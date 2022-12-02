Слезы и отчаяние Луиса Суареса: сделал все в последнем матче – но Уругвай вылетел с ЧМ из-за другого результата
Корея забила Португалии в концовке и отправила домой.
Сборная Уругвая была предельно блеклой два тура, но в третьем ожила – ей нужно было обыгрывать Гану, чтобы выходить в плей-офф, и уругвайцы справились.
Луис Суарес появился в основе – в том числе как напоминание о ганском ужасе ЧМ-2010, когда он сыграл руками, спас от гола, а Гана потом не забила пенальти.
Гана снова не забила пенальти, теперь в середине первого тайма, а после этого уругвайцы по-настоящему включились – конечно, под предводительством Луиса. Суарес распылял энергию, помог сделать два гола за пять минут: сначала Джорджиан де Арраскаэта добил после удара Луиса и вратарского сэйва, потом он сделал дубль с ассиста Луиса, очень красивого ассиста.
Больше часа Уругвай жил в уверенности, что они выходят в плей-офф благодаря такой победе, в онлайн-таблице они были на втором месте, пока Португалия параллельно обыгрывала Южную Корею и играла там вничью.
Но на 91-й для того матча все изменилось: Корея забила еще, повела 2:1 и выпрыгнула на второе место сама. Те же четыре очка, только разница мячей 4:4 против уругвайских 2:2.
Луис Суарес уже был заменен, он узнал об этом, сидя на скамейке – тут же стал показывать партнерам на поле, что срочно нужен еще один гол.
Тогда сыграл бы более приоритетный дополнительный показатель – разница мячей, она стала бы у Уругвая положительной. Суарес понимал это, но уже никак не мог помочь.
Ему было очень больно от того, что он на скамейке, а все решается на поле без него.
Луис страдал за всех.
Ради этого чемпионата мира он продолжал карьеру.
И в ключевой момент сделал почти все для выхода в плей-офф.
Но первые два матча, где Уругвай ничего не забил, оказались все же весомее.
Суарес явно прокручивал все это в голове – но положение в группе осталось вот таким.
Это вылет.
И слезы.
Слезы.
И полное разочарование.
Фото: кадры трансляции; REUTERS/Siphiwe Sibeko, Albert Gea, John Sibley
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