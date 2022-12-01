ЧМ-2022 в Катаре
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Галерея бельгийской грусти. Азар, Тоби, Куртуа и Де Брюйне осознают невыход из группы

Эден Азар Эден Азар
Аксель Витцель Аксель Витцель
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
Ян Вертонген Ян Вертонген
Тоби Алдервейрелд Тоби Алдервейрелд
Тибо Куртуа Тибо Куртуа
Тимоти Кастань Тимоти Кастань
Тьерри Анри Тьерри Анри
Сборная Бельгии по футболу Сборная Бельгии по футболу
Тома Менье Тома Менье
Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
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Прощаемся.

Сборная Бельгии бездарно провела групповой этап на ЧМ-2022. Инсайдов о скандалах и разговоров о возрасте было больше, чем забитых голов. Смотреть за такими бельгийцами было утомительно даже собственным болельщикам. 

После нулевой ничьей с Хорватией футболисты склонились над полем.

Почти наверняка это последний крупный турнир для Яна Вертонгена и Тоби Алдервейрелда – легендарные защитники играют в паре почти 15 лет. Оба уже переехали в чемпионат Бельгии, а в запасе сборной их подпирают перспективные Теате из «Ренна» и Фаэс из «Лестера». 

Тибо Куртуа выдал два сухих матча, но провалил игру против Марокко. У вратаря еще будет шанс съездить на следующий чемпионат мира. Все-таки 34 года (именно столько будет Тибо летом 2026-го) для кипера не возраст.

Тьерри Анри на правах ассистента главного тренера после финального свистка утешал игроков.

У Ромелу Лукаку после матча случилась истерика – он запорол несколько моментов, которые могли вывести Бельгию в плей-офф. Нападающий расплакался и разбил стекло у скамейки запасных. Ромелу очень старался, чтобы восстановиться хотя бы к третьему туру – но в итоге стал антигероем.

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Через 4 года Лукаку будет 33 – может приехать на ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде.

Все ждали, что Эден Азар напомнит, как умеет играть в футбол. Но нет – капитан не затащил. Эдену – 31. 

Кевин Де Брюйне тоже провел невзрачный турнир и запомнился только интервью про старую сборную, которая точно не станет чемпионом. 

Роберто Мартинес, с которым Бельгия добралась до бронзы ЧМ-2018, сразу после матча заявил об отставке – теперь нужно найти нового тренера.

Бельгия впервые в XXI веке не вышла из группы на крупном турнире (из тех, на которые приезжала). Эта сборная устала от ярлыка «золотое поколение» и просто постарела.

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Да, у Бельгии провал. Но разве золотое поколение ничего не выиграло?

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo, Albert Gea, John Sibley, Piroschka Van De Wouw, Stephane Mahe; globallookpress.com/Bruno Fahy/Keystone Press Agency, Joel Marklund/Keystone Press Agency, IMAGO/David Klein; Gettyimages.ru/Michael Steele, Justin Setterfield, Laurence Griffiths

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