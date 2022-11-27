🚀Космические перегрузки на матче Камерун – Сербия! 1:0, 1:2, а в итоге 3:3!

Камерун и Сербия во втором туре придумали пока самый закрученный сюжет этого чемпионата мира.

Африканская сборная легко вкатилась в игру, учитывая скандал с отстранением вратаря Андре Онаны. На 29-й минуте защитник «Нанта» Жан-Шарль Кастеллетто подкараулил мяч на дальней штанге после углового – и Камерун полетел вперед!

На первой компенсированное к тайму минуте снова забили со стандарта – на этот раз сербы. Вы только посмотрите, как Страхиня Палович завис в воздухе! Шансов не было ни у тех, кто за ним присматривал, ни у вратаря. Мощщщщь!

А еще через две – Сербия вышла вперед! Перевернула ход матча за 18 минут. Прессинг сербов привел к потере камерунцев, мяч отскочил к Сергею Милинковичу-Савичу на линию штрафной – легкая обработка левой и тяжелый удар в правый угол.

На старте второго тайма показалось, что сербы полностью взяли игру под контроль. Защитникам Камеруна оставалось только наблюдать, как Тадич, Костич и Митрович комбинируют в их штрафной. Все завершилось тем, что Митрович спокойно катнул мяч в пустые ворота. 3:1.

Через две минуты на поле вышел Венсан Абубакар – лучший бомбардир Кубка Африки в этом году (8 голов) и отбора к нему (6). Сегодня именно он все перевернул:

63-я минута. Абубакар на грани офсайда выскочил на вратаря и красивым черпачком перекинул мяч через него. Боковой поднял флажок, лишив камерунцев празднования. Но затем судьи все же засчитали гол!

Все чисто.

66-я минута: Камерунцы убежали 3 в 3, где Абубакар покатил на дальнюю Шупо-Мотингу. 3:3!

Какие расклады для сербов и Камеруна?

Этот матч пока оставил в деле и Сербию, и Камерун. Но они теперь зависят от матча Бразилии и Швейцарии. Победа южноамериканцев выгодна сербам – потому что в этом случае они меньше будут зависеть от соперников в третьем туре. Нужно побеждать Швейцарию – на всякий случай как можно крупнее, чтобы сербов вдруг не обошел Камерун в случае победы над Бразилией.

У Камеруна обратная история. Сегодня желательна победа Швейцарии, а финальном туре необходимо выигрывать у Бразилии. Это гораздо сложнее.

Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko, Fabrizio Bensch, Jennifer Lorenzini, Hannah Mckay, Marko Djurica, Carl Recine