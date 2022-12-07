Победу Марокко празднуют по всему миру: барабаны в Барселоне, дымовые шашки в Гранаде и беспорядки в Брюсселе
Сборная Марокко сотворила историю: неожиданно переиграла испанцев и впервые вышла в четвертьфинал чемпионата мира.
Болельщики марокканцев почти всю игру глушили Испанию свистом и поддерживали своих. А после победы африканцы устроили безумие за пределами стадиона – причем не только в Марокко, но и по всему миру.
Сначала перенесемся в марокканскую столицу Рабат.
«Мы так гордимся нашими львами, которые упорно боролись, чтобы вывести нас в четвертьфинал, – так местная жительница Ниама Меддун описывает настроение всей страны. – Рады, что сегодня мы марокканцы, ведь мы – первая арабская страна, вышедшая в четвертьфинал».
Король Марокко Мухаммед VI тоже похвалил сборную – направил «сердечные поздравления» игрокам, тренерам и административному персоналу. «Они отдали все свои силы и прокладывали нам путь на протяжении всего этого великого спортивного события», – из заявления королевского дворца.
Успех Марокко на чемпионате мира отметили и в иммигрантских общинах Европы.
В Барселоне, втором по величине городе Испании, толпа молодых людей размахивала марокканскими, египетскими, алжирскими и палестинскими флагами – они собрались в центре и ликовали под звуки барабанов. Некоторые жгли файеры.
Было ооооочень горячо.
В одном из каталонских ресторанов фанаты прыгали на столы и поднимали в воздух стулья. На улице – сигналящие машины, зажженные петарды, красные и зеленые дымовые шашки. Еще болельщики жгли файеры в Гранаде.
В Бильбао тоже ярко.
А это Оксфорд-стрит, центр Лондона.
Пиккадилли в Лондоне
В центре Парижа тоже все бурлило: автомобили засигналили почти сразу после победы Марокко. Толпы людей устремились к Елисейским полям, чтобы отпраздновать. Люди разного достатка и возрастов радовались и поднимали руки в знак победы.
А в Гааге опять беспорядки. После финального свистка фанаты вышли на улицы города – жгли фейерверки, танцевали на автомобилях и пели кричалки. Как пишет De Telegraaf, некоторые даже бросали пиротехнику в окна автобусов. Пришлось вмешаться полиции.
В Брюсселе была примерно та же картина.
А вот в Катаре все мирно. Марокканцы подавили Испанию с трибун. Бесплатные билеты им раздавал даже эмир Катара
Фото: REUTERS/Yves Herman, Nacho Doce, Abdelhak Balhaki, Vincent West; Twitter/nnamdionye, havilliarhys
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