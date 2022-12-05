ЧМ-2022 в Катаре
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Бразилия устроила карнавал: движения из тиктока, танец голубя от Тите и даже мяч на голове Ришарлисона 😍

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Сборная Бразилии по футболу Сборная Бразилии по футболу
Тите Тите
Ришарлисон Ришарлисон
Футбол Футбол

Команда-фестиваль.

Сборная Бразилии снесла Южную Корею в 1/8 финала – 4:1. Все стало понятно уже к 30-й минуте, когда бразильцы повели 3:0.

Голы праздновали командным кругом – это приятная традиция Бразилии на этом ЧМ. Мы видели такое же с Сербией и Швейцарией.

А затем пошли тренды из тиктока. Соберут миллионы просмотров?

Это популярный в бразильском сегменте тиктока танец под песню Pagodão do Birimbola («Делаю Биримболу»). Если хотите повторить, то вот гид по движениям.

Рафинья, Винисиус, Пакета и Неймар – главные танцоры этой команды. Вингер «Реала» уже пытался изобразить этот танец после гола Швейцарии, но тогда мяч отменили, поэтому пришлось повторить.

А Рафинья рассказывал, что бразильцы заготовили празднования первых 10 голов на турнире. 

Перед третьим голом Ришарлисон даже почеканил на голове – под надзором Хвана Ин Бома, который еще недавно играл за «Рубин».

После гола зрители увидели фирменное празднование Ришарлисона – танец голубя (danca do pombo). 

«Стиль голубя» Риш придумал, вдохновившись песней поп-группы Os Perseguidores – «Dança do Pombo» (Голубиный танец). Мотив простой и заразительный, а «pruu-pruuu» в припеве имитирует звук, который издают голуби (тот самый курлык).

«Я услышал песню малоизвестной группы из Рио где-то в 2012 году. Повторил танец дома, и он завирусился, все начали копировать меня. Думаю, то, что я так праздную, помогло группе стать популярнее. Я, в свою очередь, обещаю повторять этот танец, когда забиваю мячи», – говорил Ришарлисон.

Он даже подключил к своему танцу Тите! 

61-летний коуч показал, что карнавал в крови у всех бразильцев – вне зависимости от возраста.

Нападающий похвалил Тите: «Мы репетировали в отеле перед отъездом на игру. Для Тите это первый танец, нормально, что он стесняется. Понемногу привыкнет. Важно, что он вместе со всеми». 

Лукас Пакета сказал, что это было выполненное обещание: «Тренер сказал, что станцует небольшой танец – голубя или мой. Сегодня Бразилия была счастлива на поле».

 Ну и, конечно, как без того, чтобы собраться в общем круге.

Четвертый гол – отдельный танец от автора Лукаса Пакеты. 

Неймар тоже присоединился. Лишь бы потанцевать – кажется, что бразильцы забивают исключительно ради этого.

Правда, не всем нравятся такие танцы. Рой Кин, экс-опорник «МЮ» и эксперт на британском канале ITV, недоволен. «Я как будто смотрю «Танцы со звездами» (танцевальное шоу, которое выходит на BBC с 2004 года – Sports.ru). Мне это не нравится.

Да, говорили, что это их культура, что они сами по себе такие. Но мне кажется, что это неуважение к сопернику. На табло 4:0, а они все танцуют. Я не против легких движений из джиги или как они это называют, но потом еще танцует и тренер... Нет, мне это не нравится. Мне это не кажется правильным».

А вам как?

Бразилия – Южная Корея 4:1 (4:0, 0:1)
Дата проведения
5 декабря, 22.00, «Stadium 974»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Винисиус Жуниор, 2:0 – 13, пенальти Неймар, 3:0 – 29 Ришарлисон, 4:0 – 36 Лукас Пакета, 4:1 – 76 Пайк Сын Хо.
БразилияАлиссон (Уэвертон, 80), Милитао (Дани Алвес, 63), Тиаго Силва, Маркиньос, Данило (Бремер, 72), Каземиро, Лукас Пакета, Неймар (Родриго, 81), Ришарлисон, Рафинья, Винисиус Жуниор (Мартинелли, 72).
Южная КореяКим Сын Гю, Ким Мун Хван, Ким Ен Гвон, Ким Мин Чжэ, Ким Чжин Су (Хон Чхоль, 46), Ли Чжэ Сон (Ли Кан Ин, 74), Чжон У Ен (Сон Чжун Хо, 46), Хван Ин Бом (Пайк Сын Хо, 65), Сон Хын Мин, Чжо Гю Сон (Хван Ый Чжо, 80), Хван Хи Чхан.
Предупреждение:
Чжон У Ен (44).

Почему бразильцы так много танцуют. И почему их танцы важнее, чем нам кажется

Фото: REUTERS/Carl Recine, Kai Pfaffenbach, Paul Childs, Annegret Hilse, Amanda Perobelli, Peter Cziborra, Pedro Nunes; Gettyimages.ru/Francois Nel, Lars Baron

А реально ли остановить такую Бразилию на ЧМ?
3352 голосa
Никому не остановить
51%
Сборная Бразилии по футболу
Реально
49%
Сборная Хорватии по футболу

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