В Гави влюбилась дочь короля Испании. Носит в школу папку с его фото!

Королевский гамбит.

Гави здорово начал первый ЧМ в карьере – на счету 18-летней звезды «Барселоны» гол Коста-Рике и ударный час против Германии.

За пределами поля все тоже очень хорошо.

As пишет, что в Гави влюбилась старшая дочь короля Филиппа VI – принцесса Леонор. Например, она носит с собой в школу папку с наклеенными фотографиями игрока. После игры с Коста-Рикой король заходил в раздевалку и лично просил Гави подписать майку меньшего размера, чем носит сам.

Похоже, это подарок – и предназначался он именно принцессе.

Кто она такая?

Леоноре 17 лет, она принцесса Астурийская, старшая дочь в семье Филиппа VI и его жены Летисии, полноправная наследница престола. Крестные – король Хуан Карлос и королева София Греческая – дедушка и бабушка по отцовской линии.

Полное имя – Леонор де Тодос лос Сантос де Бурбон и Ортис.

В июне 2014-го стала наследницей трона Испании после отречения деда Хуана Карлоса. Про личную жизнь принцессы известно не так много: ходила в детский сад для детей из испанской королевской гвардии. С 2008-го ходила в школу Санта-Мария-де-лос-Росалес возле Мадрида, там учился и ее отец Филипп. Сейчас Леонор занимается в Объединенном всемирном колледже Атлантики в Уэльсе.

В апреле Forbes включил принцессу в список 25 самых влиятельных людей Испании.

Про спортивные увлечения девушки пишут еще меньше. В мае Marca раскопала, что Леонор обожает греблю и даже хотела заниматься профессионально, но родители отговорили ради учебы.

Стоп. Гави может стать королем Испании?

Может!

Важно, что в Испании женщины не исключаются из линии престолонаследия. Но только в случае отсутствия прямых мужских потомков монарха. Брак разрешен только с разрешения самого короля – иначе следует исключение из линии престолонаследия.

В сентябре к Гави подкатывала фанатка на автограф-сессии

Гави интересуются не только принцессы. В сентябре полузащитник продлил контракт с «Барселоной» и после этого встретился с болельщиками. Во время автограф-сессии к Гави подошла девушка и робко вручила ему бумажку с какой-то надписью. Испанская пресса писала, что там были ее номер телефона и страница в инстаграм.

Marca утверждала, что Гави даже связался с той незнакомкой. Правда, судя по всему, дальше знакомства дело не пошло.

На данный момент у Гави нет девушки. Раньше он придерживался совета родителей и не заводил отношения до совершеннолетия. В начале августа ему исполнилось 18 – теперь никаких препятствий.

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst; REUTERS/Dylan Martinez; globallookpress.com/Thorton/Keystone Press Agency