Победу Марокко празднуют по всему миру: барабаны в Барселоне, дымовые шашки в Гранаде и беспорядки в Брюсселе

Сборная Марокко сотворила историю: неожиданно переиграла испанцев и впервые вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Болельщики марокканцев почти всю игру глушили Испанию свистом и поддерживали своих. А после победы африканцы устроили безумие за пределами стадиона – причем не только в Марокко, но и по всему миру.

Сначала перенесемся в марокканскую столицу Рабат.

«Мы так гордимся нашими львами, которые упорно боролись, чтобы вывести нас в четвертьфинал, – так местная жительница Ниама Меддун описывает настроение всей страны. – Рады, что сегодня мы марокканцы, ведь мы – первая арабская страна, вышедшая в четвертьфинал».

Король Марокко Мухаммед VI тоже похвалил сборную – направил «сердечные поздравления» игрокам, тренерам и административному персоналу. «Они отдали все свои силы и прокладывали нам путь на протяжении всего этого великого спортивного события», – из заявления королевского дворца.

Успех Марокко на чемпионате мира отметили и в иммигрантских общинах Европы.

В Барселоне, втором по величине городе Испании, толпа молодых людей размахивала марокканскими, египетскими, алжирскими и палестинскими флагами – они собрались в центре и ликовали под звуки барабанов. Некоторые жгли файеры.

Было ооооочень горячо.

В одном из каталонских ресторанов фанаты прыгали на столы и поднимали в воздух стулья. На улице – сигналящие машины, зажженные петарды, красные и зеленые дымовые шашки. Еще болельщики жгли файеры в Гранаде.

В Бильбао тоже ярко.

А это Оксфорд-стрит, центр Лондона.

Пиккадилли в Лондоне

В центре Парижа тоже все бурлило: автомобили засигналили почти сразу после победы Марокко. Толпы людей устремились к Елисейским полям, чтобы отпраздновать. Люди разного достатка и возрастов радовались и поднимали руки в знак победы.

А в Гааге опять беспорядки. После финального свистка фанаты вышли на улицы города – жгли фейерверки, танцевали на автомобилях и пели кричалки. Как пишет De Telegraaf, некоторые даже бросали пиротехнику в окна автобусов. Пришлось вмешаться полиции.

В Брюсселе была примерно та же картина.

Фото: REUTERS/Yves Herman, Nacho Doce, Abdelhak Balhaki, Vincent West; Twitter/nnamdionye, havilliarhys