Неймар? Роналдо? Или, может, Жуниньо Пернамбукано? Какой у вас любимый бразилец?

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Бразилия в футболе – это навсегда. Вряд ли существует хоть один футбольный болельщик, у которого нет любимого бразильского игрока. Наши авторы делятся своими, а вы рассказывайте про своих – мы оставили вам много легенд.

Погнали!

1. Артем Денисов – Неймар

Уверен, в футболе можно любить тактику, уникальные тренерские стили, неожиданные роли игроков-затычек, качественную позиционную атаку. Я люблю.

Но с трудом можно представить, чтобы из-за этих пунктов влюблялись в сам футбол. Влюбляются из-за финтов, которых раньше не видел. Из-за удивительной комбинации с пасами в одно касание. Из-за красивого удара. Из-за техничной обводки. Я так влюбился.

10-летние пацаны играют на коробке в чистый футбол. 30-летний Неймар играет в чистый футбол на главных стадионах мира. Можно охапкой метафор визуализировать его стиль, но давайте по фактам: он один из лучших по дриблингу в истории футбола, один из лучших по обостряющим пасам, один из ярчайших по финтам.

Почти наверняка в хронике бразильского и мирового футбола были люди важнее. Хотя бы Пеле. Роналдо и Роналдиньо. С ними ассоциируется великие команды. А я рос, когда «бразильский футбол» и Joga Bonito казались стереотипом, придатком прошлого.

Это еще один пункт величия Неймара – возможно, недооцененный. Бразильская магия остается актуальной, современной, а не существует лишь в воспоминаниях о великих футболистах, куда просто обязаны со временем войти хайлайты самого Неймара.

Такой бразилец должен быть в каждом поколении. Мне и моему поколению повезло.

2. Глеб Чернявский – Роналдо

Я иногда переживаю, что мне уже слишком много лет. И чтобы совсем не загоняться, ищу в этом позитив. Например, в отличие 25-летних и младше, я уже в осознанном возрасте видел, как Роналдо жарил на ЧМ-2002. А потом застал период в «Реале», когда этот пупс с каждым годом разрастался все сильнее, но продолжал забивать просто на той базе, которая была.

Есть один фактор, который чуть было не навредила моей любви к Роналдо. Почему я не особо люблю Роналдиньо? Да потому что в 2002-м он выбил мою любимую Англию с чемпионата мира тем отвратительным штрафным, а потом перешел в «Барселону» – и сразу получил бан.

При этом как-то так получилось, что лет до 18-19 я не знал, что Роналдо один сезон играл за «Барсу». Мне казалось, в его карьере были только ПСВ, «Интер» и «Реал», а никаких запретных красно-синих тонов он не надевал. Ладно, этот грешок я ему давно отпустил, ничего страшного.

Все мы миллион раз видел хайлайты молодого Роналдо: как он делает бесконечные эластико, как кружит голову соперникам переступами, как всех сводит с ума резкими сменами направлений.

Я же выделю кое-что другое. Мне было 8 лет, когда Роналду приезжал на грязевое поле стадиона «Динамо», чтобы поиграть со «Спартаком» в Кубке УЕФА. Я не буду придумывать: Роналдо в той игре не запомнил.

Но я много раз включал это видео, где бразилец в грязи делает все то же самое, что и на тех хайлайтах, где творит чудеса на идеальных газонах.

И прием, и разворот, и двухходовка, и открывание, и заход в штрафную между защитниками, и – самое главное – настолько уверенный обыгрыш вратаря.

Величие как оно есть. Ну как его не любить?

3. Дмитрий Письменский – Фирмино

Мне не повезло родиться в конце девяностых – я не застал сияния великого поколения бразильцев. Магию Роналдиньо видел только в нарезках на ютубе, Кака – только травмированным и грустным в «Реале», а Роналдо – это вообще артефакт из времен, когда трава была зеленее, а футболисты бились исключительно за эмблему на груди.

Для многих ребят моего возраста кумиром стал Неймар, но меня его лоск и сияние не манили, а скорее отталкивали. Поэтому до 2015-го я был в активном поиске того самого бразильца – техничного, яркого, но в то же время непопсового.

Спасибо Клоппу, что откопал в Бундеслиге Фирмино. Этот парень влюбил в себя сразу.

