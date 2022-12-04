Перед ЧМ Саутгейта мочили в Англии, но он предельно спокоен. Говорит, что просто смотрит футбол – а игроки и так все знают

Не слишком ли самоуверен?

В 1/8 финала сборную Англии ждет крепкий Сенегал, но Гарет Саутгейт, кажется, не переживает. Говорит, что команда прекрасно знает, что делать, а он может просто спокойно наблюдать:

«Во время коронавируса у меня появилась привычка стоять на бровке, потому что ты чувствуешь, что без болельщиков игрокам нужно больше поддержки. Но я больше люблю выжидать и пользоваться своими моментами.

Мне не нужно играть каждый мяч с футболистами. Я доверяю им. И просто посидеть и посмотреть немного приятнее. Игроки знают, что делают, они уверены, что я буду на бровке, когда им понадоблюсь.

А еще у нас есть монитор, на котором мы можем смотреть все с небольшой задержкой по времени – если что-то происходит и нужно принимать какие-то тактические решения», – рассказал Саутгейт.

В перспективе эту цитату могут припомнить – перед ЧМ бывшие игроки и звезды ТВ уничтожали тренера и за выбор футболистов, и за стиль игры.

«Самый креативный футболист Англии просидел на скамейке, собирая задницей занозы». Да, высказывались очень жестко

В сентябре Англия проиграла Италии и покинула высший дивизион Лиги Наций. Многие считают турнир бесполезным, но в Англии отнеслись к неудаче болезненно. Особенно досталось Гарету Саутгейту.

• Главный по футбольному британскому твиттеру Гари Линекер был уверен, что сборной Сау не хватает креатива. «Вежливое напоминание, что самый креативный полузащитник Англии Джеймс Мэддисон не попал в состав, а самый креативный футболист Англии, Трент Александер-Арнолд, просидел на скамейке, собирая задницей занозы», – иронизировал Линекер.

• Бывший игрок сборной Англии Крис Саттон критиковал стиль Саутгейта: «Если он хотел от команды хорошей игры, то это точно была не она. Это не та игра, после которой болельщик подумает, что Англия собирается выиграть чемпионат мира. Когда Саутгейт играет против топ-команд, он всегда играет с тремя защитниками, но это было очень тускло. Не знаю, повлияли ли на состояние игроков последние результаты, но команде не хватало ритма и стабильности.

Это не футбол в стиле хэви-метал, да его и не было никогда при Гарете. Нам нужно просто с этим смириться?».

• Экс-защитник «Вест Хэма» Мэттью Апсон уверял, что сборной Англии в первую очередь не хватает движения. «Вылет из Лиги наций для этих игроков – это соль на рану. Речь идет о том, как команда, способная быть креативной и сплоченной, попала в такую ситуацию, когда игра отсутствует. Все сейчас не очень гладко. Команде не хватало движения».

• Потом не все поняли решение Гарета Саутгейта оставить без ЧМ-2022 чемпиона Италии и участника Лиги чемпионов в составе «Милана» Фикайо Томори. Тренер объяснился: «Мы не думаем, что молодые [центральные защитники] сделали достаточно, чтобы вытеснить старших. Магуайр – один из наших лучших центральных защитников».

В пользу Фикайо высказался даже Джек Уилшер: «Есть и более сильные центральные защитники – особенно Томори».

Но тренер сборной Англии не заметил критиков Магуайра – и в Катаре защитник «МЮ» ожил. Даже сделал ассист против Ирана.

Да и в целом команда довольна погруженностью тренера в дела игроков – перед ЧМ Саутгейт поддержал Люка Шоу, у которого умерла бабушка. «Она долго боролась с раком и, к сожалению, скончалась незадолго до первой игры. Но, конечно, Гарет [Саутгейт] был добр ко мне, он поговорил со мной и спросил, в порядке ли я. Но я здесь, этот чемпионат мира много значит для меня, и я не хотел ничего пропустить», – поделился защитник.

Верите в Саутгейта?

Фото: REUTERS/Paul Childs