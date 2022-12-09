В 16 перешел в «Арсенал», чтобы вырваться из бедности и спасти семью от долгов. История Эмилиано Мартинеса

Сегодня важнейший матч для кипера Аргентины.

Летом 2021-го Эмилиано Мартинес сверкнул на Кубке Америки и стал одним из героев сборной Аргентины: команда пропустила лишь дважды, вратарь «Астон Виллы» сделал три сэйва в серии пенальти полуфинала против Колумбии.

С тех пор Мартин незаменим в сборной, с которой теперь прорвался в четвертьфинал чемпионата мира в Катаре.

Тем удивительнее, что 30-летний Эмилиано проводит лишь третий полноценный сезон в карьере. Рассказываем о ключевых сюжетах его жизни: бедность, переезд из Аргентины в Англию ради «Арсенала» в 16 лет и тотальное недоверие клуба (6 аренд!).

Иногда было нечего есть, вокруг – много криминала. В интернате «Индепендьенте» принимали наркотики и пили

Эмилиано тихонько заглянул в комнату и увидел, что папа плачет. Он не мог оплатить счета – в доме не было ни песо. Обычно Мартинесы месяц платили за электричество, месяц – за газ, но тут не работала даже такая схема.

Альберто продавал рыбу, Сузанна убирала в гостинице.

Эмилиано редко видел папу – он постоянно работал. Правда, если у Альберто не шла торговля, есть было нечего.

По утрам Сузанна провожала Эми с братом на автобус до школы и с той же остановки уезжала на работу. Чтобы дети могли учиться, она брала дополнительные смены и работала по 12 часов в день. Сузанна хотела дать детям образование, которое позволило бы прорваться в другую жизнь.

Несколько раз на дом нападали грабители, хотя брать там было нечего – не было даже дверей и туалета. Однажды воры убили любимую собаку Мартинесов прямо в коридоре.

Эмилиано никогда не боялся родного Мар-дель-Плата (город в 400 километрах от Буэнос-Айреса), он просто там родился. Но в интернате «Индепендьенте», где Эми оказался в 12, ему впервые стало страшно. Он видел, как другие парни принимают наркотики, курят и пьют. Кто-то не выдерживал и убегал из интерната в слезах, но Эми никогда не отвлекался от цели. Он с детства фанател от «Индепендьенте» и хотел попасть в основу. Поскольку у семьи не было денег даже на бутсы, «Индепендьенте» поместил Эми на полное обеспечение.

В 16 лет Мартинес сверкнул в составе Аргентины на Кубке Америки U17.

Когда Эмилиано вернулся с турнира, президент «Индепендьенте» Хулио Кампарада пригласил его в кабинет. Мартинес радовался, думая, что сейчас ему предложат улучшенный контракт, – тогда он смог бы чаще помогать семье.

Но Мартинес ошибся. «Тебя заметил лондонский «Арсенал». Нужно ехать на просмотр», – сказал президент.

После просмотра Эмилиано приехал в Мар-дель-Плата, не зная, вернется ли он когда-нибудь в Англию. Зайдя в дом, он услышал, что папа плачет. Из-за проблем на работе у него не осталось денег, а машину пришлось продать, чтобы покрыть долги. Эмилиано знал, что должен спасти семью.

Прошло несколько недель, и Мартинеса снова пригласили в главный офис «Индепендьенте». Президент сообщил, что согласился продать Эми в «Арсенал» за 500 тысяч евро.

Мама и брат плакали, уговаривая Эмилиано отказаться, но он понимал, что получит подписной бонус в 5 тысяч фунтов. Первая мысль – папа сможет купить новую машину. Вторая – зарплата в «Арсенале» позволит платить по счетам.

Эми понимал, как должен поступить.

В Лондоне Мартинеса спасла любовь

Лондон принял Эмилиано недружелюбно. Из-за проблем с паспортом он два года не мог играть за «Арсенал». Было очень одиноко, на тренировках он держался, но, возвращаясь в маленькую квартиру, плакал.

Эми становилось лучше лишь в небольшом ресторане неподалеку, где атмосфера напоминала родную Аргентину. А вообще ежедневный маршрут Эмилиано был таким: дом – автобусная остановка – база – автобусная остановка – дом.

