Гол Роналду переписали на Бруну! Криш коснулся кончиками волос или все-таки нет?
Успел отпраздновать – а когда увидел, что записали на партнера, только улыбнулся.
Сборная Португалии забила Уругваю во втором тайме, но главный вопрос – кто же именно это сделал?
Поначалу показалось, что открыл счет Криштиану Роналду – он и сам так посчитал. Как на самом деле, непонятно.
Разбираемся, как все было.
Бруну Фернандеш выкручивал подачу с левого края правой ногой – идеально, чтобы сразу метить в створ.
Все же было больше похоже на подачу, под которую как раз и выскакивал Роналду. Криш тянулся к мячу головой.
Даже казалось, что мяч изменил направление после того, как побывал с его головой рядом.
Но давайте вернемся на долю секунды назад.
Разобраться правда очень трудно.
Вот здесь полное ощущение, что мяч уже пролетел чуть дальше – а Роналду не касается.
А вот здесь уже впечатление, что кончиками волос Криш все-таки цепляет мяч, а значит гол можно бы записывать и на него!
Похоже, что с волос Роналду слетают капли – но от контакта с мячом или просто от прыжка?
Ну и как тут разобраться!
Так или иначе – вратаря Роналду точно смутил.
Все выглядело так, что это гол Роналду.
Криш увидел, что мяч залетает.
Непонятно, додумал ли он себе касание и просто решил поведением убедить, что автор гола именно он.
Но радовался он сразу так, как будто забил сам.
Да и Бруну бежал скорее как ассистент – поздравлять партнера.
Даже в графике трансляции показали сначала, что это гол Криша.
Но вот когда объявляли по стадиону, уже назвали Бруну.
Роналду это услышал – и отреагировал вот такой улыбкой.
- Дата проведения
- 28 ноября, 22.00, «Lusail Iconic Stadium»
- Голы:
- 1:0 – 54 Бруну Фернандеш, 2:0 – 90, пенальти Бруну Фернандеш.
-
Португалия –
Диогу Кошта, Жоау Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Мендеш (Геррейру, 42), Бернарду Силва, Вильям Карвалью (Пальинья, 83), Бруну Фернандеш, Рубен Невеш (Рафаэл Леау, 69), Роналду (Гонсалу Рамуш, 82), Жоау Феликс (Матеуш Нунеш, 82).
-
Уругвай –
Рочет, Варела, Годин (Пельистри, 62), Коатес, Хименес, Оливера (Винья, 86), Весино (де Арраскаэта, 62), Бентанкур, Вальверде, Кавани (Суарес, 73), Нуньес (Макси Гомес, 72).
- Предупреждения:
- Бентанкур (6), Рубен Невеш (38), Оливера (44), Жоау Феликс (77), Рубен Диаш (89).
Фото: REUTERS/Matthew Childs, Lee Smith, Fabrizio Bensch, Dylan Martinez
Комментарии