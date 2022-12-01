«Моей маме очень нравился ваш президент». История Ельцина Техеды, который чуть не свел весь мир с ума

Откуда такое имя?

Для России Ельцин Техеда однозначная легенда чемпионатов мира. Вы точно помните его еще со времен ЧМ-2014 в Бразилии, где Коста-Рика легендарно пробилась в четвертьфинал. Техеда играл в каждом матче – и не реагировать на его имя в трансляциях было просто невозможно.

Теперь к Техеде в России – особое внимание.

Именно Ельцин запустил бескрайнее безумие в третьем туре в группе E: он сравнял счет в матче с Германией, а потом Коста-Рика даже ненадолго вышла вперед и обеспечила историческую перспективу (Испания и Германия вылетают, Коста-Рика и Япония – выходят в плей-офф).

Прекрасный повод вспомнить, кто такой Ельцин Техеда.

Почему его вообще так зовут?

«Я родился в 1992 году, и моей маме, внимательно следившей за мировыми новостями, очень нравился ваш президент. А особенно ей нравилось, как звучит его имя. Ельцин – довольно необычно для Коста-Рики, – рассказывал Техеда в интервью «Спорт-Экспрессу». – Вот и решила она меня так назвать. У нас часто называют детей в честь каких-то выдающихся деятелей. Вот я и стал Ельциным.

Дома никто особенно не удивлялся – мало ли какие имена бывают. Но действительно с детства имя вызывало немало вопросов. Хотя проблем никаких не было, никто не дразнил и не обзывал, если вы об этом. Когда я вырос, многие спрашивали, нет ли у меня русских корней. Приходилось отвечать, что нет, после этого рассказывал про маму».

Техеда уверял, что он не единственный Ельцин в Коста-Рике. О самом первом президенте России он толком ничего не знает.

Мог ли Ельцин переехать в Россию?

Да!

После чемпионата мира-2014 о возможности взять Техеду рассказывал президент «Урала» Григорий Иванов: «На нас вышли, предложили вариант. Ведь это действительно было бы интересно: игрок по имени Ельцин в клубе, представляющем родину первого президента России. Классный пиар. Но, стоило услышать первые цифры, стало понятно: не потянем. Вот знали бы о его существовании до чемпионата мира…»

Потом мелькали инсайды об интересе «Рубина». Но не сложилось.

В итоге в 2014-м Ельцин все-таки перешел в «Эвиан» из Лиги 1, а спустя два сезона переехал в «Лозанну». В 2018-м он вернулся в Коста-Рику и с тех пор играет за «Эредиано».

Фото: instagram.com/yeltsintejeda; globallookpress.com/Christian Charisius/dpa, Tom Weller/dpa