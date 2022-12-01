🤯 Карта безумия Испании-Германии-Японии: 8 раз менялся расклад! А 3 минуты Испания и Германия вылетали вместе

Хронология на века.

Мы надолго запомним этот вечер.

Перед стартом ЧМ-2022 казалось, что группа E вполне предсказуемая – очень зря!

Испания и Германия должны были сражаться за первое место, а дерзкие Япония и Коста-Рика покусывать фаворитов с минимальными надеждами на плей-офф. И что в итоге?

Япония выиграла группу, Испания только вторая, а Германия вообще вылетает. Причем сюжет последнего дня был еще сильнее взорвал мозг: был даже отрезок, когда виртуально дальше проходили японцы с костариканцами, а суперфавориты в онлайне шли на третьем и четвертом месте.

Мы все зафиксировали!

Как менялись расклады? Все бешено закрутилось во втором тайме

Первые таймы были насыщенными, но они никак не влияли на общую ситуацию. А вот потом!

Зафиксируем: положение в группе перед началом кино: Испания – 7 (ведет у японцев), Германия – 4 (ведет у костариканцев), Япония – 3, Коста-Рика – 3.

А дальше понеслось.

49-я минута: гол Рицу Доана выводит на первое место Японию

Японцы сравняли против испанцев. В параллельном матче оставались немецкие 1:0, но Германии этого уже было мало. Все из-за поражения в личной встрече: разница при таком раскладе становилась равной (3:3), а дальше решала бы японская победа из первого тура.

Положение: Испания – 5, Япония – 4, Германия – 4, Коста-Рика – 3.

53-я минута: гол Танаки отправляет испанцев на второе место

Японцы сделали второй гол за пять минут, причем какой это был момент! Казалось, что мяч ушел за лицевую, но ВАР подтвердил, что все чисто – и Япония отметила гол только через несколько минут после того, как на самом деле забила.

В параллельной встрече немцы все еще вели 1:0 – так они только отдалились от второго места. Потому что в сравнении с Испанией у них была намного хуже разница мячей, первый показатель. Испанцы сделали ее громадной костариканским разгромом.

Положение: Япония – 6, Испания – 4, Германия – 4, Коста-Рика – 3.

59-я минута: гол Ельцина отправляет немцев на последнее место

Вскоре после того, как матч перевернули японцы, за то же самое взялись костариканцы: Ельцин Техеда вбил с минимального расстояния после атлетичного рывка из глубины.

Так Коста-Рика скинула немцев на последнее место, но все же пока не приблизилась к выходу из группы – здесь разница вообще расходилась астрономически, невозможно было представить, как костариканцы компенсируют свои 0:7.

Положение: Япония – 6, Испания – 4, Коста-Рика – 4, Германия – 2.

70-я минута: Коста-Рика забивает еще – и выбивает Испанию с Германией парой!

Один из пиков безумия: когда костариканцы поймали на ошибке Мануэля Нойера, они опередили даже Испанию – уже четко по очкам.

Тут перестала играть роль разница, виртуально Коста-Рика обходила европейских топов и вместе с японцами они отправляли их домой дуэтом.

Положение: Япония – 6, Коста-Рика – 6, Испания – 4, Германия – 1.

73-я минута: Германия сравнивает, но этого мало

Кай Хавертц забил, позора стало чууть меньше, но только чуть: даже ничья не поднимала немцев с последнего места, потому что они единственные оставались бы в группе без побед.

Влияло только на Коста-Рику – игрок «Челси» так вернул испанцев на второе место.

Положение: Япония – 6, Испания – 4, Коста-Рика – 4, Германия – 2.

85-я минута: немцы ведут, а этого хватает только на 3-е место

Хавертц сделал дубль и выполнил часть немецкого плана, но это лишь вернуло к ситуации, когда между Испанией и Германией равенство по очкам – и никак не исправило большое отставание немцев по разнице мячей.

Германии нужно было, чтобы испанцы забили – в сравнении с Японией шансов было бы больше, ситуация вернулась бы под немецкий контроль хотя бы отчасти, они могли бы добиваться более крупной победы и проходить за счет разницы.

Положение: Япония – 6, Испания – 4, Германия – 4, Коста-Рика – 3.

Финальный расклад: японцы первые, Испания – вторая, Германия – аут

Но Испания больше не забила, проиграла и осталась на втором месте. А четвертый гол Германии уже ни на что не повлиял.

Степень уверенности побед на Коста-Рикой в итоге все и решила. Япония обыграла обоих фаворитов, между собой у них ничья, а ключевой оказалась разница, добытая против костариканцев .

И чтобы осознать: 8 перестановок в группе, почти тайм виртуального выхода Германии и 3 минуты Коста-Рики

Все это безумие – на одной картинке.

Вау!

Фото: REUTERS/Paul Childs, Matthew Childs, Dylan Martinez