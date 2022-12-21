Мячи ЧМ – новая эра. Требуют подзарядки, но очень спасают при офсайдах и иногда лишают Роналду голов

Новые и малопредсказуемые мячи – тема почти каждого ЧМ. Но на этот раз удивила не аэродинамика. Возможно, вы налетали на фото заряжающихся на специальной подставке мячей.

Логичные вопросы: там что, есть батарейка?! Для чего?

Пора подробнее узнать про высокотехнологичные мячи, которые, возможно, станут неотъемлемой частью футбола.

Зарядка нужна для внутреннего датчика, который отслеживает все перемещения

У каждого мяча ЧМ-2022 было специальное устройство, которое собирало данные о пространственном положении в режиме реального времени. На разработку и тестирование технологии ушло шесть лет, прежде чем она получила сертификат ФИФА.

Разработкой мячей занималась adidas совместно с KINEXON – крупнейшей компанией, которая собирает трекинговые данные для аналитики – отслеживает перемещения игроков во время матча.

Вес нового мяча – 14 граммов. В нем два одновременно работающих датчика:

• Сверхширокополосный (UWB) датчик – для получения точных данных о местоположении мяча и передачи их в онлайн-режиме.

• Датчик инерциального измерительного блока (IMU) – для фиксации нюансов движения объекта в пространстве. То есть отслеживает положение мяча в трех измерениях.

Устройство питается от небольшой батареи. По информации adidas, питания хватает на шесть часов при активном пользовании и на 18 дней без использования. Оно хорошо защищено в закрытом прочном блоке и не может повредиться при игре в футбол.

Любое соприкосновение мяча (удар ногой, головой, даже стук о землю) фиксируется со скоростью 500 кадров в секунду, а данные тут же передаются в локальную систему позиционирования (LPS). Когда мяч вылетает за пределы поля и затем вбрасывается новый, система переключается без участия человека.

Технология доказала, что гол забил не Роналду, а Фернандеш. А еще идеально определяет офсайды

Вместе с датчиком используется оптическая камера слежения от Hawk-Eye – по стадиону их всего 12, они следят за каждым игроком (и их 29 различными точками тела) примерно 50 раз в секунду. Так получается гораздо быстрее определять положение вне игры с помощью искусственного интеллекта, чем вручную. Благодаря системе KINEXON данные поступают с частотой 500 Гц, а синхронизация с Hawk-Eye проходит с точностью до одной миллионной доли секунды.

На чемпионате мира такая технология применялась впервые. И, кажется, ни одно решение по офсайдам не вызвало жесткие споры. Датчик, встроенный в мяч, позволяет с идеальной точностью отслеживать момент паса. Этого очень не хватало первым версиям системы ВАР, которая с относительной точностью умела рисовать офсайдные линии, но зависела от человеческого фактора – миллиметровая точность теряла всякое значение, когда оператор ВАР позже/раньше передачи фиксировал картинку. И не всегда это происходило по его вине.

Например, стандартный HD-монитор с частотой 50 Гц обновляет картинку 50 раз в секунду. В секунде – 1000 миллисекунд. Кадр меняется каждые 20 миллисекунд.

Так как система KINEXON получает данные с частотой 500 Гц, то и смена кадра происходит в те же десять раз быстрее – за две миллисекунды. А синхронизация данных между KINEXON и Hawk-Eye происходит с точностью до одной миллионной доли секунды.

Датчики помогают определять и другие важные нюансы – например, автора гола. Помните, когда Криштиану Роналду коснулся мяча волосами после подачи Бруну Фернандеша в матче с Уругваем и настаивал, что забил именно он? Позже ФИФА объяснила ESPN: Роналду не касался мяча, а определить это удалось как раз благодаря технологии adidas. Более подробно мы писали об этом здесь.

Технология открывает двери в новый мир: создает реалистичную 3D-модель матча и отслеживает более 300 игровых показателей

KINEXON рассказывала, как проводила тестирование мяча в Португалии, когда «Морейренсе» и «Шавиш» бились за место в элитной лиге. В матче отслеживались более 300 различных показателей в нескольких категориях: скорость удара и паса, время владения мячом, скорость дриблинга, ускорения и спринты – с мячом и без, даже контроль пространства, прессинг и контратаки.

Так, например, выяснилось, что победный гол был забит с расстояния 14,54 м при скорости поле мяча 68,58 км/ч, самый быстрый игрок ускорялся на 33,72 км/ч, точность передач «Шавиша» в течение матча увеличивалась на три процента, а у «Морейренсе» – падала на девять. 80% болельщиков с интересом отнеслись к продвинутой статистике.

По мнению cоучредителя и управляющего директора KINEXON Максимилиана Шмидта, эта информация позволит в режиме реального времени делиться интересными данными, а впоследствии еще глубже анализировать производительность игроков. Руководитель отдела футбольных исследований и стандартов FIFA Technology Innovation Николас Эванс ожидает, что в будущем все эти технологии переместятся и в мир видеоигр.

KINEXON создает более реалистичную 3D-графику. То есть любой эпизод можно будет оценить глазами игрока – это очень важный нюанс для оценки механики футбола и решений футболистов в конкретной ситуации. Надеемся, вскоре в телетрансляциях мы оценим крутость этих нововведений.

Не ухудшил ли датчик свойства мяча? Что говорят футболисты?

Тестирование мяча проводилось вслепую в различных странах, а также на других соревнованиях в Катаре (Кубок арабских государств, клубный ЧМ), чтобы выяснить, существуют ли какие-то отличия для игроков между обычным и «продвинутым» мячом. Как оказалось, разницы никто не заметил.

Более раннюю версию мяча KINEXON с датчиками протестировали еще в немецкой региональной лиге, а новейшую – в матче немецкой клубной академии.

Но перед ЧМ-2022 полузащитник сборной Англии Киран Триппьер указал на один нюанс: «При каждом кроссе чувствовал, что мячи немного другие. Дело не в жаре. Они будто бы немного легче. Кажется, что если ударить сильнее, то он улетит гораздо дальше». Реакция Триппьера объяснима – англичане очень внимательно относятся к розыгрышу стандартных положений, а подает их как раз он.

Голкипер уругвайской сборной Серхио Рочет заметил, что мячи летят быстрее, и выразился еще лаконичнее: «Год за годом форвардам становится все проще, а вратарям – сложнее».

В общем, отзывов о новых мячах от участников ЧМ было очень мало. А это значит, что разницы и правда никто не заметил.

Фото: REUTERS/Carl Recine, Lee Smith, Matthew Childs