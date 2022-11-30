ЧМ-2022 в Катаре
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Дикая развязка в группе С – считали даже карточки. Расклады по минутам

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Этот вечер мы запомним.

В группе С ожидалось, что явным фаворитом будет Аргентина. Польша и Мексика поборются за второе место, а Саудовская Аравия останется поставщиком очков для соперников.

В реальности же оказалось, что к последнему туру еще никто железно не вышел: Польша шла первой, Аргентина могла вылететь, шансы были неплохими у Саудовской Аравии, а Мексика потеряла почти все.

Расклад перед матчем: всем надо было побеждать, но поляков устраивала ничья

Положение в группе: Польша – 4 очка (разница 2-0), Аргентина – 3 (3-2), Саудовская Аравия – 3 (2-3), Мексика – 1 (0-2).

• Польша выходит при ничьей, а при поражении надо не допустить победу саудовцев или другой результат в матче с мексиканцами, где кто-то из них обошел бы поляков по разнице.

• Аргентине надо побеждать, но устроит и ничья, если Саудовская Аравия не обыграет Мексику.

• Саудовской Аравии надо побеждать, но хватит ничьей при победе Польши.

• Мексике нужна только победа, причем надо быть лучше и по разнице либо Польши при ее поражении, либо Аргентины – при ее ничьей. Или просто выиграть, если Польша тоже берет 3 очка.

Напомним, при равенстве очков сначала считается разница мячей. Польша играла с Аргентиной, Саудовская Аравия – с Мексикой.

Расклад на начало вторых таймов: ничего не поменялось – Польша и Аргентина в плей-офф

Оба первых тайма выдались безголевыми. Все на своих местах.

Положение в группе: Польша – 5, Аргентина – 4, Саудовская Аравия – 4, Мексика – 2.

46-я минута: гол Мак Аллистера выводит на первое место Аргентину

Аргентинцы открывают счет в игре с поляками, в параллельном матче пока 0:0. Вот что получается.

Положение в группе: Аргентина – 6, Польша – 4, Саудовская Аравия – 4, Мексика – 2.

47-я минута: забивает и Мексика – тоже включается в борьбу

Мартин забил – Мексика повела. Аргентина пока выигрывает 1:0. Мексиканцы догоняют поляков, но разница гораздо хуже.

Положение в группе: Аргентина – 6, Польша – 4 (2-1), Мексика – 4 (1-2), Саудовская Аравия – 3.

52-я минута: Мексика забивает второй и приближается к полякам

Изумительный по красоте гол Чавеса со штрафного двигает мексиканцев к выходу из группы. Они ведут 2:0, но этого пока недостаточно. Польша проигрывает 0:1.

Положение в группе: Аргентина – 6, Польша – 4 (2-1), Мексика – 4 (2-2), Саудовская Аравия – 3.

54-я минута: Мексика забивает третий, но он отменен из-за офсайда

А в этом случае мексиканцы уже обошли бы Польшу, так как разница стала бы лучше (3-2 против 2-1). Но не в этот раз.

68-я минута: Аргентина забивает второй гол и окончательно запутывает ситуацию

Альварес красиво посылает мяч в девятку – Аргентина ведет 2:0. Тогда Польша и Мексика сравнивается не только очкам, но и по разнице, и по забитым голам!

Положение в группе: Аргентина – 6, Польша – 4 (2-2), Мексика – 4 (2-2), Саудовская Аравия – 3.

После этого считаются желтые карточки (могли бы считать и красные, но их нет), так как в личной встрече Мексика и Польша сыграли 0:0. Перед третьим туром у Мексики было шесть желтых карточек, у Польши – четыре. Еще по одной они получили в течение матча.

87-я минута: Мексика снова забивает третий, но опять офсайд

И снова дикое расстройство для мексиканцев, хотя офсайд, конечно, был. А этот гол вывел бы их в плей-офф. Примерно в это же время поляки выбивают мяч из пустых ворот (был бы гол Аргентины – тоже вывел бы Мексику).

90+5 минута: Саудовская Аравия вмешивается в расклад и забивает

Мексиканцы пропустили контратаку – Саудовская Аравия размочила счет. Стало 2:1, а параллельный матч уже закончен – поляки праздновали гол саудовцев. При этом кардинально для Мексики ничего не изменилось – по-прежнему нужен был лишь гол. С разницей 3-3 вышла бы именно она.

Положение в группе: Аргентина – 6, Польша – 4 (2-2), Мексика – 4 (2-3), Саудовская Аравия – 3.

Финальный расклад: Аргентина и Польша – в плей-офф, Мексика и Саудовская Аравия едут домой

Мексика так и не забила всего один гол. Она победила Саудовскую Аравию 2:1, а Польша проиграла Аргентине 0:2. Но в 1/8 финала сыграют те, кто играл друг против друга в Дохе.

Положение в группе: Аргентина – 6, Польша – 4 (2-2), Мексика – 4 (2-3), Саудовская Аравия – 3.

Аргентина выиграла группу С и сыграет с Австралией в Аль-Райяне 3 декабря в 22:00 по московскому времени. На следующий день против Франции в Дохе сыграет Польша (в 18:00).

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Фото: REUTERS/Amanda Perobelli, Dylan Martinez

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