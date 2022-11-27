Хорватия и Марокко могут лишить Бельгию плей-офф. Какие там расклады?

Есть даже вариант с жеребьевкой места в 1/8.

В группе F завершился второй тур: Бельгия неожиданно проиграла Марокко (0:2), а Хорватия разгромила Канаду (4:1).

Как определяются места

Напомним, какие показатели влияют на итоговое место в случае равенства очков :

• Разница забитых и пропущенных голов на групповом этапе;

• Количество забитых голов на групповом этапе;

• Очки, набранные в матчах команд с равным количеством очков;

• Разница голов в матчах команд с равенством очков;

• Количество забитых голов в матчах между рассматриваемыми командами;

• Очки Fair Play.

Расклады на третий тур: Марокко и Хорватии достаточно не проиграть. Но возможна жеребьевка

🇨🇦 Канада уже вылетела. В лучшем случае могут подняться на третье место – если сами обыграют Марокко, а Бельгия проиграет Хорватии (все решит разница голов).

🇭🇷 Хорватам для гарантированного выхода из группы достаточно не проиграть бельгийцам.

Даже поражение в последнем туре может отправить Модрича и компанию в плей-офф: главное, чтобы Марокко не проиграл с более благоприятным счетом. У хорватов пока преимущество по разнице и количеству голов .

🇲🇦 У Марокко ситуация похожа на хорватскую: нет поражения – есть плей-офф.

В случае проигрыша африканской команде поможет победа Хорватии над Бельгией.

Если у Хорватии и Бельгии будет ничья :

• Марокко устроит поражение в 1-2 мяча от Канады – разница мячей будет лучше, чем у бельгийцев;

• если Марокко проиграет в 3 мяча, то решающим станет общее количество забитых голов. Если оно будет равным, то Марокко пройдет дальше – благодаря победе над Бельгией в личном матче;

• поражение в 4+ гола лишит шансов на выход.

🇧🇪 Бельгии очень нужна победа – у второй команды в рейтинге ФИФА плохая разница забитых и пропущенных. В случае ничьей вся надежда на то, что Марокко проиграет Канаде с разницей в 4 мяча – тогда у Бельгии будет лучше разница забитых-пропущенных.

Интересно, что Бельгию устроит и такая ситуация: Марокко проигрывает 0:3, а сами бельгийцы сыграют 2:2 – тогда по разнице будет равенство, но у команды Роберто Мартинеса будет больше голов на групповом этапе.

☝️ Кстати! Если Хорватия и Марокко оба проиграют в последнем туре, то возможна ситуация, в которой судьбу места в плей-офф решит рейтинг Fair Play или жеребьевка.

Например, поражение хорватов 0:3 и поражение Марокко 2:4 – в таком случае и разница, и количество забитых на групповом этапе будет идентичным. В очном матче тоже 0:0. И решать будут желтые и красные карточки – очки Fair Play.

Если и там равенство, то решать будет жеребьевка, которую проведут чиновники ФИФА.

Фото: REUTERS/Amanda Perobelli