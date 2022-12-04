Еще один топ-матч в 1/4 финала! Франция зарубится с Англией

Мбаппе или Кейн?

Нас ждет прекрасный четвертьфинал в Катаре. В 1/8 финала Франция легко убрала Польшу благодаря дублю Мбаппе и голу Жиру (3:1), а Англия подвинула Сенегал – в первом тайме отличились Хендерсон и Кейн, а во втором добил Сака (3:0).

Теперь Франция и Англия сразятся в четвертьфинале. Они впервые встретятся в плей-офф большого турнира (ЧМ или Евро).

Когда и где матч?

В субботу, 10 декабря, на стадионе «Аль Байт» в Эль-Хауре. Начало – в 22:00.

Победитель шагнет в полуфинал с потенциально топ-вывеской. В этой же части сетки – Испания (в 1/8 сыграет против Марокко) и Португалия (в 1/8 сыграет против Швейцарии).

У французов и англичан будет целых пять дней на отдых и подготовку к четвертьфиналу.

Как играли между собой?

Это будет аж 32-й матч Франции и Англии в истории. Первые шесть прошли еще в 1920-е, тогда же Англия добилась крупнейших побед – 6:0 и 5:1. Благодаря раннему периоду англичане накопили солидное преимущество – 17 побед против 9, еще 5 раз команды играли вничью.

На ЧМ Англия и Франция последний раз встречались в 1982 году в Испании. Тогда англичане победили 3:1 благодаря дублю Брайана Робсона и голу Пола Маринера. В 21 веке важные матчи были на Евро-2004 и Евро-2012. Кратко их вспомним.

В 2004-м обе команды заняли первые места в отборочных группах, Франция вообще выиграла восемь матчей из восьми и приехала в Португалию действующим чемпионом и фаворитом. Англию тоже ждали как минимум в полуфинале, и матч группового этапа получился прекрасным. Еще в первом тайме Лэмпард забил после подачи Бэкхема со штрафного, во втором тайме Дэвид мог отличиться сам, но его удар с пенальти взял Бартез. В итоге уже в добавленное время великий Зидан перевернул матч, оформив дубль.

«Фабьен [Бартез] сделал игру. Он отстоял счет 0:1 и сохранил нашу веру в себя», – скромничал Зизу после матча.

Обе сборные выбрались в четвертьфинал, где Англия проиграла в серии пенальти Португалии (2:2, 5:6), а Франция – Греции (0:1).

В 2012-м игра была не такой драматичной. Франция и Англия встречались в первом туре группового этапа и обменялись голами в первом тайме – забили Лескотт и Насри (о да!). Обе команды вышли в четвертьфинал, но там и закончили: Англию в серии пенальти выбила Италия (0:0, 2:4), а Францию – Испания (0:2).

Чего ждать в Катаре?

Фото: Gettyimages.ru/Scott Heavey; REUTERS/Carl Recine