Новые пары 1/8 финала по итогам безумия: Япония (!) – Хорватия и Марокко – Испания. А может, испанцы выбрали попроще?

Немцев тут нет.

В группе F развязка просто сенсационная: мимо плей-офф Бельгия, а Марокко на первом месте. Со второй строчки пробился действующий серебряный призер – Хорватия.

В группе E – супермегасенсационная ! Япония обыграла Испанию и вышла с первого места, испанцы остались вторыми! А Германии не хватило победы над Коста-Рикой, немцы только третьи

Уже в плей-офф Нидерланды, Сенегал, Англия, США, Аргентина, Польша, Франция, Австралия, Япония, Испания, Марокко и Хорватия – это 12 команд из 16.

Новые пары, которые определились в четверг: Япония – Хорватия и Марокко – Испания.

Когда и где сыграют?

Япония vs Хорватия – 5 декабря (понедельник) в 18:00 на стадионе «Аль-Вакра».

Марокко vs Испания – 6 декабря (вторник) в 18:00 на арене «Аль-Байт». Дальше победитель пары Япония/Хорватия выйдет на победителя группы G (лидирует Бразилия) или вторую команду группы H (пока это Гана).

Марокко или Испания продвинутся на вторую команду бразильской группы (фаворит – Швейцария) или лучшего из группы H (скорее всего, Португалия).

И вот тут главный вопрос: не могли ли испанцы (хотя бы в концовке) напрягаться поменьше, чтобы занять именно второе место и не лететь сразу на Бразилию , к тому же в часть сетки к Аргентине?

Да, изначально план таким быть не мог, виртуально по ходу второго тайма уже после двух пропущенных Испания вообще несколько минут вылетала вместе с Германией – пока Коста-Рика вела у немцев. Но спокойная концовка?

Как соперники играли раньше?

Испания с Марокко пересекались на прошлом чемпионате мира – правда, в группе. Тогда в последнем туре, в Калининграде, они сыграли 2:2 с поздним голом Яго Аспаса. Но у них было пересечение и в плей-офф – за выход на чемпионат мира.

Да-да, бывало и так: в отборе к ЧМ-1962 были стыковые матчи между Европой и Африкой, как раз одно место разыгрывали испанцы с марокканцами – в два матча. Первый Испания с Пушкашем, Ди Стефано и Хенто выиграла в гостях 1:0, второй дома – 3:2. А потом заняла последнее место в группе на чилийском ЧМ.

Япония и Хорватия тоже пересекались трижды – и тут всех исходов по одному. В 1997-м японцы выиграли 4:3 на домашнем товарищеском Кубке Кирин, через год команды сыграли на чемпионате мира во Франции – хорваты победили в группе 1:0 благодаря мячу Давора Шукера.

А последняя встреча – с ЧМ-2006, там на групповом этапе тоже сыграли по нулям, но кое-что запомнилось: японский вратарь Йосикацу Кавагути взял пенальти от Дарио Срна. Но ни те, ни другие не вышли в плей-офф из группы с Бразилией и Австралией.

Кто как выглядит в плей-офф ЧМ?

Марокко в 1/8 финала чемпионата мира всего второй раз в истории – после 36-летней паузы. Тогда, на ЧМ-1986, марокканцы выиграли в группе всего один матч, третий следом за двумя нулевыми ничьими, а этого хватило для первого места: над Англией, Польшей и Португалией. В плей-офф Марокко сразу же пришлось столкнуться с ФРГ – проиграли 0:1.

Хорватия в плей-офф чемпионата мира третий раз, и два предыдущих выхода – это медали: бронза-1998 и серебро-2018. В прошлый раз после успеха следовал японо-корейский невыход.

Испании важно прервать серию из двух неудач после чемпионства-2010: в Бразилии они сыграли на проклятье защищающего титул и не вышли из группы, на ЧМ-2018 выбрались в плей-офф, а дальше мы обыграли испанцев. В современной истории Испания хотя бы через раз бывала в четвертьфиналах, для нее уже сейчас последовательность очень неприятная.

Япония ритмично чередовала с 1998-го, когда постоянно отбирается на чемпионаты мира, невыходы из группы и вылеты в 1/8 финала – теперь пробились в плей-офф два раза подряд и нарушили закономерность. Четыре с половиной года назад японцы были близки к тому, чтобы выбить Бельгию, вели в два мяча, но получили три в концовке.

Фото: REUTERS/Dylan Martinez, Susana Vera