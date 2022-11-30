ЧМ-2022 в Катаре
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Промах Месси с пенальти не сломал Аргентину – победа 2:0. А Шченсны вообще фолил?

Лионель Месси Лионель Месси
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Четких трактовок нет.

Аргентина легко победила Польшу (2:0), хотя в первом тайме было предельно драматично. Месси не забил с пенальти.

На 37-й минуте Аргентина прижала соперника и упустила шикарный момент. Хулиан Альварес выскочил почти один на один (под небольшим углом) и бил с левой, но Шченсны потащил.

На этом атака не захлебнулась: пошла мгновенная подача с левого фланга на дальнюю штангу, куда мчался Месси. Шченсны тоже вышел на мяч, они вместе прыгнули, и Войчех вынес, но Лео рухнул на газон и держался за лицо. Казалось, ничего страшного, назначат угловой, но арбитр ждал вердикта ассистентов.

И пошел сам смотреть повтор.

Решение – пенальти.

Лео мощно пробил в правый от себя угол, и… Шченсны потащил. Одной рукой эффектно отбил мяч на угловой.

Войчех – настоящий спаситель Польши. Взял второй пенальти за три игры группового этапа. Причем он очень опасался Месси: «С ним будет сложнее, потому что он по-разному исполняет пенальти. Я буду готовиться как обычно, надеясь, что мне не придется с ним столкнуться».

Столкнулся – и справился. 

Но во втором тайме Польша посыпалась: на 46-й минуте забил Алексис Мак Аллистер, а на 76-й – Хулиан Альварес.

Так что с пенальти? Был или нет? 

Нынешние трактовки для Sports.ru объясняет бывший арбитр и автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев:

«Эпизод необычен тем, что у ФИФА нет четких рекомендаций, как действовать в подобных ситуациях. 

Полтора сезона назад распространялись такие: 

1. Внимательно следить за действиями вратаря после игры в мяч нападающим. 

2. При контакте – наказывать, если голкипер не играет в мяч. Но это привело ко многим необычным пенальти, и рекомендацию отменили. 

Перед чемпионатом мира позиция изменилась: необходимо также оценивать степень контакта и его неизбежность. 

Эпизод Месси-Шченсны вызвал бурные дискуссии в профессиональной судейской среде. Мнения разные. 

С одной стороны, Шченсны не играет в мяч и попадает по лицу Месси на высокой скорости. Аргентинец не виноват в случившемся, а поляк не рассчитал прыжок. Это точка зрения – за 11-метровый. 

С другой стороны, мяч уходил за линию ворот, касание не повлияло на дальнейшее развитие событий. Говорят и о легком контакте ладонью, а не кулаком. 

Момент неоднозначный. Уверен, что после ЧМ мы увидим четкие рекомендации по поводу таких моментов. Также нет сомнений, что арбитра поддержит Коллина».

У Месси все плохо с пенальти: недавно мазал в плей-офф ЛЧ, а на ЧМ – два промаха из трех ударов

Сложная игра про ЧМ. Сможете выиграть хотя бы один матч?

Польша – Аргентина 0:2 (0:0, 0:2)
Дата проведения
30 ноября, 22.00, «Stadium 974»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 46 Мак Аллистер, 0:2 – 67 Альварес.
ПольшаШченсны, Кэш, Глик, Кивер, Берешиньски (Енджейчик, 72), Зелиньски, Франковски (Каминьски, 46), Крыховяк (Пентек, 83), Белик (Шиманьски, 62), Левандовски, Свидерски (Скурась, 46).
АргентинаМартинес, Молина, Отаменди, Ромеро, Акунья (Тальяфико, 59), Де Пауль, Мак Аллистер (Альмада, 84), Фернандес (Песселья, 79), Ди Мария (Паредес, 59), Месси, Альварес (Мартинес, 79).
Предупреждения:
Акунья (49), Крыховяк (78).
Шченсны фолил на Месси?
2412 голосов
Да
29%
Лионель Месси
Нет
71%
Войчех Шченсны

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