Счастье Кореи = боль и злость Уругвая. Это пик эмоций дня на ЧМ

Южная Корея вырвала себе место в плей-офф чемпионата мира – на 91-й минуте забила второй мяч португальцам (первый был подарком Криштиану Роналду), взошла на второе место в группе и опередила Уругвай по количеству забитых мячей.

Все это превратило концовки в концентрат эмоций – очень разных.

Корейцы были счастливы сразу, когда забили – понимали, что свою часть работы сделали.

Хотя один уругвайский гол скидывал бы их обратно, отмечали мяч на 91-й как победный и выводящий дальше.

Все, кто имеет отношение к команде.

И на поле.

И на трибунах.

А в это время на другом стадионе все, кому дорог Уругвай, погружаются в сумрак отчаяния.

Люди следят за параллельно происходящим уже с грустью и молитвами.

Луис Суарес – символ. Его к моменту, когда Уругваю понадобился еще гол, уже заменили.

Он мог только кричать партнерам, что задача только что изменилась, 2:0 не хватит – и тоже молиться.

Суаресу было просто некуда себя деть от разочарования. И это видели все.

Корейцы доиграли и сначала отпраздновали свою победу.

Это уже большой успех – выиграть матч на чемпионате мира.

К тому же у Португалии, пусть и в не самом топовом составе.

Но главное – все дальше зависело от третьего гола Уругвая. Он есть – корейцы вылетают, его нет – Корея идет в плей-офф.

Вся команда собралась на поле в круг, чтобы следить.

Ни у кого не нашлось экрана побольше, чем просто смартфон.

Фанаты на трибунах делали то же самое.

И тут Корея узнала, увидела, что уругвайцы не забили!

Круг просмотра тут же превратился в круг празднования!

Они в плей-офф чемпионата мира!

А Уругвай в тот же момент накрыло волной страданий.

Суареса, конечно, жаль.

Для него это особенная боль, последний чемпионат мира в карьере – и провал.

Грустили все.

Но некоторые еще и очень злились – на судью.

Вероятно, у них был повод, как был и невыданный пенальти. Но что это изменит?

Вероятно, приведет только к дисквалификациям и штрафам.

А вот у Южной Кореи будет в Катаре еще минимум один матч.

Для них поездка в Катар – уже успешная.

Они вообще уже третья сборная из азиатской конфедерации в плей-офф – вместе с Японией и Австралией.

Они – герои! И это невероятная смесь счастья.

И слез счастья!

Фото: кадры трансляции; REUTERS/Matthew Childs, Wolfgang Rattay, Molly Darlington, Kai Pfaffenbach, Fabrizio Bensch, Thaier Al-Sudani, Albert Gea, Amr Abdallah Dalsh, John Sibley, Bernadett Szabo