ЧМ-2022 в Катаре
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Новые пары 1/8 финала по итогам безумия: Япония (!) – Хорватия и Марокко – Испания. А может, испанцы выбрали попроще?

Сборная Германии по футболу Сборная Германии по футболу
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Сборная Марокко по футболу Сборная Марокко по футболу
Сборная Хорватии по футболу Сборная Хорватии по футболу
Сборная Испании по футболу Сборная Испании по футболу
Сборная Японии по футболу Сборная Японии по футболу
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Немцев тут нет.

В группе F развязка просто сенсационная: мимо плей-офф Бельгия, а Марокко на первом месте. Со второй строчки пробился действующий серебряный призер – Хорватия.

В группе E – супермегасенсационная! Япония обыграла Испанию и вышла с первого места, испанцы остались вторыми! А Германии не хватило победы над Коста-Рикой, немцы только третьи

Уже в плей-офф Нидерланды, Сенегал, Англия, США, Аргентина, Польша, Франция, Австралия, Япония, Испания, Марокко и Хорватия – это 12 команд из 16.

Новые пары, которые определились в четверг: Япония – Хорватия и Марокко – Испания.

Когда и где сыграют?

Япония vs Хорватия – 5 декабря (понедельник) в 18:00 на стадионе «Аль-Вакра».

Марокко vs Испания – 6 декабря (вторник) в 18:00 на арене «Аль-Байт».   Дальше победитель пары Япония/Хорватия выйдет на победителя группы G (лидирует Бразилия) или вторую команду группы H (пока это Гана).

Марокко или Испания продвинутся на вторую команду бразильской группы (фаворит – Швейцария) или лучшего из группы H (скорее всего, Португалия).

И вот тут главный вопрос: не могли ли испанцы (хотя бы в концовке) напрягаться поменьше, чтобы занять именно второе место и не лететь сразу на Бразилию, к тому же в часть сетки к Аргентине?

Да, изначально план таким быть не мог, виртуально по ходу второго тайма уже после двух пропущенных Испания вообще несколько минут вылетала вместе с Германией – пока Коста-Рика вела у немцев. Но спокойная концовка?

Как соперники играли раньше?

Испания с Марокко пересекались на прошлом чемпионате мира – правда, в группе. Тогда в последнем туре, в Калининграде, они сыграли 2:2 с поздним голом Яго Аспаса. Но у них было пересечение и в плей-офф – за выход на чемпионат мира.

Да-да, бывало и так: в отборе к ЧМ-1962 были стыковые матчи между Европой и Африкой, как раз одно место разыгрывали испанцы с марокканцами – в два матча. Первый Испания с Пушкашем, Ди Стефано и Хенто выиграла в гостях 1:0, второй дома – 3:2. А потом заняла последнее место в группе на чилийском ЧМ.

Япония и Хорватия тоже пересекались трижды – и тут всех исходов по одному. В 1997-м японцы выиграли 4:3 на домашнем товарищеском Кубке Кирин, через год команды сыграли на чемпионате мира во Франции – хорваты победили в группе 1:0 благодаря мячу Давора Шукера.

А последняя встреча – с ЧМ-2006, там на групповом этапе тоже сыграли по нулям, но кое-что запомнилось: японский вратарь Йосикацу Кавагути взял пенальти от Дарио Срна. Но ни те, ни другие не вышли в плей-офф из группы с Бразилией и Австралией.

Кто как выглядит в плей-офф ЧМ?

Марокко в 1/8 финала чемпионата мира всего второй раз в истории – после 36-летней паузы. Тогда, на ЧМ-1986, марокканцы выиграли в группе всего один матч, третий следом за двумя нулевыми ничьими, а этого хватило для первого места: над Англией, Польшей и Португалией. В плей-офф Марокко сразу же пришлось столкнуться с ФРГ – проиграли 0:1.

Хорватия в плей-офф чемпионата мира третий раз, и два предыдущих выхода – это медали: бронза-1998 и серебро-2018. В прошлый раз после успеха следовал японо-корейский невыход.

Испании важно прервать серию из двух неудач после чемпионства-2010: в Бразилии они сыграли на проклятье защищающего титул и не вышли из группы, на ЧМ-2018 выбрались в плей-офф, а дальше мы обыграли испанцев. В современной истории Испания хотя бы через раз бывала в четвертьфиналах, для нее уже сейчас последовательность очень неприятная.

Япония ритмично чередовала с 1998-го, когда постоянно отбирается на чемпионаты мира, невыходы из группы и вылеты в 1/8 финала – теперь пробились в плей-офф два раза подряд и нарушили закономерность. Четыре с половиной года назад японцы были близки к тому, чтобы выбить Бельгию, вели в два мяча, но получили три в концовке.

Прорыв Африки: две сборные в плей-офф – повторение рекорда. А Марокко не выходило с 1986-го!

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Фото: REUTERS/Dylan Martinez, Susana Vera

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