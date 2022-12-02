«В футбол играют 22 человека, а побеждает Германия. Если выходит из группы». Линекер вечно издевается!

Хотя уже отрекался от великой цитаты.

Гари Линекер – автор одной из самых легендарных цитат в футболе: «В футбол играют 22 человека, а побеждают немцы».

Это вольный перевод – именно он и вошел в историю. Оригинал звучал так: «Футбол – простая игра. 22 человека гоняют мяч 90 минут, а в конце Германия выигрывает».

Линекер – лучший бомбардир ЧМ-1986, наколотивший за сборную 48 голов, а сейчас комментатор – произнес эти слова после полуфинала ЧМ-1990, когда Англия проиграла ФРГ по пенальти.

Став медиазвездой, Линекер постоянно шутит на эту тему, как только с Германией происходит что-то значимое.

После вылета Германии с ЧМ-2022 он написал в твиттере: «Футбол – простая игра. 22 человека гоняют мяч 90 минут, а в конце Германия выигрывает. Если им удается выйти из группы».

Это не первая издевательская адаптация:

После драматичной победы немцев над Швецией на ЧМ-2018 с голом Тони Крооса на финише: «Футбол — простая игра. 22 игрока гоняют мяч 82 минуты, одного немца удаляют. Затем 21 игрок гоняется за мячом 13 минут, а в конце немцы каким-то образом выигрывают».

После выступления немцев на ЧМ-2018: «Футбол — простая игра. В ней 22 человека 90 минут бегают за мячом, а в конце немцы уже не побеждают. Предыдущая версия осталась в истории»

После вылета Германии из элитного дивизиона Лиги Наций в 2018-м: «Тот, кто сказал, что в футбол играют 22 человека 90 минут, но в итоге побеждают немцы, ничего не понимает и должен быть уволен».

После победы Англии над Германией на Евро-2020: «Я думаю, пришло время отправить фразу «Немцы всегда выигрывают» на покой. Пусть земля будет пухом».

И вот фраза вернулась!

Фото: REUTERS/Annegret Hilse; Gettyimages.ru/Shaun Botterill