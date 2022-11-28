Гол Роналду переписали на Бруну! Криш коснулся кончиками волос или все-таки нет?

Успел отпраздновать – а когда увидел, что записали на партнера, только улыбнулся.

Сборная Португалии забила Уругваю во втором тайме, но главный вопрос – кто же именно это сделал?

Поначалу показалось, что открыл счет Криштиану Роналду – он и сам так посчитал. Как на самом деле, непонятно.

Разбираемся, как все было.

Бруну Фернандеш выкручивал подачу с левого края правой ногой – идеально, чтобы сразу метить в створ.

Все же было больше похоже на подачу, под которую как раз и выскакивал Роналду. Криш тянулся к мячу головой.

Даже казалось, что мяч изменил направление после того, как побывал с его головой рядом.

Но давайте вернемся на долю секунды назад.

Разобраться правда очень трудно.

Вот здесь полное ощущение, что мяч уже пролетел чуть дальше – а Роналду не касается .

А вот здесь уже впечатление, что кончиками волос Криш все-таки цепляет мяч , а значит гол можно бы записывать и на него!

Похоже, что с волос Роналду слетают капли – но от контакта с мячом или просто от прыжка?

Ну и как тут разобраться!

Так или иначе – вратаря Роналду точно смутил.

Все выглядело так, что это гол Роналду.

Криш увидел, что мяч залетает.

Непонятно, додумал ли он себе касание и просто решил поведением убедить, что автор гола именно он.

Но радовался он сразу так, как будто забил сам.

Да и Бруну бежал скорее как ассистент – поздравлять партнера.

Даже в графике трансляции показали сначала, что это гол Криша.

Но вот когда объявляли по стадиону, уже назвали Бруну.

Роналду это услышал – и отреагировал вот такой улыбкой.

Фото: REUTERS/Matthew Childs, Lee Smith, Fabrizio Bensch, Dylan Martinez