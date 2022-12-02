Ошибка судьи, которая (вероятно) помешала Уругваю пройти в плей-офф. Пенальти был

Уругвай крайне драматично вылетел с чемпионата мира.

Практически до 90-й минуты своего матча с Ганой (2:0) южноамериканцы шли на втором месте. Пока Южная Корея на 90+1 не забила Португалии – победа (2:1) подкинула ее вверх. У Южной Кореи и Уругвая по 4 очка и одинаковая разница (0), но у корейцев больше забитых (4 против 2).

Вот только Уругвай мог победить Гану крупнее, сделать положительную разницу – и выйти в плей-офф. У команды были шансы на пенальти. Но немецкий судья Даниэль Зиберт 11-метровый не поставил.

Этот сложный эпизод для Sports.ru разобрал бывший арбитр и автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев:

«Немецкий арбитр Зиберт не назначил пенальти в ворота Ганы на 58-й минуте, хотя его соотечественник Бастиан Данкерт позвал его к монитору.

Войдя в штрафную площадь, Дарвин Нуньес прикрывал мяч корпусом, а Дэниэл Амарти в прыжке сбоку попытался отобрать мяч. После видеопросмотра Зиберт показал, что африканский защитник сыграл в мяч: действительно, касание ноги и мяча есть, но перед этим касанием виден контакт в колене .

Судьи должны еще опираться на рекомендацию, что не любое касание мяча – игра в мяч. Мяч должен очевидно поменять траекторию.

Для меня это пенальти после видеопросмотра. В первую очередь из-за контакта в ногах и едва уловимой игры в мяч, что не оправдывает защитника Ганы.

Отмечу также, что арбитр находился в очень плохой позиции и не успел за эпизодом: в момент фола его даже нет в кадре, поэтому оценить момент он объективно не имел возможности.

С падением Кавани на 93-й минуте все намного проще.

В единоборстве с Сейду уругваец подставлялся под фол: вместо того чтобы бежать к мячу, он выставил ногу в направлении движения соперника.

Такие эпизоды мы уже видели, и на ЧМ их судят одинаково – не назначая пенальти.

Например, можно вспомнить попытку обмануть Матеу Лаоса в матче Катар – Сенегал, когда нападающий хозяев Афиф так же выставлял ногу на пути защитника. Арбитра поддержал глава судейства ФИФА Пьерлуиджи Коллина».

Фото: REUTERS/Albert Gea; кадры трансляции