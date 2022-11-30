ЧМ-2022 в Катаре
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У Аргентины – шансы на плей-офф даже при ничьей. Расклады в трех картинках

Сборная Саудовской Аравии по футболу Сборная Саудовской Аравии по футболу
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Сборная Польши по футболу Сборная Польши по футболу
Сборная Мексики по футболу Сборная Мексики по футболу
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Турнирная карта!

На ЧМ-2022 – развязка в одной из самых интригующих групп, Аргентина бьется за продолжение борьбы. Показываем все возможные расклады. 

Скорее всего, вы будете смотреть матч Польша – Аргентина, поэтому отталкиваемся от трех его исходов.

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Фото: REUTERS/Dylan Martinez

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