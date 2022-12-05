Бразилия устроила карнавал: движения из тиктока, танец голубя от Тите и даже мяч на голове Ришарлисона 😍

Команда-фестиваль.

Сборная Бразилии снесла Южную Корею в 1/8 финала – 4:1. Все стало понятно уже к 30-й минуте, когда бразильцы повели 3:0.

Голы праздновали командным кругом – это приятная традиция Бразилии на этом ЧМ. Мы видели такое же с Сербией и Швейцарией.

А затем пошли тренды из тиктока. Соберут миллионы просмотров?

Это популярный в бразильском сегменте тиктока танец под песню Pagodão do Birimbola («Делаю Биримболу»). Если хотите повторить, то вот гид по движениям.

Рафинья, Винисиус, Пакета и Неймар – главные танцоры этой команды. Вингер «Реала» уже пытался изобразить этот танец после гола Швейцарии, но тогда мяч отменили, поэтому пришлось повторить.

А Рафинья рассказывал, что бразильцы заготовили празднования первых 10 голов на турнире.

Перед третьим голом Ришарлисон даже почеканил на голове – под надзором Хвана Ин Бома, который еще недавно играл за «Рубин».

После гола зрители увидели фирменное празднование Ришарлисона – танец голубя (danca do pombo).

«Стиль голубя» Риш придумал, вдохновившись песней поп-группы Os Perseguidores – «Dança do Pombo» (Голубиный танец). Мотив простой и заразительный, а «pruu-pruuu» в припеве имитирует звук, который издают голуби (тот самый курлык).

«Я услышал песню малоизвестной группы из Рио где-то в 2012 году. Повторил танец дома, и он завирусился, все начали копировать меня. Думаю, то, что я так праздную, помогло группе стать популярнее. Я, в свою очередь, обещаю повторять этот танец, когда забиваю мячи», – говорил Ришарлисон.

Он даже подключил к своему танцу Тите!

61-летний коуч показал, что карнавал в крови у всех бразильцев – вне зависимости от возраста.

Нападающий похвалил Тите: «Мы репетировали в отеле перед отъездом на игру. Для Тите это первый танец, нормально, что он стесняется. Понемногу привыкнет. Важно, что он вместе со всеми».

Лукас Пакета сказал, что это было выполненное обещание: «Тренер сказал, что станцует небольшой танец – голубя или мой. Сегодня Бразилия была счастлива на поле».

Ну и, конечно, как без того, чтобы собраться в общем круге.

Четвертый гол – отдельный танец от автора Лукаса Пакеты.

Неймар тоже присоединился. Лишь бы потанцевать – кажется, что бразильцы забивают исключительно ради этого.

Правда, не всем нравятся такие танцы. Рой Кин, экс-опорник «МЮ» и эксперт на британском канале ITV, недоволен. «Я как будто смотрю «Танцы со звездами» (танцевальное шоу, которое выходит на BBC с 2004 года – Sports.ru). Мне это не нравится.

Да, говорили, что это их культура, что они сами по себе такие. Но мне кажется, что это неуважение к сопернику. На табло 4:0, а они все танцуют. Я не против легких движений из джиги или как они это называют, но потом еще танцует и тренер... Нет, мне это не нравится. Мне это не кажется правильным».

А вам как?

Фото: REUTERS/Carl Recine, Kai Pfaffenbach, Paul Childs, Annegret Hilse, Amanda Perobelli, Peter Cziborra, Pedro Nunes; Gettyimages.ru/Francois Nel, Lars Baron