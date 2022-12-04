ЧМ-2022 в Катаре
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Жуткая ошибка вратаря Австралии – не выдержал прессинг Аргентины. Такого на ЧМ еще не было

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Хулиан Альварес Хулиан Альварес
Мэтью Райан Мэтью Райан
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Сборная Австралии по футболу Сборная Австралии по футболу
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Обидно.

Победный гол Аргентины против Австралии (2:1) – следствие чудовищной ошибки австралийского вратаря Мэтью Райана. На 57-й минуте с голкипером случилось что-то странное.

Райан неудачно принял пас от защитника и попался прямо в капкан аргентинцев – Родриго Де Поль и Хулиан Альварес оперативно окружили Мэтью. Райан попытался обыграть парочку – полный провал.

Де Поль первым пошел на мяч, Райан неудачно прокинул мяч, и Альварес сделал быстрый возраст из-под ног австралийца.

 

Альваресу оставалось лишь закатить в пустые.

Шок.

Ошибки не было бы без прессинга Аргентины

Мы разбирали силу этого компонента игры сборной Аргентины в отдельном тексте.

За последний год Аргентина стала более прессингующей командой. Если большинство таких команд строят давление на слаженности постоянных механизмов, то команда Скалони – исключение. Здесь готовы применять разные вариации прессинга ради адаптации под Месси.

Идея состоит в том, что Лео играет против уязвимого звена соперника – то есть игрока, кто хуже всех на мяче. Его можно накрывать менее интенсивно, а остальных на себя берут трудяги-партнеры. Райан попал под главных прессинг-машин сборной.

«В Италии меня научили покрывать зоны за счет физики. Мне дают важную роль – помогаю команде страховать Месси. Это покрытие позволяет мне прессинговать крайнего защитника, но в то же время прикрывать центр. С чем можно сравнить эту роль? Я как запасная шина – важные игроки зависят от моего наличия на поле», – с улыбкой рассказывал Де Поль.

Хулиана за активность в прессинге хвалил Гвардиола. «Альварес – особенный игрок. Меня поражает его работоспособность. В этом отношении он напоминает мне Габи Жезуса. Потрясающе агрессивен без мяча», – радовался Пеп.

Теперь радуется Скалони – эта парочка помогла выйти в четвертьфинал.

Аргентина vs Нидерланды – первая пара 1/4 финала! У них богатейшая история на ЧМ

Аргентина – Австралия 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
3 декабря, 22.00, «стадион Ахмед бин Али»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 35 Месси, 2:0 – 57 Альварес, 2:1 – 77, автогол Фернандес.
АргентинаМартинес, Молина (Паласиос, 80), Отаменди, Ромеро, Акунья (Тальяфико, 72), Де Поль, Мак Аллистер (Монтьель, 80), Фернандес, Гомес (Мартинес, 50), Месси, Альварес (Мартинес, 71).
АвстралияРайан, Дегенек (Карачич, 72), Суттар, Роулз, Бехич, Макгри (Гудвин, 58), Муй, Баккус (Хрустич, 58), Ирвайн, Лекки (Куол, 72), Дьюк (Макларен, 72).
Предупреждения:
Ирвайн (15), Дегенек (38).

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach, Bernadett Szabo, Fabrizio Bensch

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