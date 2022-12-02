Юарские флешбеки.

Перед матчем Уругвая и Ганы мы все вспоминали наш 2010-й, руки Суареса и незабитый пенальти Асамоа Гьяна на 120-й минуте. Суарес не извинился, а африканцы готовились к мести.

Шансы выпал уже на 20-й минуте. Уругвайский вратарь Рочет отбил мяч прямо на ногу Кудусу и, попытавшись исправить ситуацию, зацепил Мохаммеда. Судья сначала зафиксировал офсайд, но потом посмотрел повтор по подсказке ВАР – и назначил пенальти.

Офсайда не было, а вот фол был.

К мячу подошел Андре Айю – и не забил.

Ударил несильно, не в угол, еще и на удобной для вратаря высоте. Рочет без особых проблем потащил, добивания не было.

Удивительный факт: с 1966-го это первый случай, когда какая-либо сборная не забивает два пенальти одному и тому же сопернику (не считая послематчевых серий).

Кошмар: так Гана вылетела с ЧМ-2010, так могла добиться важнейшего преимущества в ключевом матче – но снова не забила. Судя по всему, после этого сломалась.

Сразу следом был момент у Дарвина Нуньеса – защитник ганцев в последний момент выбил мяч из пустых ворот. И это только разогрев.

Уже на 26-й минуте Нуньес подал, в штрафную, два ганских защитника просто посмотрели, как Суарес получает мяч и без сопротивления бьет по воротам. Удар Луиса отбил вратарь, но первым на добивание успел Джорджиан де Арраскаэта.

Пять минут после незабитого пенальти – и уже 0:1 вместо 1:0.

Еще шесть минут – и Арраскаэта сделал дубль! Теперь официально с паса Суареса. Причем шикарного: Луис на линии штрафной подкинул мяч дугой, а партнер по атаке классно подстроился и мощно пробил.

А вот так выглядит слом Ганы в цифрах.

До пенальти: 52/48% владения в пользу Уругвая, 2:0 по ударам в пользу Ганы (оба в створ), 10/6 по успешным отборам в пользу Ганы;

После пенальти: владение 57/43% в пользу Уругвая, 4:1 по ударам в пользу Уругвая (4:0 в створ), 7/1 по успешным отборам в пользу Уругвая.

Месть Ганы не то что откладывается, теперь Уругвай и уругвайские пенальти для них – кошмар в квадрате.

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo, Albert Gea, Amr Abdallah Dalsh, Siphiwe Sibeko; кадры трансляции