Кошмар Дании после феерии на Евро: одно очко, один гол, последнее место

Что это было?

Сборная Дании неожиданно покидает Катар. Команда Каспера Юлманда отдала путевку в плей-офф дерзкой Австралии, проиграв 0:1.

•‎ Сложно поверить, но недавний полуфиналист Евро и правда занял последнее место в группе. Более того, датчане ни разу не выиграли, даже у Туниса.

•‎ Да и забили всего один гол – прямо как Катар и Уэльс (берем только тех, кто уже провел три матча).

•‎ Зато пропустили три: два от Франции и один от Австралии.

•‎ Напоминаем, что Дания стала одной из самых ярких команд европейской квалификации – наколотили аж 30 голов. Но на ЧМ все было намного тусклее.

«Я разочарован, – грустит тренер Каспер Юлманд. – Нам тяжело принять факт, что мы не можем дать нашей стране и болельщикам то, что они так сильно от нас хотели. Это больно. Сейчас не может быть никакого анализа игры. Я разочарован и расстроен. Анализ – позже. Мы все сейчас на эмоциях».

• Если смотреть на историю, то ничего особенного не приключилось. Дания чередует удачные циклы с провальными.

✅ ЧМ-1998 – 1/4 финала;

✅ ЧМ-2002 – 1/8 финала;

❌ ЧМ-2006 – не прошли квалификацию;

❌ ЧМ-2010 – не вышли из группы;

❌ ЧМ-2014 – не прошли квалификацию;

✅ ЧМ-2018 – 1/8 финала;

• Последний раз датчане квалифицировались на турнир, но не выходили как раз в 2010-м – тогда команда с 22-летним Кристианом Эриксеном обыграла Камерун, но провалилась с Японией и Нидерландами.

На этот раз не справились вообще ни с кем.

• Забавное наблюдение: на ЧМ-2018 датчане отбегали вничью с австралийцами во втором туре, но играли хуже (0,8 против 1,4 по ожидаемым голам, 10:13 по ударам). Сегодня было солидное преимущество и по владению мячом (69%–31%), и по ударам (13-8).

И все равно не хватило.

Фото: REUTERS/John Sibley, Wolfgang Rattay