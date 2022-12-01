Гол, который решил судьбу Японии и Германии. Почему его засчитали?

Рассматриваем проекцию мяча.

Германия заняла третье место в группе E и осталась без плей-офф ЧМ.

Фатальным для немцев стал трехминутный отрезок от сборной Японии в параллельном матче. Сначала на 48-й минуте японцы отыгрались с Испанией, а на 51-й уже повели в счете – 2:1. Япония удержала победный счет до конца.

Момент со вторым голом вызвал много споров. Многим (в том числе судьям) показалось, что мяч полностью вышел за пределы поля – и повтор будто убеждал в этом. Но после совещания с ВАР арбитр Виктор Гомес зафиксировал гол.

Этот сложный эпизод для Sports.ru разобрал бывший арбитр и автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев:

«Фото, которое завирусилось в интернете, не отражает сути. В трансляции был кадр с камеры, которая находится на линии ворот, и именно он позволил видеоарбитрам гол засчитать, несмотря на решение ассистента: он после долгих сомнений сообщил о выходе мяча за линию.

Правила игры в футбол немного отличаются от правил тенниса или волейбола: тут важно не касание линии, а проекция мяча. Если проекцией мяч не выходит полностью за линию, значит, он в игре . В Правиле 10 даже есть похожая графика.

Также в пользу арбитра говорят и многочисленные судейские эксперименты. Даже когда просвет между линией и мячом около 5-7 сантиметров, то, скорее всего, его проекция цепляет линию. Судьи об этом прекрасно знают.

Что касается графики, то Goal-line technology распространяется только на часть линии ворот, которая ограничивается стойками ворот. Для таких моментов на ЧМ поставлены камеры на линии ворот, которые помогли принять верное решение».

И просто прекрасное:

Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini