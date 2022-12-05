Бразилия устроила карнавал: движения из тиктока, танец голубя от Тите и даже мяч на голове Ришарлисона 😍
Команда-фестиваль.
Сборная Бразилии снесла Южную Корею в 1/8 финала – 4:1. Все стало понятно уже к 30-й минуте, когда бразильцы повели 3:0.
Голы праздновали командным кругом – это приятная традиция Бразилии на этом ЧМ. Мы видели такое же с Сербией и Швейцарией.
А затем пошли тренды из тиктока. Соберут миллионы просмотров?
Это популярный в бразильском сегменте тиктока танец под песню Pagodão do Birimbola («Делаю Биримболу»). Если хотите повторить, то вот гид по движениям.
Рафинья, Винисиус, Пакета и Неймар – главные танцоры этой команды. Вингер «Реала» уже пытался изобразить этот танец после гола Швейцарии, но тогда мяч отменили, поэтому пришлось повторить.
А Рафинья рассказывал, что бразильцы заготовили празднования первых 10 голов на турнире.
Перед третьим голом Ришарлисон даже почеканил на голове – под надзором Хвана Ин Бома, который еще недавно играл за «Рубин».
После гола зрители увидели фирменное празднование Ришарлисона – танец голубя (danca do pombo).
«Стиль голубя» Риш придумал, вдохновившись песней поп-группы Os Perseguidores – «Dança do Pombo» (Голубиный танец). Мотив простой и заразительный, а «pruu-pruuu» в припеве имитирует звук, который издают голуби (тот самый курлык).
«Я услышал песню малоизвестной группы из Рио где-то в 2012 году. Повторил танец дома, и он завирусился, все начали копировать меня. Думаю, то, что я так праздную, помогло группе стать популярнее. Я, в свою очередь, обещаю повторять этот танец, когда забиваю мячи», – говорил Ришарлисон.
Он даже подключил к своему танцу Тите!
61-летний коуч показал, что карнавал в крови у всех бразильцев – вне зависимости от возраста.
Нападающий похвалил Тите: «Мы репетировали в отеле перед отъездом на игру. Для Тите это первый танец, нормально, что он стесняется. Понемногу привыкнет. Важно, что он вместе со всеми».
Лукас Пакета сказал, что это было выполненное обещание: «Тренер сказал, что станцует небольшой танец – голубя или мой. Сегодня Бразилия была счастлива на поле».
Ну и, конечно, как без того, чтобы собраться в общем круге.
Четвертый гол – отдельный танец от автора Лукаса Пакеты.
Неймар тоже присоединился. Лишь бы потанцевать – кажется, что бразильцы забивают исключительно ради этого.
Правда, не всем нравятся такие танцы. Рой Кин, экс-опорник «МЮ» и эксперт на британском канале ITV, недоволен. «Я как будто смотрю «Танцы со звездами» (танцевальное шоу, которое выходит на BBC с 2004 года – Sports.ru). Мне это не нравится.
Да, говорили, что это их культура, что они сами по себе такие. Но мне кажется, что это неуважение к сопернику. На табло 4:0, а они все танцуют. Я не против легких движений из джиги или как они это называют, но потом еще танцует и тренер... Нет, мне это не нравится. Мне это не кажется правильным».
А вам как?
- Дата проведения
- 5 декабря, 22.00, «Stadium 974»
- Голы:
- 1:0 – 7 Винисиус Жуниор, 2:0 – 13, пенальти Неймар, 3:0 – 29 Ришарлисон, 4:0 – 36 Лукас Пакета, 4:1 – 76 Пайк Сын Хо.
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Бразилия –
Алиссон (Уэвертон, 80), Милитао (Дани Алвес, 63), Тиаго Силва, Маркиньос, Данило (Бремер, 72), Каземиро, Лукас Пакета, Неймар (Родриго, 81), Ришарлисон, Рафинья, Винисиус Жуниор (Мартинелли, 72).
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Южная Корея –
Ким Сын Гю, Ким Мун Хван, Ким Ен Гвон, Ким Мин Чжэ, Ким Чжин Су (Хон Чхоль, 46), Ли Чжэ Сон (Ли Кан Ин, 74), Чжон У Ен (Сон Чжун Хо, 46), Хван Ин Бом (Пайк Сын Хо, 65), Сон Хын Мин, Чжо Гю Сон (Хван Ый Чжо, 80), Хван Хи Чхан.
- Предупреждение:
- Чжон У Ен (44).
Почему бразильцы так много танцуют. И почему их танцы важнее, чем нам кажется
Фото: REUTERS/Carl Recine, Kai Pfaffenbach, Paul Childs, Annegret Hilse, Amanda Perobelli, Peter Cziborra, Pedro Nunes; Gettyimages.ru/Francois Nel, Lars Baron
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