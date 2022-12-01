Прорыв Африки: две сборные в плей-офф – повторение рекорда. А Марокко не выходило с 1986-го!

Сборная Марокко, вероятно, крупнейшая сенсация чемпионата мира в Катаре. Из сложнейшей группы с Бельгией, Хорватией и Канадой она вышла с первого места.

Для Марокко это первый выход из группы ЧМ за 36 лет (и второй в истории) . Мало кто знает: в 1986-м именно марокканцы стали первой в истории африканской командой в плей-офф.

Это пятый случай, когда сборная из Африки заняла первое место в группе ЧМ. Прежде это удавалось Марокко-1986, Камеруну-1990, Нигерии-1994 и 1998. То есть африканские команды не выигрывали группу 5 чемпионатов мира подряд .

Одна из особенностей Марокко – крепкая оборона. Они не пропускали пять матчей подряд: на ЧМ – от Хорватии (0:0) и Бельгии (2:0), а до турнира – в товарняках с Грузией (3:0), Парагваем (0:0) и Чили (2:0). Пропустили только от Канады в 3-м туре – 2:1.

Для Африки ЧМ-2022 получается очень успешным: в плей-офф уже вышли Марокко и Сенегал (еще может выйти Гана, сохраняет математические шансы и Камерун, но ему предстоит играть с Бразилей). Два участника плей-офф – повторение рекорда Африки . Такое было лишь один раз – в 2014-м, когда из группы вышли Нигерия и Алжир.

Всего до 2022 года сборные из Африки выходили в плей-офф 9 раз: в 6 случаях заканчивали в 1/8 финала, три сборные забирались в четвертьфинал (Камерун-1990, Сенегал-2002 и Гана-2010).

Как это было до 2022-го?

1986 – Марокко

Первое место в группе с Англией, Польшей и Португалией (ничьи с Англией и Польшей, победа над Португалией)

Вылет – в 1/8 финала от Германии (0:1)

1990 – Камерун

Первое место в группе с Румынией, Аргентиной и СССР (победы над Аргентиной и Румынией, поражение от СССР)

Вылет – в 1/4 финала от Англии (2:3)

1994, 1998 и 2014 – Нигерия

1994: первое место в группе с Болгарией, Аргентиной и Грецией, вылет в 1/8 финала от Италии (1:2)

1998: первое место в группе с Парагваем, Испанией и Болгарией, вылет в 1/8 финала от Дании (1:4)

2014: второе место в группе с Аргентиной, Боснией и Герцеговиной и Ираном, вылет в 1/8 финала от Франции (0:2)

2002 – Сенегал

Второе место в группе с Данией, Францией и Уругваем (победа над Францией, ничьи с Данией и Уругваем).

Вылет в 1/4 финала от Турции (0:1)

2006, 2010 – Гана

2006: второе место в группе с Италией, Чехией и США, вылет в 1/8 финала от Бразилии (0:3)

2010: второе место в группе с Германией, Австралией и Сербией, вылет в 1/4 финала от Уругвая (1:1, 2:4 по пенальти)

2014 – Алжир

Второе место в группе с Бельгией, Россией и Южной Кореей (победа над Южной Кореей, ничья с Россией и поражение от Бельгии).

Вылет в 1/8 финала от Германии (1:2).

Фото: REUTERS/Hannah Mckay, Stephane Mahe; globallookpress.com/ZUMAPRESS.com, dpa