Последние пары 1/8 финала ЧМ: Бразилия – Корея и Португалия – Швейцария. Возможны ли сенсации?

Групповой этап чемпионата мира-2022 завершен.

В группе H развязка удалась: Португалия проиграла, но удержалась на первом месте, а Южная Корея забила на 91-й и прорвалась в плей-офф – выкинула Уругвай.

В группе G все проще: Бразилия дала отдохнуть основе и осталась первой, а Швейцария устроила шоу с сербами, проигрывала по ходу, но все-таки выиграла и финишировала второй.

Теперь мы знаем полную сетку плей-офф. Ее дополнили пары: Португалия – Швейцария и Бразилия – Южная Корея.

Когда и где сыграют?

Бразилия vs Южная Корея – 5 декабря (понедельник) в 22:00 на арене «974», той самой из контейнеров.

Португалия vs Швейцария – 6 декабря (вторник) в 22:00 на стадионе «Лусаил».

Дальше победитель пары Бразилия/Корея выйдет на Японию или Хорватию.

Португалия или Швейцария пойдут на победителя Испания – Марокко.

Как играли между собой?

Бразилия с Кореей играли семь раз, но все встречи были неофициальными. Корейцы выиграли только однажды: в 1997-м, дома в Сеуле, за счет позднего гола победили 1:0 бразильцев с Кафу, Ривалдо и Рожерио Сени. Шесть других пересечений – шесть побед Бразилии, в том числе полгода назад. Сыграли снова в корейской столице, бразильцы разгромили 5:1 – с дублем Неймара (возможно, он вернется к 1/8 финала) плюс голами Ришарлисона, Габи Жезуса и Филиппе Коутиньо.

У Португалии со Швейцарией очень богатая история: 25 матчей. На чемпионате мира играли только раз – в 1938-м в группе швейцарцы выиграли 2:1, еще восемь встреч было в квалификациях ЧМ: четыре победы Португалии, две ничьих и два португальских поражения. На чемпионате Европы пересекались в 2008-м, швейцарцы выиграли дублем Хакана Якина. Последние встречи – свежая Лига наций, обменялись победами: португальцы дома разгромили 4:0 (дубль Роналду), в ответ через неделю проиграли 0:1.

Кто как выглядит в плей-офф ЧМ?

Бразилия, само собой, в плей-офф почти всегда: в современной истории не проходили только в 1966-м и 1982-м (когда остановились на втором групповом этапе). Вот только медалей у них не было уже 20 лет – с золота-2002. Потом три раза из четырех вылетали в четвертьфиналах, доходили до полуфинала дома в 2014-м – но детали лучше не вспоминать.

Швейцария прошла группу на ЧМ третий раз подряд и четвертый раз за пять последних турниров (кроме ЮАР-2010), но все это заканчивалось вылетами сразу же в 1/8 финала. В четвертьфинале швейцарцы были только в прошлой жизни: 1934-й, 1938-й и дома в 1954-м. Португалия вышла в 1/8 финала второй турнир подряд, но дальше первой стадии плей-офф с 2006-го их не было. На ЧМ в Германии они дошли до полуфинала, но остались без медали, больше успешных походов у них не было с 1966-го. Южная Корея предыдущий раз была в плей-офф на ЧМ-2010 – вылетела сразу в 1/8 финала. А перед этим, конечно, они феерили на домашнем ЧМ-2002, где Гус Хиддинк дотащил их до полуфинала (правда, оба медальных матча проиграли). На этом все, других появлений на решающих стадиях не было.

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Как вы считаете, смогут ли швейцарцы и корейцы потрепать фаворитов? Или Португалия в своей паре – вообще не фаворит?

Фото: REUTERS/Hannah Mckay, Paul Childs