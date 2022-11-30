У Аргентины – шансы на плей-офф даже при ничьей. Расклады в трех картинках

Турнирная карта!

На ЧМ-2022 – развязка в одной из самых интригующих групп, Аргентина бьется за продолжение борьбы. Показываем все возможные расклады.

Скорее всего, вы будете смотреть матч Польша – Аргентина, поэтому отталкиваемся от трех его исходов.

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Фото: REUTERS/Dylan Martinez