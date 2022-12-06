Марокко – одна из главных сенсаций в истории ЧМ! В одном ряду с Сенегалом, Коста-Рикой и Южной Кореей

Сборная Марокко неожиданно прошла Испанию в 1/8 финала чемпионата мира: африканцы яростно сражались все 120 минут – и не только держали 0:0, но и вполне угрожали Унаи Симону. В серии пенальти случилось безжалостное уничтожение – 3:0 (Яссин Буну отразил удары Карлоса Солера и Серджи Бускетса, а Пабло Сарабия попал в штангу. Унаи Симон отбил лишь 1 из 4 ударов игроков сборной Марокко).

Марокко – один из самых неожиданных четвертьфиналистов в истории чемпионатов мира. За точку отсчета возьмем ЧМ-1998 во Франции, когда в финальном турнире начали участвовать 32 сборные.

Итак, команды-сенсации в 1/4 финала ЧМ:

1998: Дания и Хорватия

• Дания – в 1994-м ее не было на ЧМ в США. Вышла со второго места из группы с Францией, ЮАР и Саудовской Аравией, в 1/8 финала разнесла Нигерию (4:1), а в четвертьфинале вылетела от стремившейся в финал Бразилии – 2:3. Забивали в составе датчан 8 человек, только Бриан Лаудруп сделал это дважды.

• Хорватия – по понятным причинам хорватов на ЧМ-1994 тоже не было. Они вышли со второго места из группы с Аргентиной, Ямайкой и Японией (проиграли Аргентине и выиграли остальные матчи), в 1/8 финала прошли румын (1:0), в четвертьфинале разгромили Германию (3:0) и остановились только в полуфинале – Франция победила благодаря дублю Тюрама (2:1). Зато Хорватия взяла матч за третье место (2:1 с Нидерландами), а Давор Шукер стал лучшим бомбардиром – 6 мячей.

2002: США, Южная Корея, Сенегал и Турция

• США сенсационно прорвались со второго места из группы с Южной Кореей, Португалией и Польшей. Американцы обыграли 3:2 Португалию (причем вели 3:0 к 36-й минуте), упустили победу над Кореей (1:1) и проиграли Польше. В 1/8 финала прошли соседей-мексиканцев (2:0), а в четвертьфинале все же минимально уступили Германии (0:1). Герои той сборной – Брайан Макбрайд и Лэндон Донован, забившие по два мяча.

• Южная Корея – скандальная сенсация чемпионата. Корейцы под руководством Гуса Хиддинка выиграли группу, в которой были США (победы над Польшей и Португалией, ничья с американцами). В плей-офф пошла жара: победа в дополнительное время над Италией (2:1), проход Испании по пенальти (0:0, 5:3 по пенальти). Дальше – поражение от Германии (0:1, все решил Баллак) и от Турции в матче за бронзу (2:3).

• Сенегал – любимая африканская сборная для целого поколения. Победа над Францией в матче открытия – легендарна (1:0), дальше ничья с Данией (1:1) и упущенные 3:0 против Уругвая (3:3). В 1/8 финала Сенегал победил Швецию (2:1), а в четвертьфинале уступил другой сенсации – Турции (0:1).

• Турция – еще один сенсационный бронзовый призер ЧМ после Хорватии. В плей-офф турки вышли вторыми из группы с Бразилией, Коста-Рикой и Китаем, в 1/8 финала минимально победили Японию, которая играла дома (1:0), потом так же прошли Сенегал (1:0), а в полуфинале уступили Бразилии, с которой играли в группе (0:1). Бронзу Турция выгрызла в матче с Кореей.

2006: Украина

Украинцы вышли со второго места из группы с Испанией, Тунисом и Саудовской Аравией: после разгромного поражения от Испании (0:4) они сначала разнесли саудовцев (4:0), а потом одолели Тунис (1:0). В 1/8 финала Украина прошла Швейцарию (0:0, 3:0 по пенальти – как и испанцы в 2022-м, швейцарцы не забили ни разу в серии).

2010: Уругвай, Гана, Парагвай

• Уругвай выиграл сенсационную группу, где Франция заняла последнее место (со второй строчки вышла Мексика, третьей стала сборная ЮАР). Дальше было красиво: Уругвай прошел Южную Корею (2:1), выдал великий матч с Ганой (1:1, 4:2 по пенальти), а в полуфинале проиграл Нидерландам 2:3. Такой же счет – в матче за третье место против Германии.

• Гана стала второй в очень крепкой группе с Германией, Сербией и Австралией (победа над сербами, ничья с австралийцами и поражение от немцев). В 1/8 финала африканцы прошли США (2:1 в дополнительное время), а в четвертьфинале случилась рука Луиса Суареса и трагедия с пенальти.

• За шумом Уругвая и Ганы многие не помнят еще одну сенсацию того чемпионата мира – Парагвай выиграл группу, в которой провалилась Италия (второй стала Словакия, третьей – Новая Зеландия, которая со всеми сыграла вничью). В 1/8 финала парагвайцы прошли Японию (0:0, по пенальти – 5:3), а в четвертьфинале проиграли Испании с традиционным для нее счетом (0:1).

2014: Коста-Рика и Колумбия

• Колумбия-2014 – это расцвет Хамеса Родригеса (лучший бомбардир чемпионата – 6 голов за 5 матчей). Колумбийцы без проблем выиграли группу с Грецией, Кот-д’Ивуаром и Японией (9 очков), в 1/8 финала обыграли Уругвай (2:0 – дубль Хамеса), а в четвертьфинале проиграли Бразилии (1:2), которую впереди ждал кошмар.

• Коста-Рика – крупнейшая сенсация в истории группового этапа ЧМ. Без вариантов. Она заняла первое место в группе с Англией (4-е место), Италией (3-е место) и Уругваем (2-е место) – победив Уругвай и Италию и сыграв вничью с Англией. В 1/8 финала Коста-Рика прошла Грецию (1:1, по пенальти – 5:3), а в четвертьфинале не помог даже Кейлор Навас (Нидерланды поменяли вратаря чисто под серию пенальти, как итог – 0:0 и 3:4 по пенальти).

2018: Россия и Швеция

• Россия – думаем, что вы все и так очень хорошо помните. Это было прекрасно.

• Швеция выиграла очень плотную группу с Мексикой (2-е место), Южной Кореей (3-е место) и Германией (4-е место). В 1/8 финала шведы обыграли Швейцарию (1:0), а дальше уступили Англии (0:2).

Фото: REUTERS/Matthew Childs; Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Martin Rose/Bongarts, Andreas Rentz/Bongarts, Mark Sandten/Bongarts, Chung Sun-Jun, Adam Pretty, Kevork Djansezian, Dominic Barnardt, Quinn Rooney, Dan Mullan, Clive Brunskill, Doug Pensinger