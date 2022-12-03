У Месси первый гол в плей-офф ЧМ! Конец ужасной серии: ждал 16 лет, 8 матчей и 791 минуту
Cборная Аргентины больше получаса не могла взломать Австралию в 1/8 финала чемпионата мира, но на 35-й минуте получилось – благодаря Лео Месси.
Аргентинцы получили штрафной на правом краю, очень удобный для подкрутки с левой сразу в створ – Месси так и сделал, австралийский защитник выбил, но получился второй темп. Снова через Лео: он с фланга отпасовал в центр, сам рванул в середину и нашел очень удобную свободную зону.
Папу Гомес тоже все понял: коротким пасом через Николаса Отаменди проникли в штрафную, защитник одним касанием оставил мяч Месси.
Приблизиться к Лео, чтобы помешать удару в дальний угол, уже никто не успел.
Все просто наблюдали.
Вратарь тоже не дотянулся.
У Месси тяжелейший путь к первому голу в плей-офф ЧМ. Как это было?
Позади у Лео восемь матчей в плей-офф чемпионатов мира: 756 минут, 23 удара, 8 в створ. И 0 голов.
Вот как это было.
❌ ЧМ-2006: вышел в 1/8 финала против Мексики на 84-й минуте при 1:1, отыграл экстра-таймы, остался без голов, ассистов и даже ударов, но Аргентина прошла дальше благодаря голу Макси Родригеса.
В четвертьфинале остался в запасе против Германии (1:2 после серии пенальти).
❌ ЧМ-2010: 3:1 против Мексики в 1/8 финала – 3 удара, 2 в створ.
Снова остановка в четвертьфинале и снова от Германии, но уже с 0:4. Месси угрожал воротам аж 7 раз (дважды – в створ), но безрезультатно.
❌ ЧМ-2014: даже путь финал остался без голов.
В 1/8 против Швейцарии (1:0 в дополнительное время) – 2 удара (1 в створ) за 120 минут.
В четвертьфинале против Бельгии (1:0) – 2 удара (1 в створ) за 90 минут.
В полуфинале против Нидерландов (0:0, 4:2 по пенальти) – 1 удар (в створ) за 120 минут. И все-таки 1 гол в серии пенальти.
В финале против Германии (0:1 в дополнительное время) – 4 удара (1 в створ) за 120 минут.
❌ ЧМ-2018: худший заход в плей-офф, вылет уже в 1/8 от Франции. В ярких 3:4 Месси остался без голов при 4 ударах (1 в створ).
При этом Месси все равно помогал сборной. Против той же Франции на ЧМ-2018 – два ассиста, был голевой пас на Тевеса в 1/8-й ЧМ-2010, еще один – на Ди Марию против Швейцарии в 1/8-й ЧМ-2014.
Как видим, в 1/8 финала Месси уже четвертый турнир подряд обязательно отмечается. Против Австралии на ЧМ-2022 – долгожданный гол.
С учетом первых 35 минут против Австралии Месси не забивал в плей-офф ЧМ 791 минуту. Серия закончена.
Поможет ли это добраться до еще более долгожданной золотой медали чемпионата мира?
- Дата проведения
- 3 декабря, 22.00, «стадион Ахмед бин Али»
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Аргентина –
Мартинес, Молина (Паласиос, 80), Отаменди, Ромеро, Акунья (Тальяфико, 72), Де Поль, Мак Аллистер (Монтьель, 80), Фернандес, Гомес (Мартинес, 50), Месси, Альварес (Мартинес, 71).
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Австралия –
Райан, Дегенек (Карачич, 72), Суттар, Роулз, Бехич, Макгри (Гудвин, 58), Муй, Баккус (Хрустич, 58), Ирвайн, Лекки (Куол, 72), Дьюк (Макларен, 72).
Сможет ли Месси выиграть титул пешком? Особая манера движения Лео помогает в атаке, но усложняет Аргентине оборону
Сыграйте за Месси и сборную Аргентины и выиграйте ЧМ. Получится выйти из группы?
Это 1000-й матч Месси. Лео забивает как в 22 и раздает голевые как никогда
Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch, Kai Pfaffenbach, Molly Darlington, Carl Recine
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