ЧМ-2022 в Катаре
Блог

Знаем две пары 1/8 финала: Нидерланды – США и Англия – Сенегал. У европейцев будут проблемы?

стадион Аль-Байт стадион Аль-Байт
стадион Халифа стадион Халифа
Сборная Англии по футболу Сборная Англии по футболу
Сборная Сенегала по футболу Сборная Сенегала по футболу
сборная Нидерландов по футболу сборная Нидерландов по футболу
сборная США по футболу сборная США по футболу
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Футбол Футбол

Во вторник на чемпионате мира закончили играть две первые группы – а значит, мы начинаем конструировать сетку плей-офф.

Из группы А без проблем с первого места вышли Нидерланды, а второе в личном матче (почти 1/16 финала) вырвал Сенегал.

В группе B Англия четко убрала Уэльс (3:0), а США благодаря победе над Ираном финишировали вторыми.

Итого уже в плей-офф: Франция, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Сенегал, Англия и США.

В 1/8 финала увидим матчи Нидерланды – США и Англия – Сенегал.

Когда и где сыграют?

Нидерланды vs США – 3 декабря (суббота) в 18:00 на стадионе «Халифа». Этой игрой на ЧМ-2022 откроется плей-офф.

Англия vs Сенегал – 4 декабря (воскресенье) в 22:00 на арене «Аль-Байт».

Дальше победитель пары Нидерланды/США выйдет на победителя группы C (лидирует Польша, но может быть и Аргентина) или вторую команду группы D (пока Австралия, вероятна Дания).

Англия или Сенегал продвинутся соответственно на вторую команду группы C или выигравшего группу D (это наверняка Франция).

Как играли раньше?

Нидерланды и США провели пять матчей – но только товарищеских. Три первых (в 1998-м, 2002-м и 2004-м) голландцы выиграли всухую, в 2010-м победили 2:1 с голами Дирка Кюйта и Клааса Яна Хунтелаара, а в июне 2015-го единственный раз сложилось удачно для США.

Причем очень ярко: в Амстердаме они победили 4:3, хотя к 53-й минуте Нидерланды вели 3:1. За вторую половину второго тайма им забили Джон Брукс, Дэнни Уильямс и Бобби Вуд. Сборная США почти целиком с того момента обновилась, а вот Дэйли Блинд и Мемфис Депай легко могут вспомнить и ужаснуться. Тогда же первый тайм, пока все было хорошо, на поле провел Квинси Промес.

Англия с Сенегалом не встречались еще никогда, матч в 1/8 финала чемпионата мира будет премьерой.

Кто как выглядит в плей-офф ЧМ?

Предыдущее появление Нидерландов в плей-офф привело к бронзовым медалям – но это не прошлый чемпионат мира. В Бразилии-2014 у топ-поколения голландцев был второй подряд далекий заход на ЧМ после финала в ЮАР, а на турнир в России они вообще не отобрались. Вообще если Нидерланды появляются в плей-офф, у них либо получается очень многое (три финала, бронза и полуфинал), либо ничего (четыре вылета сразу в 1/8 финала). Промежуточный исход только один – четвертьфинал-94.

Американцы не заходили дальше 1/8 финала уже 20 лет – один раунд прошли в 2002-м, а дальше невыход из группы в Германии, два вылета в плей-офф сразу и пропуск ЧМ в России. В современной истории четвертьфинал 20-летней давности для США – лучший результат, полуфинал-1930 в расчет берем очень условно.

У Англии в прошлый раз был полуфинал – но два поражения в медальных матчах. Их поход в России – лучший за 30 лет на чемпионатах мира, особенно на фоне провала в группе-2014. После этого и финала Евро-2020 им должно быть мало даже 1/2 финала.

Для Сенегала есть только один ориентир – легендарный прорыв-2002. Они в плей-офф впервые через 20 лет после этого, тогда им помог золотой гол в ворота европейцев: выбили Швецию.

***

Кто, на ваш взгляд, пройдет дальше: европейские фавориты или соперники со вторых мест в группах?

Фото: REUTERS/Dylan Martinez, Hannah Mckay

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные