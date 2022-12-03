У Месси первый гол в плей-офф ЧМ! Конец ужасной серии: ждал 16 лет, 8 матчей и 791 минуту

Cборная Аргентины больше получаса не могла взломать Австралию в 1/8 финала чемпионата мира, но на 35-й минуте получилось – благодаря Лео Месси.

Аргентинцы получили штрафной на правом краю, очень удобный для подкрутки с левой сразу в створ – Месси так и сделал, австралийский защитник выбил, но получился второй темп. Снова через Лео: он с фланга отпасовал в центр, сам рванул в середину и нашел очень удобную свободную зону.

Папу Гомес тоже все понял: коротким пасом через Николаса Отаменди проникли в штрафную, защитник одним касанием оставил мяч Месси.

Приблизиться к Лео, чтобы помешать удару в дальний угол, уже никто не успел.

Все просто наблюдали.

Вратарь тоже не дотянулся.

У Месси тяжелейший путь к первому голу в плей-офф ЧМ. Как это было?

Позади у Лео восемь матчей в плей-офф чемпионатов мира: 756 минут, 23 удара, 8 в створ. И 0 голов.

Вот как это было.

❌ ЧМ-2006: вышел в 1/8 финала против Мексики на 84-й минуте при 1:1, отыграл экстра-таймы, остался без голов, ассистов и даже ударов, но Аргентина прошла дальше благодаря голу Макси Родригеса.

В четвертьфинале остался в запасе против Германии (1:2 после серии пенальти).

❌ ЧМ-2010: 3:1 против Мексики в 1/8 финала – 3 удара, 2 в створ.

Снова остановка в четвертьфинале и снова от Германии, но уже с 0:4. Месси угрожал воротам аж 7 раз (дважды – в створ), но безрезультатно.

❌ ЧМ-2014: даже путь финал остался без голов.

В 1/8 против Швейцарии (1:0 в дополнительное время) – 2 удара (1 в створ) за 120 минут.

В четвертьфинале против Бельгии (1:0) – 2 удара (1 в створ) за 90 минут.

В полуфинале против Нидерландов (0:0, 4:2 по пенальти) – 1 удар (в створ) за 120 минут. И все-таки 1 гол в серии пенальти.

В финале против Германии (0:1 в дополнительное время) – 4 удара (1 в створ) за 120 минут.

❌ ЧМ-2018: худший заход в плей-офф, вылет уже в 1/8 от Франции. В ярких 3:4 Месси остался без голов при 4 ударах (1 в створ).

При этом Месси все равно помогал сборной. Против той же Франции на ЧМ-2018 – два ассиста, был голевой пас на Тевеса в 1/8-й ЧМ-2010, еще один – на Ди Марию против Швейцарии в 1/8-й ЧМ-2014.

Как видим, в 1/8 финала Месси уже четвертый турнир подряд обязательно отмечается. Против Австралии на ЧМ-2022 – долгожданный гол .

С учетом первых 35 минут против Австралии Месси не забивал в плей-офф ЧМ 791 минуту. Серия закончена.

Поможет ли это добраться до еще более долгожданной золотой медали чемпионата мира?

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch, Kai Pfaffenbach, Molly Darlington, Carl Recine