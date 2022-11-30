Промах Месси с пенальти не сломал Аргентину – победа 2:0. А Шченсны вообще фолил?

Четких трактовок нет.

Аргентина легко победила Польшу (2:0), хотя в первом тайме было предельно драматично. Месси не забил с пенальти.

На 37-й минуте Аргентина прижала соперника и упустила шикарный момент. Хулиан Альварес выскочил почти один на один (под небольшим углом) и бил с левой, но Шченсны потащил.

На этом атака не захлебнулась: пошла мгновенная подача с левого фланга на дальнюю штангу, куда мчался Месси. Шченсны тоже вышел на мяч, они вместе прыгнули, и Войчех вынес, но Лео рухнул на газон и держался за лицо. Казалось, ничего страшного, назначат угловой, но арбитр ждал вердикта ассистентов.

И пошел сам смотреть повтор.

Решение – пенальти.

Лео мощно пробил в правый от себя угол, и… Шченсны потащил. Одной рукой эффектно отбил мяч на угловой.

Войчех – настоящий спаситель Польши. Взял второй пенальти за три игры группового этапа. Причем он очень опасался Месси: «С ним будет сложнее, потому что он по-разному исполняет пенальти. Я буду готовиться как обычно, надеясь, что мне не придется с ним столкнуться».

Столкнулся – и справился.

Но во втором тайме Польша посыпалась: на 46-й минуте забил Алексис Мак Аллистер, а на 76-й – Хулиан Альварес.

Так что с пенальти? Был или нет?

Нынешние трактовки для Sports.ru объясняет бывший арбитр и автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев:

«Эпизод необычен тем, что у ФИФА нет четких рекомендаций, как действовать в подобных ситуациях.

Полтора сезона назад распространялись такие:

1. Внимательно следить за действиями вратаря после игры в мяч нападающим.

2. При контакте – наказывать, если голкипер не играет в мяч. Но это привело ко многим необычным пенальти, и рекомендацию отменили.

Перед чемпионатом мира позиция изменилась: необходимо также оценивать степень контакта и его неизбежность.

Эпизод Месси-Шченсны вызвал бурные дискуссии в профессиональной судейской среде. Мнения разные.

С одной стороны, Шченсны не играет в мяч и попадает по лицу Месси на высокой скорости. Аргентинец не виноват в случившемся, а поляк не рассчитал прыжок. Это точка зрения – за 11-метровый.

С другой стороны, мяч уходил за линию ворот, касание не повлияло на дальнейшее развитие событий. Говорят и о легком контакте ладонью, а не кулаком.

Момент неоднозначный. Уверен, что после ЧМ мы увидим четкие рекомендации по поводу таких моментов. Также нет сомнений, что арбитра поддержит Коллина».