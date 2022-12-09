ЧМ-2022 в Катаре
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Ливакович вытащил Хорватию в полуфинал – 11 сэйвов и 1 отбитый пенальти против Бразилии! Что о нем известно?

Доминик Ливакович Доминик Ливакович
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Сборная Хорватии по футболу Сборная Хорватии по футболу
Сборная Бразилии по футболу Сборная Бразилии по футболу
Шиме Врсалько Шиме Врсалько
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Главный герой Хорватии – вратарь Доминик Ливакович.

В матче с Бразилией он сделал 11 сэйвов – это рекорд ЧМ-2022. А еще это лучший результат чемпионатов мира с 2014 года, когда американец Тим Хорвард спасал сборную в матче с Бельгией (16 сэйвов). 

7 из 11 ударов, отраженных Ливаковичем, были нанесены из пределов штрафной. Суммарная опасность этих ударов – 1,93 xG, то есть Ливакович фактически спас Хорватию от двух пропущенных мячей

Для сравнения: Алиссон за весь турнир сделал 5 сэйвов. За одну игру Ливакович вытащил больше ударов, чем у Каспера Шмейхеля, Мануэля Нойера, Эдуара Менди, Джордан Пикфорд, Гильермо Очоа, Уго Льорис и Яссин Буну за весь турнир (ладно хоть не вместе взятые). У Тибо Куртуа – те же 9 сэйвов за весь ЧМ-2022. В одном матче ближе всех по сэйвам был Войчех Шченсны – 9 отраженных ударов в матче с Аргентиной. 

 

В серии пенальти Ливакович сразу надломил Бразилию – первый же удар Родриго он очень уверенно потащил, прыгнув влево. 

Теперь у Ливаковича 4 отраженных удара в сериях пенальти на ЧМ – это повторение рекорда. Безумие!

Кто такой Ливакович? Учился на дипломата, играл в баскетбол и рос рядом с Врсалько

Теперь точно пора узнать героя ближе.

• ЧМ-2022 – первый крупный турнир, где Ливакович безоговорочно первый номер. Он играл в сборной на Евро-2020 и был основным еще в квалификации ЧЕ, но и там, и там по ходу вытеснил из состава Ловре Калинича. Теперь же он приехал в статусе главного вратаря сборной Хорватии.

• В отличие от многих партнеров, которые росли в тяжелых условиях и для которых футбол был способом пробиться в люди, у Ливаковича была другая жизнь.

Его отец Здравко Ливакович – инженер-строитель, несколько лет был госсекретарем в Министерстве моря, транспорта и инфраструктуры Хорватии. Мать – Мануэла Скоблар, двоюродная сестра бывшего форварда сборной Югославии Йосипа Скоблара, который поиграл в «Марселе» и «Ганновере». Дед – радиолог и бывший член совета директоров баскетбольного «Задара», бабушка – учитель английского.

Кстати, именно деда Доминик считает самым важным человеком в жизни – он посвящает Воймилу все победы и успехи. «Мой дедушка всегда был со мной, он больше всех повлиял на мое развитие. Он многому научил меня. Скромность была на первом месте. Даже сегодня скромность – моя главная жизненная ценность», – говорил Ливакович.

• Ливакович родом из самого футбольного города Хорватии – Задара. Оттуда же Лука Модрич и вратарь сборной на ЧМ-2018 Даниел Субашич. А еще защитник Шиме Врсалько – он вообще был соседом Доминика.

«Мы росли в соседних домах с Шиме. Им восхищались, потому что он умел делать с мячом все что угодно. Он был для нас как бог. Трудно не полюбить футбол, когда растешь рядом с таким игроком», – признавался Ливакович.

• Хоть Ливакович с детства тянулся к спорту – играл не только в футбол, но и в волейбол с баскетболом, – он не забывал об образовании. После школы даже уехал учиться из родного Задара в Загреб на дипломата, но не доучился, потому что пошли успехи в спорте.

«Семья всегда поддерживала меня, и высшее образование – это не их инициатива, а исключительно моя. Я отложил учебу, когда в моей жизни стало больше футбола, но однажды хочу закончить университет. Вряд ли моя семья расстраивается, что я выбрал мяч вместо книг. Они даже рады, что я не закончил университет», – рассказывал Ливакович.

