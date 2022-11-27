Хорватия и Марокко могут лишить Бельгию плей-офф. Какие там расклады?
Есть даже вариант с жеребьевкой места в 1/8.
В группе F завершился второй тур: Бельгия неожиданно проиграла Марокко (0:2), а Хорватия разгромила Канаду (4:1).
Как определяются места
Напомним, какие показатели влияют на итоговое место в случае равенства очков:
• Разница забитых и пропущенных голов на групповом этапе;
• Количество забитых голов на групповом этапе;
• Очки, набранные в матчах команд с равным количеством очков;
• Разница голов в матчах команд с равенством очков;
• Количество забитых голов в матчах между рассматриваемыми командами;
• Очки Fair Play.
Расклады на третий тур: Марокко и Хорватии достаточно не проиграть. Но возможна жеребьевка
🇨🇦 Канада уже вылетела. В лучшем случае могут подняться на третье место – если сами обыграют Марокко, а Бельгия проиграет Хорватии (все решит разница голов).
🇭🇷 Хорватам для гарантированного выхода из группы достаточно не проиграть бельгийцам.
Даже поражение в последнем туре может отправить Модрича и компанию в плей-офф: главное, чтобы Марокко не проиграл с более благоприятным счетом. У хорватов пока преимущество по разнице и количеству голов.
🇲🇦 У Марокко ситуация похожа на хорватскую: нет поражения – есть плей-офф.
В случае проигрыша африканской команде поможет победа Хорватии над Бельгией.
Если у Хорватии и Бельгии будет ничья:
• Марокко устроит поражение в 1-2 мяча от Канады – разница мячей будет лучше, чем у бельгийцев;
• если Марокко проиграет в 3 мяча, то решающим станет общее количество забитых голов. Если оно будет равным, то Марокко пройдет дальше – благодаря победе над Бельгией в личном матче;
• поражение в 4+ гола лишит шансов на выход.
🇧🇪 Бельгии очень нужна победа – у второй команды в рейтинге ФИФА плохая разница забитых и пропущенных. В случае ничьей вся надежда на то, что Марокко проиграет Канаде с разницей в 4 мяча – тогда у Бельгии будет лучше разница забитых-пропущенных.
Интересно, что Бельгию устроит и такая ситуация: Марокко проигрывает 0:3, а сами бельгийцы сыграют 2:2 – тогда по разнице будет равенство, но у команды Роберто Мартинеса будет больше голов на групповом этапе.
☝️ Кстати! Если Хорватия и Марокко оба проиграют в последнем туре, то возможна ситуация, в которой судьбу места в плей-офф решит рейтинг Fair Play или жеребьевка.
Например, поражение хорватов 0:3 и поражение Марокко 2:4 – в таком случае и разница, и количество забитых на групповом этапе будет идентичным. В очном матче тоже 0:0. И решать будут желтые и красные карточки – очки Fair Play.
Если и там равенство, то решать будет жеребьевка, которую проведут чиновники ФИФА.
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Фото: REUTERS/Amanda Perobelli
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