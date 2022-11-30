Промах Месси с пенальти не сломал Аргентину – победа 2:0. А Шченсны вообще фолил?
Четких трактовок нет.
Аргентина легко победила Польшу (2:0), хотя в первом тайме было предельно драматично. Месси не забил с пенальти.
На 37-й минуте Аргентина прижала соперника и упустила шикарный момент. Хулиан Альварес выскочил почти один на один (под небольшим углом) и бил с левой, но Шченсны потащил.
На этом атака не захлебнулась: пошла мгновенная подача с левого фланга на дальнюю штангу, куда мчался Месси. Шченсны тоже вышел на мяч, они вместе прыгнули, и Войчех вынес, но Лео рухнул на газон и держался за лицо. Казалось, ничего страшного, назначат угловой, но арбитр ждал вердикта ассистентов.
И пошел сам смотреть повтор.
Решение – пенальти.
Лео мощно пробил в правый от себя угол, и… Шченсны потащил. Одной рукой эффектно отбил мяч на угловой.
Войчех – настоящий спаситель Польши. Взял второй пенальти за три игры группового этапа. Причем он очень опасался Месси: «С ним будет сложнее, потому что он по-разному исполняет пенальти. Я буду готовиться как обычно, надеясь, что мне не придется с ним столкнуться».
Столкнулся – и справился.
Но во втором тайме Польша посыпалась: на 46-й минуте забил Алексис Мак Аллистер, а на 76-й – Хулиан Альварес.
Так что с пенальти? Был или нет?
Нынешние трактовки для Sports.ru объясняет бывший арбитр и автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев:
«Эпизод необычен тем, что у ФИФА нет четких рекомендаций, как действовать в подобных ситуациях.
Полтора сезона назад распространялись такие:
1. Внимательно следить за действиями вратаря после игры в мяч нападающим.
2. При контакте – наказывать, если голкипер не играет в мяч. Но это привело ко многим необычным пенальти, и рекомендацию отменили.
Перед чемпионатом мира позиция изменилась: необходимо также оценивать степень контакта и его неизбежность.
Эпизод Месси-Шченсны вызвал бурные дискуссии в профессиональной судейской среде. Мнения разные.
С одной стороны, Шченсны не играет в мяч и попадает по лицу Месси на высокой скорости. Аргентинец не виноват в случившемся, а поляк не рассчитал прыжок. Это точка зрения – за 11-метровый.
С другой стороны, мяч уходил за линию ворот, касание не повлияло на дальнейшее развитие событий. Говорят и о легком контакте ладонью, а не кулаком.
Момент неоднозначный. Уверен, что после ЧМ мы увидим четкие рекомендации по поводу таких моментов. Также нет сомнений, что арбитра поддержит Коллина».
У Месси все плохо с пенальти: недавно мазал в плей-офф ЛЧ, а на ЧМ – два промаха из трех ударов
Сложная игра про ЧМ. Сможете выиграть хотя бы один матч?
- Дата проведения
- 30 ноября, 22.00, «Stadium 974»
- Голы:
- 0:1 – 46 Мак Аллистер, 0:2 – 67 Альварес.
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Польша –
Шченсны, Кэш, Глик, Кивер, Берешиньски (Енджейчик, 72), Зелиньски, Франковски (Каминьски, 46), Крыховяк (Пентек, 83), Белик (Шиманьски, 62), Левандовски, Свидерски (Скурась, 46).
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Аргентина –
Мартинес, Молина, Отаменди, Ромеро, Акунья (Тальяфико, 59), Де Пауль, Мак Аллистер (Альмада, 84), Фернандес (Песселья, 79), Ди Мария (Паредес, 59), Месси, Альварес (Мартинес, 79).
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