, и нет».

Фото: REUTERS/Lee Smith, Annegret Hilse, Hannah Mckay, Matthew Childs, Dylan Martinez, Fabrizio Bensch, Suhaib Salem