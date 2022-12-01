Галерея бельгийской грусти. Азар, Тоби, Куртуа и Де Брюйне осознают невыход из группы

Прощаемся.

Сборная Бельгии бездарно провела групповой этап на ЧМ-2022. Инсайдов о скандалах и разговоров о возрасте было больше, чем забитых голов. Смотреть за такими бельгийцами было утомительно даже собственным болельщикам.

После нулевой ничьей с Хорватией футболисты склонились над полем.

Почти наверняка это последний крупный турнир для Яна Вертонгена и Тоби Алдервейрелда – легендарные защитники играют в паре почти 15 лет. Оба уже переехали в чемпионат Бельгии, а в запасе сборной их подпирают перспективные Теате из «Ренна» и Фаэс из «Лестера».

Тибо Куртуа выдал два сухих матча, но провалил игру против Марокко. У вратаря еще будет шанс съездить на следующий чемпионат мира. Все-таки 34 года (именно столько будет Тибо летом 2026-го) для кипера не возраст.

Тьерри Анри на правах ассистента главного тренера после финального свистка утешал игроков.

У Ромелу Лукаку после матча случилась истерика – он запорол несколько моментов, которые могли вывести Бельгию в плей-офф. Нападающий расплакался и разбил стекло у скамейки запасных. Ромелу очень старался, чтобы восстановиться хотя бы к третьему туру – но в итоге стал антигероем.

Через 4 года Лукаку будет 33 – может приехать на ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде.

Все ждали, что Эден Азар напомнит, как умеет играть в футбол. Но нет – капитан не затащил. Эдену – 31.

Кевин Де Брюйне тоже провел невзрачный турнир и запомнился только интервью про старую сборную, которая точно не станет чемпионом.

Роберто Мартинес, с которым Бельгия добралась до бронзы ЧМ-2018, сразу после матча заявил об отставке – теперь нужно найти нового тренера.

Бельгия впервые в XXI веке не вышла из группы на крупном турнире (из тех, на которые приезжала). Эта сборная устала от ярлыка «золотое поколение» и просто постарела.

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo, Albert Gea, John Sibley, Piroschka Van De Wouw, Stephane Mahe; globallookpress.com/Bruno Fahy/Keystone Press Agency, Joel Marklund/Keystone Press Agency, IMAGO/David Klein; Gettyimages.ru/Michael Steele, Justin Setterfield, Laurence Griffiths