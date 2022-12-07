Испанцы вылетели в необычной голубой форме. При диктатуре Франко основным у сборной был вообще синий

У синего иммунитет: в нем брали золото-2010.

Испанцы впервые на ЧМ-2022 сыграли во второй форме – надели небесно-голубые футболки в 1/8 финала с Марокко. Вы знаете, чем это закончилось.

Похоже, у экспериментального комплекта все шансы, что его признают нефартовым.

Вторая форма Испании – голубая. Почему?

Adidas объяснял это отсылкой к ЧМ-82:

«Новые комплекты формы сборной Испании для ЧМ-2022 объединяют прошлое и настоящее в двух современных дизайнах. Первый комплект, вдохновленный футбольной ДНК Испании, имеет традиционный красный цвет, в то время как второй напоминает форму, которую команда носила на чемпионате мира-1982».

Вот второй комплект, в котором испанцы играли 40 лет назад – на домашнем ЧМ он был синим.

Так что сейчас насыщенность у неожиданного цвета даже скромная.

А давно ли вообще у Испании синие/голубые оттенки?

История давняя.

После Гражданской войны синий превратился в основной цвет национальной команды. В 1939-м к власти пришел генерал Франко – он установил в стране диктатуру и правил вплоть до смерти (1975 год). С его появлением белую форму заменили темно-синей, а на герб поместили известного орла Сан-Хуана.

Об этом сообщили в газете Arriba 14 ноября 1940-го: «Согласно новостям с заседания Национального спортивного совета, было решено, что игроки испанской футбольной команды будут носить темно-синие футболки и белые шорты, а на груди – национальный герб. Гетры также будут выполнены в национальных цветах».

Синий цвет доминировал до 1947-го, когда генерал Москардо, национальный спортивный делегат, приказал реабилитировать оригинальный красный. Он предложил оставить синий для второго комплекта.

При таком сочетании испанцы дошли до полуфинала на ЧМ-1950 в Бразилии. Все восхищались победой над Англией в группе (1:0) с голом Тельмо Сарры. У него шесть титулов лучшего бомбардира чемпионата Испании, больше только у Лео Месси (семь). После этого часто играли в синем, но основная форма все равно оставалась красной.

Синий ассоциируется с приятным: в темных тонах провели три матча на золотом чемпионате мира-2010 – в том числе финал с Нидерландами. Именно синюю футболку Андрес Иньеста срывал после победного гола на 116-й минуте.

Возможно, это иммунитет для синего в принципе. Но вот выйдут ли испанцы еще хоть когда-то в небесно-голубом?

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch; en.wikipedia.org; globallookpress.com/ZUMAPRESS.com