Амрабат добил испанцев мемами. Главные жертвы – Бускетс, Гави и Педри

Еще и издевается!

Сборная Марокко выбила с чемпионата мира Испанию и вышла в четвертьфинал, а одним из основных творцов победы был полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат.

После игры он продолжил отмечать: репостил в соцсетях мемы!

Что значат мемы в соцсетях Амрабата: тут и религия, и история, и кинематограф

На одной картинке Амрабат несет на плече побежденного Гави, на заднем плане шокированный Педри. В руке – меч, похожий на Зульфикар. Так назывался меч пророка Мухаммеда. Обычно его изображают с раздвоенным лезвием.

Хотя в испанской прессе предположили, что Амрабат держит катану – японский меч. Но похоже именно на Зульфикар. К тому же государственная религия Марокко – ислам.

На другой картинке Амрабат будто бы уничтожает трех испанских полузащитников – Бускетса, Гави и Педри. Это эпизод из сериала о полицейских «Бруклин 9-9» (первый сезон, 14-я серия «Черный ястреб»). В этой серии герой Терри Крюса ловит распространителя допинга в спортивном зале.

На картинке все понятно – громила легко справляется сразу с тремя противниками. Намек на трио полузащитников Испании в ее схеме 4-3-3.

Есть и третья картинка: там Амрабат – гладиатор c топором. Как и Зиеш.

Были и другие мемы – и с ним, и со сборной Марокко.

Как Амрабат отыграл в матче – топ в единоборствах, называли лучшим

Он отпахал без замен все три матча группового этапа и выдержал 120 минут игры с Испанией. Наряду с Унаи и Хакими чаще всех отбирал мячи, выиграл все семь единоборств, а главное – впечатлил смелой игрой и постоянным движением, пропахав 14,66 км.

К примеру, Daily Mail и Sky Sports назвали не Буну, а именно его лучшим игроком матча, а The Guardian посчитала его игру выдающейся. Новости об интересе к Амрабату со стороны «Ливерпуля» и других клубов АПЛ стали печататься с новой силой. Контракт с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года.

Вдвойне важно, что суперматч получился на фоне проблем – Амрабат до трех часов ночи работал с физиотерапевтом, а на игру вышел после укола: «Не мог оставить команду в такой ответственный момент».

Гави – снова в центре обсуждений на фото

Ровно два месяца назад была похожая история. «Интер» выиграл у «Барселоны», а игрок победившей команды сунул в соцсети слегка провокационную картинку. Это был Алессандро Бастони с фото, на котором он тащит за воротник именно Гави. «Победа сердца и характера», – гласила подпись. Такое понравилось не всем.

Так что Бастони пришлось оправдываться: «Не нужно злиться. Я ничего не имею против Гави и «Барселоны».

Как вообще продвигается карьера Амрабата

Поиграв в чемпионатах Бельгии и Нидерландов, марокканец познакомился с Серией А в аренде в «Вероне» и остался в этой лиге еще на пару лет – позади у него 2,5 сезона во Флоренции. К 26 годам накопил почти полсотни матчей за сборную. Например, вылетал в четвертьфинале Кубка Африки в этом году.

Амрабат ездил и в Россию на ЧМ-2018 вместе с братом Нордином (который старше на 8,5 лет). Софьян не особо запомнился тогда – поиграл минут 15 против Ирана, а за играми с Португалией и Испанией наблюдал за скамейки запасных.

Нордина помнят лучше – и как раз по матчу против Испании в Калининграде. Там Амрабат-старший мощно пробил в перекладину при счете 1:1, а после игры обозвал ВАР «дерьмом» прямо в телекамеру. Марокканца обидело решение засчитать гол Аспаса пяткой, хотя изначально лайнсмен показал офсайд.

Нордин последний раз играл за сборную в 2019-м – сейчас в свои 35 доигрывает в Греции за АЕК. А его младшему брату предстоит четвертьфинал чемпионата мира. Уже теперь против Невеша, Силвы и Фернандеша – возможно, будущих соперников и по АПЛ.

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney; REUTERS/Lee Smith, Pedro Nunes