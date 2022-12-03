Половина команд в плей-офф ЧМ-2022 – из Европы. А как было на прошлых турнирах?

Бывало и меньше.

Сколько команд из разных конфедераций добрались до плей-офф ЧМ-2022?

УЕФА в доминирующей позиции – 50% от всех сборных. Южная Америка представлена только Аргентиной и Бразилией, зато от Азии в плей-офф будет аж три участника – большой успех для местной конфедерации.

Просканировали таким образом все чемпионаты мира за последние 32 года. На ЧМ-1990 европейских команд было аж 10 штук. Все южноамериканские представители вышли из своих групп. По одной команде в плей-офф отправили Африка и Северная Америка. Азия – совсем мимо.

На ЧМ-1994 в плей-офф попали представители всех конфедераций. Опять 10 команд от Европы, по две – от обеих Америк и по одной – от Азии и Африки.

ЧМ-1998 не подарил каких-то необычных раскладов – снова 10 команд от Европы и 4 – от Южной Америки.

На ЧМ-2002 Европа впервые с 1990 года сократило представительство в плей-офф – вместо 10 команд в раунды на выбывание вышли только 9. Северную и Южную Америки, а также Азию представляли по две сборные. Из африканских представителей в плей-офф вышел только Сенегал.

Уже на ЧМ-2006 Европа снова двинула 10 представителей в плей-офф. От Южной Америки туда отправились три сборных. По одной национальной команде представляли Северную Америку, Азию и Океанию, а также Африку.

Зато на ЧМ-2010 европейские сборные резко просели по результатам – до плей-офф добрались лишь 6 команд. Порадовало выступление южноамериканцев – 5 из 5 их сборных вышли в 1/8 финала.

На ЧМ-2014 Европа снова была представлена в плей-офф лишь шестью командами, а Южная Америка – пятью. Стоит отметить Северную Америку – их конфедерация отправила в раунды на выбывание аж три команды. Африка же впервые с 1990 года была представлена в плей-офф двумя сборными.

На ЧМ-2018 европейцы вернули былую силу – в плей-офф снова вышли 10 команд из зоны УЕФА. Южноамериканцы отправили в 1/8 финала четыре команды, а Азия и Северная Америка – по одной.

Графика: Марина Семенова.

Топовое фото: REUTERS/Marko Djurica