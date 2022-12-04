Жуткая ошибка вратаря Австралии – не выдержал прессинг Аргентины. Такого на ЧМ еще не было
Обидно.
Победный гол Аргентины против Австралии (2:1) – следствие чудовищной ошибки австралийского вратаря Мэтью Райана. На 57-й минуте с голкипером случилось что-то странное.
Райан неудачно принял пас от защитника и попался прямо в капкан аргентинцев – Родриго Де Поль и Хулиан Альварес оперативно окружили Мэтью. Райан попытался обыграть парочку – полный провал.
Де Поль первым пошел на мяч, Райан неудачно прокинул мяч, и Альварес сделал быстрый возраст из-под ног австралийца.
Альваресу оставалось лишь закатить в пустые.
Шок.
Ошибки не было бы без прессинга Аргентины
Мы разбирали силу этого компонента игры сборной Аргентины в отдельном тексте.
За последний год Аргентина стала более прессингующей командой. Если большинство таких команд строят давление на слаженности постоянных механизмов, то команда Скалони – исключение. Здесь готовы применять разные вариации прессинга ради адаптации под Месси.
Идея состоит в том, что Лео играет против уязвимого звена соперника – то есть игрока, кто хуже всех на мяче. Его можно накрывать менее интенсивно, а остальных на себя берут трудяги-партнеры. Райан попал под главных прессинг-машин сборной.
«В Италии меня научили покрывать зоны за счет физики. Мне дают важную роль – помогаю команде страховать Месси. Это покрытие позволяет мне прессинговать крайнего защитника, но в то же время прикрывать центр. С чем можно сравнить эту роль? Я как запасная шина – важные игроки зависят от моего наличия на поле», – с улыбкой рассказывал Де Поль.
Хулиана за активность в прессинге хвалил Гвардиола. «Альварес – особенный игрок. Меня поражает его работоспособность. В этом отношении он напоминает мне Габи Жезуса. Потрясающе агрессивен без мяча», – радовался Пеп.
Теперь радуется Скалони – эта парочка помогла выйти в четвертьфинал.
Аргентина vs Нидерланды – первая пара 1/4 финала! У них богатейшая история на ЧМ
- Дата проведения
- 3 декабря, 22.00, «стадион Ахмед бин Али»
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Аргентина –
Мартинес, Молина (Паласиос, 80), Отаменди, Ромеро, Акунья (Тальяфико, 72), Де Поль, Мак Аллистер (Монтьель, 80), Фернандес, Гомес (Мартинес, 50), Месси, Альварес (Мартинес, 71).
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Австралия –
Райан, Дегенек (Карачич, 72), Суттар, Роулз, Бехич, Макгри (Гудвин, 58), Муй, Баккус (Хрустич, 58), Ирвайн, Лекки (Куол, 72), Дьюк (Макларен, 72).
Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach, Bernadett Szabo, Fabrizio Bensch
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