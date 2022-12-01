«Месси вступился, когда меня называли рыжим». Кто такой Мак Аллистер, чей гол вывел Аргентину в плей-офф

Парень с британской фамилией.

Один из героев победы Аргентины над Польшей – 23-летний Алексис Мак Аллистер. Сразу после перерыва (было 0:0, а Месси в конце первого тайма не забил пенальти) лидер «Брайтона» шикарно открылся в штрафной поляков и уложил мяч в дальний угол Войчеха Шченсны. Важнейший гол, который расслабил Аргентину и помог позже забить второй.

Кажется, далеко не все знакомы с Мак Аллистером, поэтому удивились, что за Аргентину забивает парень с британской фамилией.

Давай узнаем его поближе.

Мак Аллистер пропитан футболом. Его отец играл с Марадоной и подключал сыновей к агентским отчетам

У Мак Аллистера сверхфутбольная семья. Отец Карлос играл на позиции левого защитника и в сборной даже пересекался с Диего Марадоной. Дядя Патрисио тоже был профессионалом, братья Фрэнсис и Кевин бегают за местные «Тальерес» и «Архентинос Хуниорс».

Как только Мак Аллистеру стукнуло пять лет, он вместе с братьями попал в одну из самых известных академий в Буэнос-Айресе – Club Social y Deportivo Parque.

«Там выросло много игроков: Тевес, Камбьяссо, Рикельме, – вспоминал Алексис. – Я был ребенком и многому научился, мы тренировались два раза в неделю, там нам привили любовь к игре. Есть отцы, которые просто хотят, чтобы их сын зарабатывал на футболе. Это нехорошо. Может быть, когда подрастаешь, это становится нормой, потому что футбол – уже работа. Играть из-за денег – нормально. Но надо получать удовольствие. Это принципы».

Алексис точно играет не ради денег. Вместе с братьями он смотрел АПЛ в Буэнос-Айресе и фанател от Карлоса Тевеса и Серхио Агуэро. «Знал, что сложно адаптироваться физически, – говорил он после приезда в «Брайтон». – Я переживал. Сначала хотел улучшить английский, а затем привести физическую форму в порядок. Я чувствую себя отлично, но не так много игроков приезжали из Аргентины сразу в Англию. Я ощутил разницу».

Чтобы вы понимали, насколько Алексис следил за футболом: отец просил его и братьев помогать с разведывательными отчетами. «Несколько лет назад он был агентом, – вспоминал игрок. – Раньше он давал нам бумагу – мы записывали, сколько передач, ударов или навесов сделал игрок. Мои дядя и отец всегда стараются дать нам как можно более разноплановый опыт».

Приехал в «Брайтон» десяткой, а Поттер сделал из него опорника. Объяснял это интеллектом

С 2016-го по 2019-й Мак Аллистер играл в родном «Архентинос Хуниорс» – и так прогрессировал, что на него засмотрелись в Европе. Хотя Алексис вспоминал, что предложений долго не было. Он очень ждал, и в итоге пришли только гики из «Брайтона» с помешанным на статистике руководством.

Но Мак Аллистер ни о чем не жалеет.

«Я играл в «Архентинос Хуниорс», а «Брайтон» оказался в Аргентине. Они поговорили со мной и моим агентом и сказали, что я давно в их списке как один из лучших игроков до 21 года по статистике. И мне надо перейти к ним. «Брайтон» очень много работает с цифрами. Знаю, что сделал правильный выбор», – вспоминал игрок.

Заметили необычную для аргентинца британскую фамилию и рыжий цвет волос? Дело в том, что в конце 19 века именно шотландцы создавали аргентинский футбол. За первые десять лет в составе сборной было много британских фамилий, но вскоре их импортозаместили коренными аргентинцами. «Не знаю, есть ли во мне что-то шотландское, но моя семья была из Ирландии, – объясняет Алексис. – Не думайте, фамилия ирландская».

В «Брайтоне» Мак Аллистер прижился не сразу. Первый сезон потратил на адаптацию к новым скоростям, а во втором уже заиграл в основе команды Поттера. Самое интересное, что Алекс переходил в команду как десятка, но Грэм перевел его в опорную зону. «Игра в новой роли – большое изменение для Алексиса, но у него есть необходимый интеллект. Он может пасовать с продвижением и здорово проявляет себя в единоборствах. Шикарный игрок», – объяснял бывший тренер команды.

Адаптация Алексиса сильно впечатлила не только коуча: «Алексис – десятка, хотя сейчас он играет на месте шестерки. Эти роли тотально отличаются, но Поттер рассмотрел в нем нужные качества. За эту трансформацию стоит благодарить именно тренера, но игрок тоже старается», – отмечал защитник Вельтман.

У Алексиса теплые отношения с Месси. Лео защищал его от подколов

Впервые Мак Аллистера вызвали в сборную еще в 2019-м. Сразу после этого Алексис вдруг пропал из состава Аргентины – и не просто пропал, а почти на 2,5 года. Вернули игрока «Брайтона» только в начале 2022-го: тренер Лионель Скалони подбирал сменщика для Ло Чельсо из «Вильярреала» и остановился на ближайшем по игровым качествам аналоге.

Алексис был невероятно рад: «Играть с Месси – это мечта. В первый раз это было потрясающе. Если честно, за пределами поля я не слишком много разговариваю с ним, потому что я очень застенчивый парень и не хочу его беспокоить. Он очень милый, тихий, у него хорошие отношения со всеми».

Лео серьезно помог Мак Аллистеру. В интервью The Athletic Алексис с улыбкой вспоминал, что Месси защищал его от насмешек партнеров по сборной. «Меня называли рыжим. Мне это не нравилось. Тогда вступился Лео. Он – авторитет для всех. Лео сказал, что мне это не нравится – и тогда все резко прекратили. Я рад, что он помог мне».

Кажется, в матче с Польшой Мак Аллистер помог Лео. Как минимум почувствовать себя спокойнее.

Фото: REUTERS/Amanda Perobelli, Issei Kato; Gettyimages.ru/Clive Brunskill