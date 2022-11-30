«Как нам переубедить вас?» В 16 лет Энцо Фернандес умолял Месси не уходить из сборной, а теперь забивает с его паса на ЧМ

Страдал после ухода Лео из сборной.

В 2016-м Аргентина играла в финале Кубка Америки против Чили. Основное и дополнительное время завершилось нулевой ничьей, а Лео Месси в серии послематчевых пенальти смазал свой удар.

В итоге аргентинцы проиграли и снова остались без трофея.

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Разочарованный Месси не выдержал и после турнира объявил о завершении карьеры в сборной.

Особенно переживал по этому поводу 16-летний Энцо Фернандес.

Энцо трогательно обратился к Месси: молил вернуться в сборную

Юный и тогда мало кому известный футболист опубликовал большой пост в соцсетях. Сейчас это выглядит особенно трогательно.

« Как нам переубедить вас, если мы – простые смертные . Как нам переубедить вас, если в жизни мы испытывали лишь 1% от того давления, которое ощущаете вы на своих на плечах. Вы встаете утром, смотрите в зеркало и понимаете, что 40-миллионная толпа хочет, чтобы вы были идеальны, и по какой-то нелепой причине у них сложилось впечатление, что они могут этого требовать.

Как нам переубедить вас, если мы до сих пор не поняли, что вы – такой же человек? Да, с непревзойденным талантом, но все равно человек. Как нам переубедить вас? Мы даже не можем понять, что вы не виноваты в том гневе, который охватывает нас после поражений, это лишь отражение нашего собственного разочарования.

Пора нам посмотреть в зеркало и задать себе самим вопрос: требуем ли мы от себя хотя бы 1% того, что требуем от этого парня, которого мы на самом деле даже не знаем. Как нам переубедить вас, когда целый мир с лестью нашептывает вам, что в отпуске вы могли бы лежать на пляже вместо того, чтобы защищать наши цвета и петь аргентинский гимн .

Конечно, вы должны поступать так, как хотите, но, пожалуйста, подумайте о том, чтобы остаться. Сделайте это, чтобы получать удовольствие, которое люди отняли у вас. Это невероятное давление лишает игру самого важного: веселья.

В детстве вы наверняка мечтали о том, чтобы выступать за сборную. Когда мы видим, как вы играете в бело-голубом, нас переполняет невероятная гордость. Так играйте же ради удовольствия, потому что когда вы развлекаетесь на поле, вы даже не представляете, как весело нам », – писал Энцо.

И вот теперь: Энцо и Месси вместе в сборной на ЧМ, Фернандес забил с паса Лео

Месси все же вернулся в сборную – уже в августе того же года.

На тот момент Фернандес играл в молодежной команде «Ривер Плейт» – а в 2019-м Энцо дебютировал уже за основную. Летом 2022-го полузащитник перешел в «Бенфику», а в конце сентября сыграл первый матч за взрослую сборную Аргентины.

В матче ЧМ-2022 против Мексики Фернандес забил второй гол Аргентины – с передачи Месси. А затем растворился в объятиях Лео.

Аргентина все еще не в плей-офф: после двух туров на втором месте в группе и в среду вечером (22:00 мск) играет с лидером – Польшей. Здесь все детали о том, что нужно аргентинцам для прохода в 1/8 финала.

Фото: REUTERS/Molly Darlington