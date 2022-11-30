Кошмар Дании после феерии на Евро: одно очко, один гол, последнее место
Что это было?
Сборная Дании неожиданно покидает Катар. Команда Каспера Юлманда отдала путевку в плей-офф дерзкой Австралии, проиграв 0:1.
• Сложно поверить, но недавний полуфиналист Евро и правда занял последнее место в группе. Более того, датчане ни разу не выиграли, даже у Туниса.
• Да и забили всего один гол – прямо как Катар и Уэльс (берем только тех, кто уже провел три матча).
• Зато пропустили три: два от Франции и один от Австралии.
• Напоминаем, что Дания стала одной из самых ярких команд европейской квалификации – наколотили аж 30 голов. Но на ЧМ все было намного тусклее.
«Я разочарован, – грустит тренер Каспер Юлманд. – Нам тяжело принять факт, что мы не можем дать нашей стране и болельщикам то, что они так сильно от нас хотели. Это больно. Сейчас не может быть никакого анализа игры. Я разочарован и расстроен. Анализ – позже. Мы все сейчас на эмоциях».
• Если смотреть на историю, то ничего особенного не приключилось. Дания чередует удачные циклы с провальными.
✅ ЧМ-1998 – 1/4 финала;
✅ ЧМ-2002 – 1/8 финала;
❌ ЧМ-2006 – не прошли квалификацию;
❌ ЧМ-2010 – не вышли из группы;
❌ ЧМ-2014 – не прошли квалификацию;
✅ ЧМ-2018 – 1/8 финала;
• Последний раз датчане квалифицировались на турнир, но не выходили как раз в 2010-м – тогда команда с 22-летним Кристианом Эриксеном обыграла Камерун, но провалилась с Японией и Нидерландами.
На этот раз не справились вообще ни с кем.
• Забавное наблюдение: на ЧМ-2018 датчане отбегали вничью с австралийцами во втором туре, но играли хуже (0,8 против 1,4 по ожидаемым голам, 10:13 по ударам). Сегодня было солидное преимущество и по владению мячом (69%–31%), и по ударам (13-8).
И все равно не хватило.
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Фото: REUTERS/John Sibley, Wolfgang Rattay
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