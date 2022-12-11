«Еда отстой, все очень плохо. Невкусно и чертовски дорого». Болельщики – о питании на аренах ЧМ-2022

Опрос от Дениса Романцова.

Я уже говорил, что на ЧМ-2022 мне нравится более-менее все – к этому относится и еда на стадионах.

Вернее в первый день – на стадионе «Аль-Байт» – я немного промахнулся с выбором и наслаждался в кафе скорее соседством с Терри, Десайи и Дель Пьеро, чем ледяной лазаньей. Но в остальном – все топ: приятный кофе, свежие сэндвичи, роллы, маффины и круасаны. Богатый выбор для перекуса.

Мой выбор последних дней – комбо напитка и «Цезарь Ролл» – стоит 500 рублей. Это в пресс-центрах при стадионах, но удобнее питаться в большом медиацентре, где за 850 рублей попадаешь в ресторан со шведским столом.

Правда, моей экспертизы в вопросе питания на стадионах будет недостаточно – разнятся и выбор продуктов, и цены: например, кока-кола на трибуне стоит втрое дороже, чем в пресс-центре той же арены (но учитываем, что журналисты посещают матчи турнира намного чаще большинства болельщиков).

Ниже – впечатления болельщиков из разных стран мира (от Катара до Аргентины): о вкусе безалкогольного пива, высоких ценах и хот-догах без кетчупа и майонеза.

Вирмондес Бомтемпо, Бразилия: «Мне не понравилась булочка с сыром, но отлично зашла шаурма с курицей – очень вкусная.

Цены показались немного завышенными [хот-дог – 400 рублей, шаурма – 500, бургер – 700], но главная проблема – на стадионах нет алкогольного пива.

А там, где пиво есть (отели, платные фан-зоны), – оно астрономически дорого [1000 рублей]. Для меня чемпионат мира – это радость, свобода и праздник, так что пива очень не хватает».

Фидель Вийера, Эквадор: «По-моему, покупать еду на стадионах, тем более на чемпионате мира – плохая идея. Можно упустить минуты игры, а это грех.

В плане еды тут все ожидаемо – цены высокие, но нормальные для ЧМ. Разочаровали хот-доги – с черствым, как будто консервированным хлебом».

Бруно Варани, Аргентина: «Качество еды меня устроило, но не понравилось, что предлагалось всего 2-3 варианта. На чемпионате мира выбор должен быть шире!

Цены немного выше, чем в Европе (я живу в Барселоне), но не намного».

Алан Медель, Мексика/Германия: «Еда отстой, все очень плохо. Шаурма и гамбургеры – невкусные и чертовски дорогие.

Один и тот же напиток в супермаркете – 2 риала, а на стадионе – 10 [170 рублей]. Как так можно?

И 30 риалов [500 рублей] за безалкогольное пиво – это полная бессмыслица.

Например, в Германии еда на стадионах вкуснее, чем в Катаре, и не настолько дороже, чем в магазинах».

Марва Иссам, Катар: «Я бодибилдер и еду на стадионах, честно говоря, не пробовала.

Покупала только воду – по приемлемой цене. На пару риалов [35 рублей] дороже, чем в супермаркете, но это не так существенно».

Андрес Иллингворт, Эквадор: «Еда на стадионах хорошая – шаурма, хот-доги, гамбургеры. Все, к чему мы привыкли на других стадионах, кроме алкоголя.

Нравится, что точек продаж много и не образуется больших очередей.

Не нравится, что принимают только карту Visa – спонсора турнира.

Для нас эквадорцев местные цены высокие, но встречались европейцы, говорившие, что тут дешевле, чем на их стадионах».

Лю Ксу, Китай / Италия: «На аренах ЧМ мне не понравились гамбургеры – без овощей и даже без соусов. К тому же у безалкогольного пива странный вкус.

Цены несомненно очень высокие. Тот самый гамбургер обошелся мне в 45 риалов – 12,3 доллара [770 рублей]. За такие деньги это должен быть хороший или, по крайне мере, нормальный бургер, но там не было ничего кроме двух кусков хлеба и куска странного мяса».

Андрес Мера Боссано, Эквадор: «Мне не хватило на катарских стадионах разнообразия еды.

Например, на стадионе «Халифа» продавали только хот-дог и кока-колу. По цене, которую я как латиноамериканец считаю очень высокой – 13 долларов США [800 руб.]. К тому же не предлагали каких-то соусов – дали только булку и сосиску».

Лукас Эрнандес, Аргентина: «Еда на стадионах мне не понравилась. Я брал хот-дог, гамбургер, шаурму – соотношение цены и качества меня не устроило»

Тут вообще все дорого на фоне качества, которое мы получаем. 200 долларов за жилье, которое не стоит и 5 долларов – это никуда не годится».

Реджо, Мексика: «Хот-дог я тут съел только раз – без кетчупа и майонеза он был не очень вкусным. Гамбургер и шаурма лучше утоляли голод.

Если говорить о ценах, то все зависит, откуда вы. У нас в Мексике нормальное пиво стоит на стадионах 110-140 песо [350-450 руб.], а тут безалкогольное – примерно 180 песо [550 руб.].

Большая разнице и в ценах на воду. В Мексике – 30 песо [95 рублей]. Здесь – 75 песо [235 руб.]».

Хавьер Лейджа, США: «Рядом со стадионами нет кафе и ресторанов, поэтому нам не оставили другого выбора – и мы купили на арене шаурму за 30 риалов [500 рублей], хлеб с сыром за 15 [250 руб.], салат за 17 [290 руб.] и чай за 15. Если коротко: ужасное качество, ужасно дорого, ужасный вкус.

Точки с едой на стадионах открыты только во время чемпионата мира, поэтому им плевать на репутацию и на то, чтобы людям нравилась еда. Думают только о том, как заработать больше денег».

Фото: Ярослав Сусов, Лукас Эрнандес, Андрес Мера Боссано, Лю Ксу, Денис Романцов, Марва Иссам, Алан Медель; Gettyimages.ru/Catherine Ivill