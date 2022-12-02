Счастье Кореи = боль и злость Уругвая. Это пик эмоций дня на ЧМ
Южная Корея вырвала себе место в плей-офф чемпионата мира – на 91-й минуте забила второй мяч португальцам (первый был подарком Криштиану Роналду), взошла на второе место в группе и опередила Уругвай по количеству забитых мячей.
Все это превратило концовки в концентрат эмоций – очень разных.
Корейцы были счастливы сразу, когда забили – понимали, что свою часть работы сделали.
Хотя один уругвайский гол скидывал бы их обратно, отмечали мяч на 91-й как победный и выводящий дальше.
Все, кто имеет отношение к команде.
И на поле.
И на трибунах.
А в это время на другом стадионе все, кому дорог Уругвай, погружаются в сумрак отчаяния.
Люди следят за параллельно происходящим уже с грустью и молитвами.
Луис Суарес – символ. Его к моменту, когда Уругваю понадобился еще гол, уже заменили.
Он мог только кричать партнерам, что задача только что изменилась, 2:0 не хватит – и тоже молиться.
Суаресу было просто некуда себя деть от разочарования. И это видели все.
Корейцы доиграли и сначала отпраздновали свою победу.
Это уже большой успех – выиграть матч на чемпионате мира.
К тому же у Португалии, пусть и в не самом топовом составе.
Но главное – все дальше зависело от третьего гола Уругвая. Он есть – корейцы вылетают, его нет – Корея идет в плей-офф.
Вся команда собралась на поле в круг, чтобы следить.
Ни у кого не нашлось экрана побольше, чем просто смартфон.
Фанаты на трибунах делали то же самое.
И тут Корея узнала, увидела, что уругвайцы не забили!
Круг просмотра тут же превратился в круг празднования!
Они в плей-офф чемпионата мира!
А Уругвай в тот же момент накрыло волной страданий.
Суареса, конечно, жаль.
Для него это особенная боль, последний чемпионат мира в карьере – и провал.
Грустили все.
Но некоторые еще и очень злились – на судью.
Вероятно, у них был повод, как был и невыданный пенальти. Но что это изменит?
Вероятно, приведет только к дисквалификациям и штрафам.
А вот у Южной Кореи будет в Катаре еще минимум один матч.
Для них поездка в Катар – уже успешная.
Они вообще уже третья сборная из азиатской конфедерации в плей-офф – вместе с Японией и Австралией.
Они – герои! И это невероятная смесь счастья.
И слез счастья!
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Фото: кадры трансляции; REUTERS/Matthew Childs, Wolfgang Rattay, Molly Darlington, Kai Pfaffenbach, Fabrizio Bensch, Thaier Al-Sudani, Albert Gea, Amr Abdallah Dalsh, John Sibley, Bernadett Szabo
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