Во вторник на чемпионате мира закончили играть две первые группы – а значит, мы начинаем конструировать сетку плей-офф.

Из группы А без проблем с первого места вышли Нидерланды, а второе в личном матче (почти 1/16 финала) вырвал Сенегал.

В группе B Англия четко убрала Уэльс (3:0), а США благодаря победе над Ираном финишировали вторыми.

Итого уже в плей-офф: Франция, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Сенегал, Англия и США .

В 1/8 финала увидим матчи Нидерланды – США и Англия – Сенегал.

Когда и где сыграют?

Нидерланды vs США – 3 декабря (суббота) в 18:00 на стадионе «Халифа». Этой игрой на ЧМ-2022 откроется плей-офф.

Англия vs Сенегал – 4 декабря (воскресенье) в 22:00 на арене «Аль-Байт».

Дальше победитель пары Нидерланды/США выйдет на победителя группы C (лидирует Польша, но может быть и Аргентина) или вторую команду группы D (пока Австралия, вероятна Дания).

Англия или Сенегал продвинутся соответственно на вторую команду группы C или выигравшего группу D (это наверняка Франция).

Как играли раньше?

Нидерланды и США провели пять матчей – но только товарищеских. Три первых (в 1998-м, 2002-м и 2004-м) голландцы выиграли всухую, в 2010-м победили 2:1 с голами Дирка Кюйта и Клааса Яна Хунтелаара, а в июне 2015-го единственный раз сложилось удачно для США.

Причем очень ярко: в Амстердаме они победили 4:3, хотя к 53-й минуте Нидерланды вели 3:1. За вторую половину второго тайма им забили Джон Брукс, Дэнни Уильямс и Бобби Вуд. Сборная США почти целиком с того момента обновилась, а вот Дэйли Блинд и Мемфис Депай легко могут вспомнить и ужаснуться. Тогда же первый тайм, пока все было хорошо, на поле провел Квинси Промес.

Англия с Сенегалом не встречались еще никогда, матч в 1/8 финала чемпионата мира будет премьерой.

Кто как выглядит в плей-офф ЧМ?

Предыдущее появление Нидерландов в плей-офф привело к бронзовым медалям – но это не прошлый чемпионат мира. В Бразилии-2014 у топ-поколения голландцев был второй подряд далекий заход на ЧМ после финала в ЮАР, а на турнир в России они вообще не отобрались. Вообще если Нидерланды появляются в плей-офф, у них либо получается очень многое (три финала, бронза и полуфинал), либо ничего (четыре вылета сразу в 1/8 финала). Промежуточный исход только один – четвертьфинал-94.

Американцы не заходили дальше 1/8 финала уже 20 лет – один раунд прошли в 2002-м, а дальше невыход из группы в Германии, два вылета в плей-офф сразу и пропуск ЧМ в России. В современной истории четвертьфинал 20-летней давности для США – лучший результат, полуфинал-1930 в расчет берем очень условно.

У Англии в прошлый раз был полуфинал – но два поражения в медальных матчах. Их поход в России – лучший за 30 лет на чемпионатах мира, особенно на фоне провала в группе-2014. После этого и финала Евро-2020 им должно быть мало даже 1/2 финала.

Для Сенегала есть только один ориентир – легендарный прорыв-2002. Они в плей-офф впервые через 20 лет после этого, тогда им помог золотой гол в ворота европейцев: выбили Швецию.

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Кто, на ваш взгляд, пройдет дальше: европейские фавориты или соперники со вторых мест в группах?

Фото: REUTERS/Dylan Martinez, Hannah Mckay