Кажется, Роберто удалось невозможное – сохранить бразильскую идентичность в суровой прессинг-машине Клоппа. В комментах на Sports.ru для него даже придумали новую позицию – первый в мире опорный нападающий. Это подтверждал и Клопп: «Бобби – лучший атакующий защитник, которого я когда-либо видел»

Фирмино выдавал роскошную стату (10+8 в дебютном сезоне АПЛ, когда «Ливерпуль» еще постоянно штормило), неприлично много работал без мяча и при этом регулярно исполнял финты и трюки, которые превращались в яркие фрагменты из вирусной рекламы adidas.

Да, а еще сделал фишкой no look goals (голы не глядя). Когда Роберто спросили, не слишком ли это рискованно, он ответил:

«Конечно, можно не попасть по воротам. Но, когда я получаю шанс, все равно так делаю». Хорош? Однозначно.

Путь Фирмино в большой футбол – чисто бразильский, но с особой развязкой. Трудное детство (торговал кокосами на берегу Атлантического океана, чтобы семья не провалилась за черту бедности), случайная удача (карьеру Бобби спас стоматолог), случайная удача х2 (Скаут «Хоффенхайма» рассказал, что нашел Фирмино через игру Football Manager).

И при этом никаких проблем с дисциплиной и режимом, так присущих талантливым бразильцам. Фирмино – тот самый игрок из команды принципиального соперника, которого хочется видеть в своей команде. Говорю это как фанат «Ман Юнайтед».

Лучше всего величие Роберто иллюстрирует даже не статус лучшего бразильского бомбардира в АПЛ (78 голов), а вот эти слова Клоппа из 2018-го:

«Мо Салах – игрок мирового класса, но не каждый день. Садьо Мане – игрок мирового класса, но не каждый день. Роберто Фирмино – игрок мирового класса, практически каждый день».

4. Александр Аксенов – Роберто Карлос

Футбол должен приносить кайф. Когда я начинал его смотреть в конце 90-х, из доступных трансляций до меня долетали матчи «Спартака» и сборной России. Лигу чемпионов по ночам смотреть было запрещено, и если бы так продолжалось вечно, то моими ролевыми моделями стали бы курящий Романцев, голеадор Ковтун, киллер Хлестов и их выдающийся агротуризм по коричневым полям страны. Ребятки очень сильные и крутые, да, но почему-то всегда грустные.

Не знаю, что случилось с родителями в тот вечер, но матч «Реала» и киевского «Динамо» весной 2000-го я смотрел. Последним на поле вышел Роберто Карлос, я сразу его приметил. Рядом раскачивался Гути, который был вдвое тоньше одной икры бразильца. На обоих – глянцевая футболка с похмельным шрифтом на спине. Блеск серебристого металлика выдавал в них что-то нерусское, а от того ооочень заманчивое.

А потом оказалось, что это не футбольный матч, а отличный тусыч. Роберто Карлос выбивал мяч с линии своих ворот ударом через себя (как и в рекламе Pepsi), брал для разбега больше, чем было до ворот, семенил и лупил так, что обработать мяч ни руками, ни ногами было невозможно. Шовковский так и пропустил. Я продолжил следить за всем этим и обводить родителей разными хитростями.

В моей жизни появились регулярные еженедельник «Футбол», рекламы Pepsi и ночной НТВ, шальные танцы Роберто от одних ворот до других, шутки комментаторов, что «Реал» снова вышел с тремя защитниками, разбеги и удары по таким же мультяшным траекториям, как и номера с фамилиями на спине того «Мадрида». Оказалось, что все вместе это может происходить под улыбку. Шире всех улыбался третий номер. Может быть, Ковтуну и Хлестову родители тоже запрещали смотреть ЛЧ?

5. Вадим Лукомский – Жилберто Силва

Арсен Венгер называл Жилберто самым недооцененным игроком из всех, с кем он работал: «Я наблюдал за ним на ЧМ-2002 в Японии. Сначала кажется, что он не делает ничего особенного. Потом начинаешь разбираться. Кто отобрал мяч перед этой атакой? Жилберто Силва. Кто отдал этот пас? Жилберто Силва. Я решил купить его – и он стал важнейшим элементом «непобедимых». Но никто не говорит про него. Сильнее всего о нем вспоминали, когда он не играл, а, когда играл, все воспринимали его работу как естественное положение вещей».

Помощник Арсена Боро Приморац вспоминал: «Я наблюдал за ним и думал: «Чему вообще я могу обучить такого игрока? Что я могу рассказать Жилберто Силве о правильности выбора позиции на поле?» Он был безупречен в этом отношении и мог учить меня!» Под этими словами точно подпишется Дунга, который называл Силву «тренером на поле» и вызывал в сборную Бразилии из «Панатинаикоса».

Жилберто Силва – эталон роли, которая лишь из-за плохого пиара не названа его именем. Да-да, он исполнял «роль Макелеле» в АПЛ до Макелеле, а в пиковые отрезки был даже лучше – окей, смелая оценка, но Силва был невероятно важен для балансирования «непобедимых» и Бразилии-2002. Проблема лишь в том, что он скромняга (даже на фоне Клода) – считаю, это отдельным достижением, которое добавляет ему шарма.

6. Руслан Копылов – Кака

Вы наверняка тысячу раз слышали историю о том, как «Олд Траффорд» аплодировал Роналдо в 2003-м. Моя любовь к Кака похожа: я окончательно влюбился в бразильца после того, как он уничтожил «Манчестер Юнайтед» в полуфинале ЛЧ-2006/07.

Нет, я конечно знал его и до этого – просто в «Милане» обычно топил за Шеву. Летом 2006-го украинец уехал в Англию, но вряд ли весной 2007-го он помешал бы мне восторгаться Кака.

Он забил два на «Олд Траффорд», но дело вообще не в голах. Бразилец видел каждую трещину в обороне хозяев и пролезал в нее, будто это ничего не стоило. Просто посмотрите второй гол Кака: прошел Флетчера, перекинул Хайнце, а затем прокинул в щелочку между аргентинцем и бежавшим страховать Эвра. В итоге защитники врезались друг в друга, а Кака спокойно пробил Ван Дер Сара.

Хочется сказать про дикое везение – хорошо, тогда Кака «везло» на протяжении всей карьеры.

Первый матч «МЮ» выиграл (3:2), а в Милане посыпался (0:3). Кака забил всего один, но делал больно иначе: опять кошмарил всю оборону, всплывая то слева (многострадальный Хайнце!), то выныривая из опорной.

«Против Кака невозможно играть», – думаю я. «Против Кака невозможно играть», – повторяет эту же мысль Уэйн Руни в автобиографии спустя много лет.

Играть самому против бразильца было невозможно. Но как же приятно наблюдать за тем, как играл он.

7. Максимилиан Алфимов – Жуниньо Пернамбукано

Кажется, это один из самых недооцененных футболистов нулевых. Жаль, он поздно приехал в Европу – только в 26 лет. Да, он стал символом «Лиона», выиграл с ним семь чемпионств подряд, но не претендовал на победу в еврокубках, а чемпионат Франции всегда балансировал на границе топ-5 и не был лучшим.

«Лион» выиграл 14 трофеев за восемь лет с Жуниньо. И ни до, ни после не побеждал в чемпионате Франции. Да и с другими трофеями тоже туговато: всего один Кубок Франции и один Суперкубок.

Но Жуниньо стал легендой не только для «Лиона», а для футбола вообще. Кажется, настолько королевского удара со штрафного больше не было ни у кого. Наверное, самый запоминающийся – в 2009-м в ворота «Барселоны» в Лиге чемпионов с левого фланга. Даже сейчас этот выстрел вспоминается очень легко.

На поле Жуниньо был неторопливым, но стержневым игроком – у него были не только штрафные (хотя их он за карьеру забил 77 – больше всех в футболе), но и точные диагонали, которые он раскидывал из центра поля по флангам, и хорошее чувство игры.

А еще Жуниньо – очень человечный и патриотичный мужчина. Когда в интервью The Guardian он рассуждал о проблемах в Бразилии, в первую очередь вызванных ковидом, то расплакался.

В отличие от многих действующих и бывших футболистов, Жуниньо с самого начала выступал против правого президента Жаира Болсонару (и ярого противника ковида). Из-за него он даже уехал из страны – сейчас снова работает в любимом «Лионе».

«Есть ли надежда на будущее? О, конечно, я должен верить. Я вырос в Ресифи, жил в Рио, Лионе, Катаре и США. И больше всего я люблю Бразилию.

Понимаю, сейчас есть трудности. Но я отец и дедушка. Я хочу, чтобы мир стал лучше. В нем есть плохие люди, как семья Болсонаро, но есть и хорошие люди тоже. Великолепные врачи, учителя, артисты. Нужно поменять ситуацию как можно быстрее. У нас есть ресурсы, чтобы с этим справиться».

8. Николай Живоглядов – Вагнер Лав

Вагнер Лав – это теплое поглаживание детства, когда футбол еще вызывал слезы. В мае-2013 я стоял на коленях перед телевизором и ждал, пока ЦСКА докатает нули с «Кубанью». Тогда Вагнер во второй раз ненадолго вернулся в Москву, а я впервые увидел чемпионство, которого болельщики ждали шесть лет. Он все чувствовал: залез на фанатскую трибуну, по-бразильски отрывался и кайфовал перед большим турне по миру.

Вагнер – про состояние, про слом шаблонов, про карнавал. Это не что-то системное, а стихийное, когда ленивое хождение по полю сменялось вспышками. Он вошел в историю футбола России как памятник газзаевского ЦСКА и просто стал здесь своим. Прирученный пес в «Лужниках», милицейская фуражка, регулярное унижение «Спартака» – любимые хайлайты.

Наверное, без вагнеровских пистолетов, которые я копировал после голов во дворе, детство выдохлось, а футбол стал немного тусклее. Вагнер больше так и не вернулся в ЦСКА, но сделал холодную Россию теплее.

9. Артем Буторин – Майкон

В детстве в моем дворе бегали только роналдиньи и бекхэмы – вечная мода на техничных футболистов, которые красиво обыгрывают и часто забивают.

Но меня никогда не прикалывал изящный футбол: в любом спорте я привык бороться, вгрызаться и работать так, чтобы после игры хотелось просто прилечь без сил где-нибудь в сторонке.

Что-то похожее я позже разглядел в Майконе – эталонном защитнике, который умел все. Выжигал фланг, был физически мощным, но одновременно неожиданно быстрым, много работал, не ныл и бился. Максимально нетипичные характеристики для бразильцев, которые предпочитают обыгрывать между ног и купаться в овациях стадиона (а потом в миллионах долларов). Он как-то умудрялся быть максимально крутым и не попсовым одновременно.

Майкон – это про характер. Не взяли в «Гремио», потому что был дрищем? Подкачался и стал одним из самых мощных футболистов. Не хватило техники, из-за чего забраковали в полузащите? Сменил амплуа и стал лучшим на новой позиции. Страдал из-за частых травм? Все равно возвращался и рисковал даже в АПЛ. Вы, наверное, удивитесь, но он играл до 2021 года!

Безумно кайфовал, когда Майкон перешел в «Сити». Но он все равно ассоциируется у меня не с голубой джерси. И даже не с желтой. Для меня Майкон – это взрыв на правом фланге, гол «Барсе» в полуфинале ЛЧ и символ легендарного «Интера» Моуринью.

10. Максим Полтавец – Алиссон

Возможно, не самый Joga Bonito вариант – Алиссон действительно не Роналдо, не Роналдиньо и не Кака – последний был любимым бразильцем в детстве, но про него уже написали.

Тогда давайте представим идеального бразильского вратаря.

Во-первых, он должен уметь играть ногами – тут Алиссон, возможно, лучший в мире. В этом сезоне, когда весь остальной «Ливерпуль» дружно разучился играть в футбол, Беккер превратился в Пирло в воротах и раздавал передачи в среднюю линию. А раз в сезон Али стабильно отправляет Салаха к чужим воротам и записывает себе ассист.

Joga Bonito для вратаря – это сумасшедшие сэйвы. И тут вратарь «Ливерпуля» тоже стабильно радует. В инстаграме «Ливерпуля» регулярно вспоминают спасение Алиссона в матче с Наполи в 2018-м – момент, не уступающий по легендарности многим голам того сезона. А уж забить Алиссону после выхода один на один – настоящее испытание, ведь он все делает по науке.

До идеала осталось совсем чуть-чуть. Добавляем щепоточку Рожерио Сени! Алиссон и его гол «Вест Бромвичу» на 95-й – один из тех футбольных моментов, которые сводят с ума.

И на сладкое: Беккер играет на гитаре и щеголяет усами. Что еще нужно?

11. Ярослав Сусов – Тиаго Силва

Мне с детства гораздо больше нравились вратари и защитники. Даже у Бразилии. И Тиаго Силва во всем этом карнавале всегда казался особенным. Он не мог эксцентрично забить со штрафных в стиле Давида Луиза, не мог пройти по флангу и забить в стиле Майкона. Силва – это про другое, это про опору сборной Бразилии.

Он больше 10 лет склеивает защиту своей сборной, страхуя ярких Дани Алвеса, Марсело, Давида Луиза, Майкона и всех остальных. Силва пережил полгода в московском туберкулезном диспансере, закалился, стал топом и уже 12 лет капитанит в сборной Бразилии.

Закаляя всех вокруг.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill /Allsport, Stu Forster, Christof Koepsel/Bongarts, Claudio Villa, Laurence Griffiths, Matthias Hangst; РИА Новости/Александр Вильф; REUTERS/Carl Recine