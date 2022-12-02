Слезы и отчаяние Луиса Суареса: сделал все в последнем матче – но Уругвай вылетел с ЧМ из-за другого результата

Корея забила Португалии в концовке и отправила домой.

Сборная Уругвая была предельно блеклой два тура, но в третьем ожила – ей нужно было обыгрывать Гану, чтобы выходить в плей-офф, и уругвайцы справились.

Луис Суарес появился в основе – в том числе как напоминание о ганском ужасе ЧМ-2010, когда он сыграл руками, спас от гола, а Гана потом не забила пенальти.

Гана снова не забила пенальти, теперь в середине первого тайма, а после этого уругвайцы по-настоящему включились – конечно, под предводительством Луиса. Суарес распылял энергию, помог сделать два гола за пять минут : сначала Джорджиан де Арраскаэта добил после удара Луиса и вратарского сэйва, потом он сделал дубль с ассиста Луиса, очень красивого ассиста.

Больше часа Уругвай жил в уверенности, что они выходят в плей-офф благодаря такой победе, в онлайн-таблице они были на втором месте, пока Португалия параллельно обыгрывала Южную Корею и играла там вничью.

Но на 91-й для того матча все изменилось: Корея забила еще, повела 2:1 и выпрыгнула на второе место сама . Те же четыре очка, только разница мячей 4:4 против уругвайских 2:2.

Луис Суарес уже был заменен, он узнал об этом, сидя на скамейке – тут же стал показывать партнерам на поле, что срочно нужен еще один гол.

Тогда сыграл бы более приоритетный дополнительный показатель – разница мячей, она стала бы у Уругвая положительной. Суарес понимал это, но уже никак не мог помочь.

Ему было очень больно от того, что он на скамейке, а все решается на поле без него.

Луис страдал за всех.

Ради этого чемпионата мира он продолжал карьеру.

И в ключевой момент сделал почти все для выхода в плей-офф.

Но первые два матча, где Уругвай ничего не забил, оказались все же весомее.

Суарес явно прокручивал все это в голове – но положение в группе осталось вот таким.

Это вылет.

И слезы.

Слезы.

И полное разочарование.

Фото: кадры трансляции; REUTERS/Siphiwe Sibeko, Albert Gea, John Sibley