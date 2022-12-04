Игрока Франции заставили снять цепочки – они запрещены. Кстати, а почему?

Судьи должны следить внимательнее.

Кажется, найден главный модник чемпионата мира: защитник сборной Франции Жюль Кунде почти тайм против Польши играл с несколькими золотыми цепями на шее и подвеской.

Французский защитник больше 40 минут бегал с украшениями на шее – пока на них не обратил внимание боковой арбитр. Кунде попросили снять золото, а он и не сопротивлялся.

Жюль обожает носить эту цепочку и в обычной жизни

Она на шее у Кунде на всех ноябрьских фотографиях. Похоже, любимый аксессуар.

Радужная цепочка от Golf Wang – бренда известного рэпера Tyler the Creator. Цепочку как у Кунде можно заказать на официальном сайте за $70.

Кстати, прямо сейчас Golf Wang выпустил коллекцию, вдохновленную футбольной формой сборной США-94. Моделью для фотографий этой линейки стал одноклубник Кунде по «Барселоне» Эктор Бельерин.

Это даже не первый случай, когда Tyler the Creator выпускает футбольную коллекцию. Пару лет назад под брендом Golf Wang появилась форма «Ювентуса». Сам Тайлер даже выступал в ней.

Регламент запрещает украшения. Виноваты арбитры, которые допустили Кунде к игре с цепочками

Удивительно, что судьи сразу не обратили внимание на цепи – ведь по регламенту с ними играть запрещено. Вот выдержка из правил: «Любые украшения (ожерелья, кольца, браслеты, серьги, кожаные и резиновые ремешки и т.д.) запрещены и должны быть сняты. Не разрешается использовать ленту, чтобы их закрыть».

Бывший арбитр и автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев разобрал для Sports.ru ошибку судейской бригады:

«Как правило, перед началом матча ассистенты арбитра проверяют в подтрибунном помещении экипировку футболистов: гетры, украшения, номера на форме. Только после проверки главный арбитр выводит команды на поле.

Если нарушение экипировки обнаружено во время игры, то футболист должен отправиться за пределы поля и привести себя в порядок. За этим должен проследить один из арбитров – чаще всего резервный. И только после сигнала резервного игрок может вернуться в игру.

Бригада матча Франция – Польша не замечала цепочку в течение 40 минут. Отмечу, что желтая карточка за цепочку теперь не положена: футболист может получить ее, только если не устранит нарушение после замечания рефери. Несколько лет назад судьи сразу показывали карточку.

Глобально – это упущение всей бригады. Кунде неоднократно пробегал в поле зрения одного из ассистентов, резервного и главного арбитров. Мелочей в судействе не бывает, уверен, что на это обратит внимание Коллина на послематчевом разборе.

ВАР не мог подсказать бригаде. По протоколу это нарушение не входит в список тех, когда видеоарбитры могут помочь главному».

До рубежа 90-х и 00-х многие носили украшения. Потом одному оторвало палец

Раньше футболисты любили надевать кольца, цепочки и даже бусы. Вот лишь несколько самых ярких примеров.

Конец 60-х. Молодой Йохан Кройфф в хиппи-цепочке из бисера. Один из самых популярных аксессуаров того времени.

Диего Марадона на ЧМ-1986. Сережка в ухе, кольцо и яркий браслет на левой руке. Руке бога. Ведь фото – сразу после первого гола Англии.

За легендарной прической Карлоса Вальдеррамы мы не замечали его внушительную коллекцию бус и браслетов. Срочно исправляемся.

Последний топовый турнир, на котором можно было заметить украшения на телах футболистов, – Евро-2004. Юный Криш заклеивал сережки.

И кольцо.

На ЧМ-2006 любые браслеты, цепи, шнурки, кольца и серьги оказались под тотальным запретом. Даже заклеивать украшения было нельзя. Это сделали для безопасности футболистов, посчитав, что украшения опасны для самого игрока и других людей на поле.

И правда, было несколько не особенно приятных случаев. Самый заметный произошел с швейцарцем Пауло Диогу.

В декабре 2004-го он играл за «Серветт» и в концовке одного из матчей отдал решающий голевой пас. Пауло уже бежал к партнерам, чтобы отпраздновать гол вместе с ними, но вдруг резко развернулся и погнал к болельщикам. Там он залез на металлическое ограждение, что-то прокричал фанатам и быстро спрыгнул. Неудачно. Обручальное кольцо зацепилось за забор и оторвало Пауло половину безымянного пальца. Футболист в первые секунды не заметил, но затем заорал и вместе со стюардами долго искал кольцо и остатки пальца в толпе. Нашли, но пришить обратно не удалось. Еще и желтую карточку дали за чересчур экспрессивное поведение.

Это стало катализатором для изменения правил. Теперь за тем, чтобы на телах футболистов не было украшений, следили арбитры.

Привыкли не сразу. В сезоне-2005/2006 перед игрой чемпионата Австралии судьи заметили кольцо у нападающего Дэмиана Мори и потребовали снять. Футболисту это не удалось даже с помощью партнеров: кольцо было впритык. Мори пришлось заменить на 5-й минуте: «Я не знал, что правилами запрещено носить кольцо во время игры. Спокойно играл предыдущие матчи, и никто мне ничего не сказал».

После ЧМ-2006 украшения футболистов были окончательно забанены. Роналдиньо надевал кулон на тренировки и пресс-конференции, но только не на матчи.

Та же история с Роналду, Неймаром, Фирмино, Балотелли, Бельерином, Погба и их серьгами.

Запрет действует уже давно, но странные случаи периодически происходят. В 2014-м только по ходу игры судьи заметили браслет Сеска Фабрегаса.

Матч ЛЧ с «Шальке» прервали, пока испанец относил украшение на хранение запасным.

Фото: REUTERS/Lee Smith, Dylan Martinez, Pawel Kopczynski, Darren Walsh, Rudy LHomme, Oleg Popov, Kai Pfaffenbach, Desmond Boylan, Action Images, Jerry Lampen, David Gray, Gustau Nacarino; Gettyimages.ru/Ben Radford/Allsport, Andreas Rentz/Bongarts, Alexander Hassenstein/Bongarts, Graham Chadwick/Allsport, Doug Pensinger/Allsport, Martin Rose/Bongarts, Clive Mason/Allsport, Stu Forster, Stephen Dunn/Allsport; Кадры трансялции; Instagram/jkeey4