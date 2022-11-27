🚀Космические перегрузки на матче Камерун – Сербия! 1:0, 1:2, а в итоге 3:3!
Камерун и Сербия во втором туре придумали пока самый закрученный сюжет этого чемпионата мира.
Африканская сборная легко вкатилась в игру, учитывая скандал с отстранением вратаря Андре Онаны. На 29-й минуте защитник «Нанта» Жан-Шарль Кастеллетто подкараулил мяч на дальней штанге после углового – и Камерун полетел вперед!
На первой компенсированное к тайму минуте снова забили со стандарта – на этот раз сербы. Вы только посмотрите, как Страхиня Палович завис в воздухе! Шансов не было ни у тех, кто за ним присматривал, ни у вратаря. Мощщщщь!
А еще через две – Сербия вышла вперед! Перевернула ход матча за 18 минут. Прессинг сербов привел к потере камерунцев, мяч отскочил к Сергею Милинковичу-Савичу на линию штрафной – легкая обработка левой и тяжелый удар в правый угол.
На старте второго тайма показалось, что сербы полностью взяли игру под контроль. Защитникам Камеруна оставалось только наблюдать, как Тадич, Костич и Митрович комбинируют в их штрафной. Все завершилось тем, что Митрович спокойно катнул мяч в пустые ворота. 3:1.
Через две минуты на поле вышел Венсан Абубакар – лучший бомбардир Кубка Африки в этом году (8 голов) и отбора к нему (6). Сегодня именно он все перевернул:
63-я минута. Абубакар на грани офсайда выскочил на вратаря и красивым черпачком перекинул мяч через него. Боковой поднял флажок, лишив камерунцев празднования. Но затем судьи все же засчитали гол!
Все чисто.
66-я минута: Камерунцы убежали 3 в 3, где Абубакар покатил на дальнюю Шупо-Мотингу. 3:3!
Какие расклады для сербов и Камеруна?
Этот матч пока оставил в деле и Сербию, и Камерун. Но они теперь зависят от матча Бразилии и Швейцарии. Победа южноамериканцев выгодна сербам – потому что в этом случае они меньше будут зависеть от соперников в третьем туре. Нужно побеждать Швейцарию – на всякий случай как можно крупнее, чтобы сербов вдруг не обошел Камерун в случае победы над Бразилией.
У Камеруна обратная история. Сегодня желательна победа Швейцарии, а финальном туре необходимо выигрывать у Бразилии. Это гораздо сложнее.
- Дата проведения
- 28 ноября, 13.00, «Al Janoub Stadium»
- Голы:
- 1:0 – 29 Кастеллетто, 1:1 – 45 Павлович, 1:2 – 45 Милинкович-Савич, 1:3 – 53 Митрович, 2:3 – 63 Абубакар, 3:3 – 66 Шупо-Мотинг.
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Камерун –
Эпасси, Фэ, Нкулу, Кастеллетто, Толо, Кунде (Ондуа, 67), Замбо-Ангисса (Гвет, 81), Онгла (Абубакар, 55), Шупо-Мотинг, Токо-Экамби (Бассогог, 67), Мбемо (Нкуду, 81).
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Сербия –
Милинкович-Савич, Велькович (Бабич, 78), Миленкович, Павлович (Митрович, 56), Костич (Джуричич, 90), Милинкович-Савич (Груйич, 79), Максимович, Лукич, Живкович (Радонич, 78), Тадич, Митрович.
- Предупреждения:
- Нкулу (24), Бассогог (30), Йович (45), Миленкович (90).
Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko, Fabrizio Bensch, Jennifer Lorenzini, Hannah Mckay, Marko Djurica, Carl Recine
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