У Аргентины – шансы на плей-офф даже при ничьей. Расклады в трех картинках
Турнирная карта!
На ЧМ-2022 – развязка в одной из самых интригующих групп, Аргентина бьется за продолжение борьбы. Показываем все возможные расклады.
Скорее всего, вы будете смотреть матч Польша – Аргентина, поэтому отталкиваемся от трех его исходов.
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Фото: REUTERS/Dylan Martinez
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