Обидно.

Победный гол Аргентины против Австралии (2:1) – следствие чудовищной ошибки австралийского вратаря Мэтью Райана. На 57-й минуте с голкипером случилось что-то странное.

Райан неудачно принял пас от защитника и попался прямо в капкан аргентинцев – Родриго Де Поль и Хулиан Альварес оперативно окружили Мэтью. Райан попытался обыграть парочку – полный провал.

Де Поль первым пошел на мяч, Райан неудачно прокинул мяч, и Альварес сделал быстрый возраст из-под ног австралийца.

Альваресу оставалось лишь закатить в пустые.

Шок.

Ошибки не было бы без прессинга Аргентины

Мы разбирали силу этого компонента игры сборной Аргентины в отдельном тексте.

За последний год Аргентина стала более прессингующей командой. Если большинство таких команд строят давление на слаженности постоянных механизмов, то команда Скалони – исключение. Здесь готовы применять разные вариации прессинга ради адаптации под Месси.

Идея состоит в том, что Лео играет против уязвимого звена соперника – то есть игрока, кто хуже всех на мяче. Его можно накрывать менее интенсивно, а остальных на себя берут трудяги-партнеры. Райан попал под главных прессинг-машин сборной.

«В Италии меня научили покрывать зоны за счет физики. Мне дают важную роль – помогаю команде страховать Месси. Это покрытие позволяет мне прессинговать крайнего защитника, но в то же время прикрывать центр. С чем можно сравнить эту роль? Я как запасная шина – важные игроки зависят от моего наличия на поле», – с улыбкой рассказывал Де Поль.

Хулиана за активность в прессинге хвалил Гвардиола. «Альварес – особенный игрок. Меня поражает его работоспособность. В этом отношении он напоминает мне Габи Жезуса. Потрясающе агрессивен без мяча», – радовался Пеп.

Теперь радуется Скалони – эта парочка помогла выйти в четвертьфинал.

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach, Bernadett Szabo, Fabrizio Bensch