Корея на 91-й минуте запрыгнула в плей-офф, отбросив Уругвай. Драма группы H

Какой сюжет!

Новый день ЧМ – новая драма. И снова сюрприз преподнесла азиатская сборная.

Южная Корея на финальном рывке обошла Уругвай в борьбе за второе место.

Португалия гарантировала плей-офф в прошлом туре, поэтому на последний матч группы вместе с Криштиану вышли Антониу Силва, Витинья, Жоау Мариу и Рикарду Орта – не глубокие запасные, но и не основные игроки.

И Орта даже забил уже на пятой минуте. Камбэк Кореи на Португалию никак не повлиял – все равно идут дальше с первого места в группе.

Южная Корея – творцы еще одной азиатской сенсации этого ЧМ. К третьему туру шли с 1 очком (ничья против Уругвая в стартовом матче), но победой с голом на 91-й минуте против Португалии выбили себе место в плей-офф.

Сначала забил Ким Ен Гвон – это он 4 года назад положил Германии на 90-й минуте и вышиб действующих чемпионов мира с турнира. А в добавленное время отличился Хван Хи Чхан. Нападающий «Вулвз» проводит настолько невзрачный сезон в лиге (0 голов), что мяч на ЧМ стал для него первым в официальном матче.

Сразу три сборные из Азиатской конфедерации вышли в плей-офф ЧМ-2022: Южная Корея, Япония и Австралия. Такое случилось впервые в истории.

Уругвай до 90-й минуты выходил в 1/8 финала – с Ганой разбирались достаточно уверенно (2:0). Тренер Диего Алонсо даже заменил Суареса (ассист), Де Арраскаэту (2 гола) и Нуньеса. Но тут в параллельном матче забила Корея.

Уругвай не забил такой нужный третий гол. Суарес плакал на скамейке, болельщики – на трибунах.

Гана хотела отомстить Уругваю за 2010-й. Будто получилось – обе сборные никуда не вышли. Самих ганцев явно сломал незабитый на 20-й минуте пенальти – да, снова.

А в конце ганские болельщики радовались прорыву Кореи и неудаче Уругвая.

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В плей-офф Южная Корея наверняка сыграет с Бразилией (5 декабря), а Португалия еще ждет соперника по 1/8 – это могут быть Швейцария, Сербия и Камерун. Криштиану начнет плей-офф 6 декабря.