«Неймар не лучше меня. Скоро догоню его». Что за дерзкий ганец Кудус сделал победный дубль на ЧМ

Гана и Южная Корея устроили драму на чемпионате мира: 2:0 к 34-й минуте, ничья 2:2 к 61-й, а уже на 68-й ганцы снова вышли вперед и вырвали победу. Главный герой – Мохаммед Кудус, стрельнувший дублем и победным голом.

А ведь этот турнир 22-летний атакующий полузащитник начал с очень дерзкой фразы: «Неймар не лучше меня. Он просто более статусный игрок, вот и все. Сейчас его делает лучше лишь то, что он большего добился. Но скоро я его догоню» .

Давайте знакомиться с амбициозным хавбеком «Аякса».

Уехал в Европу из академии бывшего скаута «МЮ». И пробивался через датский клуб

Кудус родился в Аккре – столице Ганы. По его словам, семья была небогатой, но и не бедной. Главное – будущий герой сборной никогда не голодал, за это он благодарен родителям, хотя подробностей о семье немного.

«Мама рисковала жизнью, чтобы позаботиться обо мне и моей семье», – говорит Мохаммед. Известно, что она продает в Аккре еду.

Мохамед быстро стал выделяться среди сверстников. Те, кто играл с ним в детстве, вспоминают, как 11-летний Кудус в одиночку тащил свою команду: например, забил шесть мячей за матч – а сыграли 6:6.

Первый тренер парня Джошуа Авуа подтверждал: «Когда я увидел, как он играет на улице, сразу все понял и пригласил его на тренировки. Он был великолепен с первого дня. Ему было всего 10 лет, когда мы встретились, но его качества были очевидны».

Мохаммед уехал из дома за несколько сотен километров в академию Right to Dream 12-летним – ради шанса отправиться потом в Европу . Все потому, что в 2015-м основатель ганской академии (и бывший скаут «Манчестер Юнайтед») Том Вернон купил «Нордшелланд».

Теперь датский клуб – верхушка системы, куда попадают лучшие игроки из Right to Dream. «Есть хороший шанс, что новый Лионель Месси или Усэйн Болт появятся в Африке, но не получат возможности развить талант», – объяснял Вернон.

Кудус вошел в число лучших и в 2018-м укатил в Данию.

Молится пять раз в день, впечатлил в Дании всех сразу, дисциплина – на максимуме

Кудус – представитель крупного народа хауса. Всего их больше 60 миллионов, но в основном хаусанцы проживают в Нигерии (37 миллионов) и Нигере (13 миллионов). В Гане их около 300 тысяч, многие как рас расселились в столичном мусульманском районе, где провел детство и Мохаммед. После переезда в Европу он строго придерживается ислама и молится по пять раз в день.

«На поле он быстро освоил датский стиль игры, – рассказывал защитник Андреас Сковгаард. – На тренировке мы сразу увидели, какой он быстрый, сильный и техничный. Тренеры тоже. Они не могли дождаться, когда смогут выпустить его в составе».

В «Нордшелланде» юный Кудус забил 14 мячей и добавил три ассиста в 57 матчах. Через два года 20-летнего полузащитника за девять миллионов евро забрал «Аякс».

Голландцы подписали парня сразу на пять лет, а спортивный директор датского клуба Ян Лаурсен не сомневался, что он заиграет: «Я говорю это, потому что у него все в порядке с дисциплиной. Он никогда не пропускал тренировки и никогда не опаздывал» .

Ужасно дебютировал в ЛЧ. Но теперь разрывает и там

В «Аяксе» Кудус появился при Эрике тен Хаге, который назвал ганца игроком с невероятным потенциалом.

В первых трех матчах Мохаммед забил и отдал три голевые, но затем вмешалось происшествие при дебюте в Лиге чемпионов. Мохаммед вышел против «Ливерпуля», но уже через шесть минут его пришлось менять – из-за серьезной травмы мениска. Вылетел на несколько важных месяцев.

Кудус не сразу раскрылся в «Аяксе»: помешали и травмы и позиция – ведь Тен Хаг ставил его в центр поля. Сейчас у Кудуса 15 мячей и шесть ассистов в 63 матчах за амстердамцев, но большая часть – уже в этом сезоне.

Новый тренер Алфред Схройдер теперь использует ганца как ложную девятку, и так его результативность гораздо выше. В этом сезоне Кудус забил уже 10 за «Аякс», причем четыре из них – в Лиге чемпионов . Еврокубковые дела вообще лучше чемпионата: в ЛЧ еще два ассиста и три приза лучшему игроку матча в за шесть игр группового этапа. Правда, из-за супермощных соперников по группе «Аякс» весной продолжит только в ЛЕ – пропустили вперед «Наполи» с «Ливерпулем».

Внимание топ-клубов в любом случае обеспечено, тех же ливерпульцев: два года назад Кудус получил в матче с ними травму, а в этом сезоне забил на «Энфилде». Не меньше ганца порадовало, что он сыграл против Тиаго Алькантары. Когда испанец еще был в «Баварии», он подарил юному Мохаммеду футболку с автографами всей команды. В юношеской команде Кудуса сразу прозвали «Алькантарой», а испанец с тех пор стал его главным кумиром.

Вполне возможно, что они станут одноклубниками. Инсайдов об интересе со стороны «Ливерпуля» все больше, Клопп уже назвал парня «невероятным игроком» . А ведь Юрген любит покупать футболистов, которые забивали «Ливерпулю».

Дубль на чемпионате мира – хороший дополнительный аргумент.

Фото: instagram.com/kudus_mohammed; REUTERS/Matthew Childs, Molly Darlington; Gettyimages.ru/Srdjan Stevanovic; globallookpress.com/IMAGO/Cameron Smith