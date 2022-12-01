Гол, который решил судьбу Японии и Германии. Почему его засчитали?
Рассматриваем проекцию мяча.
Германия заняла третье место в группе E и осталась без плей-офф ЧМ.
Фатальным для немцев стал трехминутный отрезок от сборной Японии в параллельном матче. Сначала на 48-й минуте японцы отыгрались с Испанией, а на 51-й уже повели в счете – 2:1. Япония удержала победный счет до конца.
Момент со вторым голом вызвал много споров. Многим (в том числе судьям) показалось, что мяч полностью вышел за пределы поля – и повтор будто убеждал в этом. Но после совещания с ВАР арбитр Виктор Гомес зафиксировал гол.
Этот сложный эпизод для Sports.ru разобрал бывший арбитр и автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев:
«Фото, которое завирусилось в интернете, не отражает сути. В трансляции был кадр с камеры, которая находится на линии ворот, и именно он позволил видеоарбитрам гол засчитать, несмотря на решение ассистента: он после долгих сомнений сообщил о выходе мяча за линию.
Правила игры в футбол немного отличаются от правил тенниса или волейбола: тут важно не касание линии, а проекция мяча. Если проекцией мяч не выходит полностью за линию, значит, он в игре. В Правиле 10 даже есть похожая графика.
Также в пользу арбитра говорят и многочисленные судейские эксперименты. Даже когда просвет между линией и мячом около 5-7 сантиметров, то, скорее всего, его проекция цепляет линию. Судьи об этом прекрасно знают.
Что касается графики, то Goal-line technology распространяется только на часть линии ворот, которая ограничивается стойками ворот. Для таких моментов на ЧМ поставлены камеры на линии ворот, которые помогли принять верное решение».
И просто прекрасное:
- Дата проведения
- 1 декабря, 22.00, «стадион Халифа»
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Япония –
Гонда, Йосида, Танигути, Итакура, Нагатомо (Митома, 46), Морита, Танака (Эндо, 87), Камада (Томиясу, 69), Кубо (Доан, 46), Ито, Маэда (Асано, 62).
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Испания –
Унаи Симон, Аспиликуэта (Карвахаль, 46), Родри, Пау Торрес, Бальде (Альба, 68), Бускетс, Педри, Гави (Фати, 68), Ольмо, Мората (Асенсио, 57), Уильямс (Ферран Торрес, 57).
Германия вылетела! Япония – первая, а Испания не расстроилась второму месту. Итоги группы E
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Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini
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