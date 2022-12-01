ЧМ-2022 в Катаре
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Гол, который решил судьбу Японии и Германии. Почему его засчитали?

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Рассматриваем проекцию мяча.

Германия заняла третье место в группе E и осталась без плей-офф ЧМ. 

Фатальным для немцев стал трехминутный отрезок от сборной Японии в параллельном матче. Сначала на 48-й минуте японцы отыгрались с Испанией, а на 51-й уже повели в счете – 2:1. Япония удержала победный счет до конца.

Момент со вторым голом вызвал много споров. Многим (в том числе судьям) показалось, что мяч полностью вышел за пределы поля – и повтор будто убеждал в этом. Но после совещания с ВАР арбитр Виктор Гомес зафиксировал гол. 

Этот сложный эпизод для Sports.ru разобрал бывший арбитр и автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев:

«Фото, которое завирусилось в интернете, не отражает сути. В трансляции был кадр с камеры, которая находится на линии ворот, и именно он позволил видеоарбитрам гол засчитать, несмотря на решение ассистента: он после долгих сомнений сообщил о выходе мяча за линию. 

Правила игры в футбол немного отличаются от правил тенниса или волейбола: тут важно не касание линии, а проекция мяча. Если проекцией мяч не выходит полностью за линию, значит, он в игре. В Правиле 10 даже есть похожая графика.  

Также в пользу арбитра говорят и многочисленные судейские эксперименты. Даже когда просвет между линией и мячом около 5-7 сантиметров, то, скорее всего, его проекция цепляет линию. Судьи об этом прекрасно знают.  

Что касается графики, то Goal-line technology распространяется только на часть линии ворот, которая ограничивается стойками ворот. Для таких моментов на ЧМ поставлены камеры на линии ворот, которые помогли принять верное решение».

И просто прекрасное:

Япония – Испания 2:1 (0:1, 2:0)
Дата проведения
1 декабря, 22.00, «стадион Халифа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 11 Мората, 1:1 – 48 Доан, 2:1 – 51 Танака.
ЯпонияГонда, Йосида, Танигути, Итакура, Нагатомо (Митома, 46), Морита, Танака (Эндо, 87), Камада (Томиясу, 69), Кубо (Доан, 46), Ито, Маэда (Асано, 62).
ИспанияУнаи Симон, Аспиликуэта (Карвахаль, 46), Родри, Пау Торрес, Бальде (Альба, 68), Бускетс, Педри, Гави (Фати, 68), Ольмо, Мората (Асенсио, 57), Уильямс (Ферран Торрес, 57).
Предупреждения:
Итакура (39), Танигути (44), Йосида (45).

Германия вылетела! Япония – первая, а Испания не расстроилась второму месту. Итоги группы E

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Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini

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