Ожидая автобус, Эми подолгу смотрел на красивую девушку, которая, как и он, приходила на остановку каждый день. Набравшись смелости, Мартинес познакомился и пригласил ее в любимый ресторан. Оказалось, что она дочка владельца.

Через семь лет Эмилиано и Мандинья поженились.

Девушка очень помогала Эмилиано с адаптацией – учила его английскому (за прогресс в языке Мартинес даже получил от клуба бонус в 20 тысяч фунтов) и знакомила с местной культурой.

С 2012-го Мартинес оказался в круговороте аренд: «Оксфорд Юнайтед», «Шеффилд Уэнсдей», «Ротерхэм», «Вулверхэмптон», «Хетафе», «Рединг». Сначала казалось, что аренда – шаг к прогрессу, который даст пропуск в ворота «Арсенала». Годы шли, но ничего не менялось – это стало угнетать.

Арсен Венгер успокаивал Мартинеса и обещал ему место в старте. «Венгер воспитывал меня с 16 лет. Я очень доверял ему, а он верил в меня», – вспоминал вратарь.

Но время шло, а Эми не чувствовал себя частью «Арсенала». Он был просто вратарем, которым заполняли строчку в заявке на матч. Вернувшись из «Рединга», Мартинес заявил руководству, что больше не пойдет в аренду. Эмилиано поставил боссов перед выбором: либо ему дают шанс, либо он уходит. Унаи Эмери сделал Мартинеса конкурентом Бернда Лено.

Когда в конце сезона-2019/20 немец получил травму, пришло время Мартинеса. 10 лет борьбы не прошли зря: 1 августа 2020-го Мартинес выиграл Кубок Англии, в финале обыграв «Челси». После свистка Эмилиано разрыдался, подумав, что наконец-то станет железным первым номером.

Прошло меньше месяца, и Эми взял второй титул – в Суперкубке Англии «Арсенал» по пенальти победил «Ливерпуль».

Но это был последний матч Мартинеса в «Арсенале».

После побед над «Челси» и «Ливерпулем» Эми разговаривал с Микелем Артетой, и тренер сказал, что никому не может гарантировать место в старте. «Мы взяли два титула, я отлично играл, а вы не можете заверить, что я буду основным в субботнем матче?» – вспоминал свои мысли Эмилиано.

Мартинесу сказали, что шансы на старт в первом матче АПЛ нового сезона против «Фулхэма» – 95%. «Почему не 100?» – звучало в голове Эми.

Он просто хотел, чтобы ему наконец-то доверились, поэтому написал Артете: «Спасибо за все, но я ухожу».

Эмилиано решил, что сожалений не будет, и подписал контракт с «Астон Виллой».

Мартинес обещал отцу, что заиграет в сборной. После победы в полуфинале Копы крикнул: «Папочка, это для тебя!»

В первой же игре за «Виллу» Мартинес взял пенальти и получил приз лучшему игроку. Прошло еще несколько матчей, и Эмилиано сказал жене: «Кажется, я снова влюбился в футбол».

В 28 лет Мартинес впервые провел полноценный сезон в АПЛ – 38 матчей, 15 игр на ноль. Наконец-то сбылась его мечта: он был основным вратарем, в которого безоговорочно верят. Но еще кое-что он не сделал. В детстве Эми пообещал отцу, что станет основным вратарем сборной.

В июне 2021-го сбылась и эта мечта – Эмилиано вышел на матч отбора к чемпионату мира-2022 против Чили, потом – против Колумбии (его заменили на 40-й минуте из-за подозрения на сотрясение, но Мартинес вернулся уже к первой игре Кубка Америки).

На победном турнире Мартинес пропустил всего дважды, а еще вырвал для Аргентины серию пенальти в полуфинале против Колумбии, психологически уничтожив Йерри Мину еще до удара.

Папа плакал на трибунах. Эми увидел его и крикнул: «Папочка, это для тебя. Наслаждайся, толстяк!».

***

Теперь Мартинес рвется к еще одному трофею. Аргентина сыграет против Нидерландов в четвертьфинале чемпионата мира.

Фото: Gettyimages.ru/Buda Mendes, Pedro Vilela, Laurence Griffiths, Dan Mullan; REUTERS/Carl Recine