• Ориентиры Доминика – Икер Касильяс, Даниел Субашич (кстати, бывший первый номер сборной Хорватии тоже из Задара), а также Давид Де Хеа.

В 2019-м Ливакович получил похвалу от самого Икера. Испанский вратарь написал в твиттере, что следит за 24-летним хорватом и считает его интересным голкипером. 

«Его похвала – самое большое признание в моей карьере. Ощущается как настоящий трофей. Когда я начинал играть в футбол 6-летним мальчишкой, то фанател от Касильяса и Рауля».

Из этих слов понятно, что Доминик – фанат мадридского «Реала». Кто знает, может, Лука Модрич заберет Ливаковича в Мадрид сразу после чемпионата мира?

Ливакович любит игры под давлением. И серии пенальти

• В Катар приехала жена Доминика – Хелена Матич. Они обручились в прошлом году после четырех лет отношений (а до этого несколько лет дружили). Хелена – бывшая фигуристка, выступала в синхронном фигурном катании. В Хорватии ее называют местной Меган Маркл.

«Я впечатлена скромностью Доминика. Он главный критик для себя. Иногда меня это раздражает, но я его понимаю, – рассказывала она. – Могу сказать, что мы оба росли в командных видах спорта, поэтому в наших отношениях нет эгоизма, и мы здорово работаем как команда».

• Уже на ЧМ Ливаковича пытались поддеть вопросами о том, что вратарская линия в сборной сейчас слабее обычного. Он реагировал достойно: «Говорить и писать могут все что угодно. Мы сделаем все возможное, чтобы это было не так. Атмосфера в сборной отличная, я прекрасно себя чувствую, в хорошей форме и надеюсь, что так и будет».

Ливакович уверял, что ему подходят игры под давлением. «Мне очень нравится играть в важных матчах. Адреналин и атмосфера на стадионе помогают сохранять высокую концентрацию», – говорил он. 

Хотя еще год назад капитан хорватов Лука Модрич мотивировал Ливаковича вот такой эмоциональной речью: 

«Я бы не говорил тебе это, если б не заботился о тебе и мне было все равно. Ты нравишься мне, поэтому я говорю это. Но я не вижу твоего прогресса в сборной! Может быть, что-то давит на тебя? Ты просто излучаешь неуверенность. Это важно для всей команды. Ты понимаешь? Почему ты не можешь допустить ошибку? Каждый может ошибиться. Я чувствую, что твоя проблема в том, что ты боишься этого. Почему нельзя делать ошибки? Пожалуйста, назови мне имя того, кто не ошибается. Слушай, ты прекрасный голкипер. Ты знаешь это?»

• В 2018-м Доминика, тогда еще резервного вратаря сборной Хорватии, спрашивали: не считает ли он, что стоит придумать что-то другое вместо серий пенальти, потому что вратарям в них очень сложно.

«Нет, – с улыбкой ответил он. – Ведь Хорватия их выигрывает».

Проклятье Бразилии! Европейские сборные тормозят ее пятый ЧМ подряд

Модрич с хорватами – в полуфинале! Здесь все о его грандиозной карьере

Фото: Gettyimages.ru/Alex Grimm; REUTERS/Lee Smith, Hannah Mckay

Хорватия – Бразилия 1:1 (0:0, 0:0, 0:1, 1:0), по пенальти - 4:2
Дата проведения
9 декабря, 18.00, «Education City Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 105 Неймар, 1:1 – 117 Петкович.
ХорватияЛивакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса (Будимир, 110), Модрич, Ковачич (Маер, 105), Брозович (Оршич, 114), Перишич, Пашалич (Влашич, 72), Крамарич (Петкович, 72).
БразилияАлиссон, Милитао (Алекс Сандро, 105), Тиаго Силва, Маркиньос, Данило, Каземиро, Лукас Пакета (Фред, 105), Неймар, Ришарлисон (Педро, 84), Рафинья (Антони, 56), Винисиус Жуниор (Родриго, 64).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 4:2.
Предупреждения:
Данило (25), Брозович (31), Каземиро (68), Маркиньос (77), Петкович (117).

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