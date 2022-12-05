Перишич – магистр важных голов Хорватии. Спас с Японией, обошел Шукера по мячам на ЧМ и Евро

Просто тащит.

В 1/8 финала ЧМ-2022 Хорватия выбила Японию – 1:1 (3:1 по пенальти).

Хорваты проигрывали проигрывали по ходу – но команду уже привычно спас Иван Перишич. На 55-й минуте универсал из «Тоттенхэма» точно пробил головой после подачи Деяна Ловрена.

Перишич расцветает на больших турнирах: обязательно забивает или ассистирует

У Ивана Перешича в сборной колоссальный опыт. Он сыграл на трех чемпионатах мира и трех Евро. И на каждом турнире есть результативные действия.

Евро-2012: голевой пас в игре с Ирландией

ЧМ-2014: гол+пас с Камеруном и гол Мексике

Евро-2016: гол Чехии, гол+пас с Испанией

ЧМ-2018: гол Исландии, гол+пас с Англией в полуфинале, гол Франции в финале

Евро-2020: гол Чехии, гол+пас с Шотландией

ЧМ-2022: два голевых паса с Канадой, гол Японии в 1/8 финала

На последних трех чемпионатах мира забивали только четыре футболиста: Лео Месси, Криштиану Роналду, Джердан Шакири и теперь Перишич.

Перишич забивает важнейшие голы. А страдают топ-сборные

У Ивана прекрасный список пострадавших.

• На ЧМ-2014 забил первый для себя гол на чемпионатах мира. Не решающий – Хорватия и так легко разгромила Камерун – но какой красивый: в стиле Гарета Бэйла того времени пробежал с мячом от середины поля до штрафной и точно пробил.

• На Евро-2016 хорваты уступали в матче последнего тура группового этапа Испании. Сначала Никола Калинич сравнял с паса Перишича. В конце игры сам Иван прорвался по краю и точно пробил в ближний угол Давида де Хеа.

Хорватия победила Испанию и благодаря именно этому голу выиграла группу. Правда, дальше 1/8 финала не прошла – в скучнейшем матче уступила Португалии.

• На ЧМ-2018 был победный гол в матче с Исландией, хотя он ничего не решал – Хорватия и так легко выходила с первого места.

Но гол в полуфинале с Англией был чрезвычайно важен – хорваты сравняли счет. Потом еще и победили после ассиста на Манджукича.

Перишич сравнял счет и в финале, но там для хорватов все-таки закончилось поражением.

«Перишич – единственный игрок, кто может сравниться по физике с Роналду», – восторгался тогда Лучано Спаллетти. Как доказательство – статистика пробега на том турнире: 72,5 км за 638 минут (больше всех).

• На Евро-2020 благодаря голам Ивана хорваты ушли от поражения в игре с Чехией (было бы второе подряд) и закрепили победу над Шотландией (при 2:1 все еще было нервно).

Вот только с Испанией сыграть не получилось из-за ковида – и Хорватия проиграла 3:5.

Что еще значат мячи Перишича: главный бомбардир Хорватии на ЧМ/Евро, забивает во вторых таймах

Несколько знаковых цифр:

• Перишич – рекордсмен сборной Хорватии по голам на крупных турнирах (Евро и ЧМ) . До матча с Японией шел вровень с Давором Шукером (по девять), а теперь забил десятый.

• Все десять голов забиты из штрафной, причем четко из левой половины. Гол головой Японии – второй такой. Гораздо чаще работала левая нога – сем раз.

• Восемь из этих десяти голов забиты во вторых таймах. В первом он забивал только чехам на Евро и французам в финале. Особая фишка – голы в последние 15 минут, таких четыре.

• Теперь Перишич – второй бомбардир сборной Хорватии вместе с Манджукичем, у обоих по 33 гола. Больше только у Шукера – 45.

Добавить можно будет в 1/4 финала в пятницу.

Фото: REUTERS/Matthew Childs; Gettyimages.ru/Ian Walton, Shaun Botterill, Paul Ellis; globallookpress.com/Liu Dawei