«Ваши замечания о моей команде – позор». Кейруш разнес Клинсманна, который заподозрил Иран в давлении на судей

В третьем туре группового этапа ЧМ сыграют Иран и США. У команд хорошие шансы на плей-офф, политический подтекст всем понятен, но футбольные люди тоже добавляют градус.

Экс-игрок и главный тренер сборной Германии Юрген Клинсманн в комментарии для BBC недвусмысленно намекнул, что работа с судьями помогла Ирану победить в матче с Уэльсом.

«Карлуш [Кейруш] очень хорошо вписывается в [иранскую] национальную команду и ее культуру. Он не очень удачно поработал с Колумбией, а затем не прошел квалификацию с Египтом. Прямо перед ЧМ он пришел в сборную Ирана, с которой долго работал до этого.

То, как они играют, – не случайность, это часть их культуры. Они постоянно работают с судьями, давят на резервных арбитров и лайнсменов. На поле было много инцидентов, которые мы не видели.

Таким образом они могут вывести соперника из игры. Если бы их матч против Уэльса судил другой человек, все было бы иначе. То, что вокруг арбитра постоянно бегали пять иранских футболистов, не сыграло на руку Уэльсу», – утверждал Клинсманн.

Кейруш назвал слова Клинсманна позором для футбола и пригласил его в лагерь сборной Ирана

Главный тренер сборной Ирана довольно оперативно ответил на обвинения Клинсманна в своем твиттере.

«Уважаемый Юрген! Вы взяли на себя ответственность назвать меня Карлуш, поэтому я считаю, что могу называть вас Юрген. Даже не зная меня лично, вы подвергаете сомнению мой характер с типичным предвзятым суждением о превосходстве.

Вне зависимости от вашего авторитета на футбольном поле я могу сказать, что ваши замечания об Иране, его культуре и его национальной команде, а также о моих игроках – позор для всего футбола. Никто не сможет нарушить нашу честность.

Мы хотели бы пригласить вас в качестве гостя в лагерь нашей национальной команды, чтобы вы смогли пообщаться с игроками и узнать от них о стране, людях Ирана, поэтах и искусстве, алгебре и других составляющих тысячелетней персидской культуры. А еще вы поймете, как сильно наши игроки любят футбол.

Мы понимаем, что как американец/немец вы поддерживаете другие ценности. И даже несмотря на ваши возмутительные высказывания, которые обесценивают наши усилия, жертвы и навыки, мы обещаем, что не будем осуждать вас в ответ. Всегда рады видеть вас в нашей Семье.

В то же время мы будем внимательно следить за тем, какое решение ФИФА примет в отношении вашего положения в качестве члена научно-технической группы ЧМ-2022. Мы ожидаем, что вы уйдете в отставку до того, как посетите лагерь», – написал Кейруш.

С позицией Карлуша солидарна Федерация футбола Ирана – там потребовали немедленного исключения Клинсманна из научно-технической группы.

Что за научно-техническая группа?

ФИФА перед самым стартом ЧМ-2022 организовала команду, которая должна была заниматься техническим изучением матчей. В ее состав вошли ряд авторитетных людей из мира футбола: Арсен Венгер, Клинсманн и Альберто Дзаккерони, а также Санди Олисе (Нигерия), Ча Ду Ри (Южная Корея), Фарид Мондрагон (Колумбия) и Паскаль Цубербюлер (Швейцария). Основная цель команды – сбор и анализ данных о турнире.

Клинсманн объяснился: слова вырвали из контекста, он скорее восхищается Кейрушом и сборной Ирана

В интервью шоу BBC Breakfast Юрген пошел на примирение.

«Все это вырвано из контекста, Я постараюсь позвонить Карлушу и разрядить ситуацию.

Я никогда не критиковал Карлуша и скамейку сборной Ирана. Кто-то даже подумал, что я критикую рефери за то, что он позволяет запасным Ирана так себя вести на скамейке. Но я всего лишь описал их фирменный эмоциональный подход к футболу. В каком-то смысле это даже заслуживает восхищения!

Вся скамейка живет игрой. Они постоянно вскакивают, а Карлуш – очень эмоциональный тренер. Он всегда стоит у поля и пытается направить своих игроков и зарядить их энергией».

Клинсманн пять лет тренировал сборную США. Его сын – вратарь «ЛА Гэлакси»

Кейруш неслучайно указал национальность Клинсманна через слэш – Юрген хоть и не является гражданином США, но все равно тесно связан со страной.

•‎ В 2010 году после ухода из «Баварии» Клинсманн двинул в Северную Америку: его назначили консультантом в «Торонто» – клуб МЛС.

•‎ Меньше года спустя Юргена назначили на пост главного тренера сборной США – там он сменил Боба Брэдли. «С приходом Клинсманна начинается новая эра для нашей сборной», – пафосно заявлял глава федерации футбола США Санила Гулати.

•‎ Через два года после назначения Клинсманн выиграл Золотой кубок КОНКАКАФ – в финале США обыграли Панаму (1:0). На ЧМ-2014 тоже удалось пошуметь – американцы вышли из сложной группы с Германией, Португалией и Ганой, но в 1/8 финала проиграли Бельгии (1:2) в дополнительное время. Именно в том матче Тим Ховард установил рекорд ЧМ по количеству сэйвов, отразив 15 ударов.

•‎ В конце ноября 2016 года Клинсманна уволили из сборной – он неудачно стартовал в отборе к ЧМ-2018. Брюс Арена, пришедший на место Юргена, не смог исправить положение и американцы пролетели мимо турнира в России.

•‎ Джонатана Клинсманна, сына Юргена и профессионального вратаря, тоже многое связывает с США. У него двойное гражданство и опыт игры за юношеские и молодежные сборные США. С 2020 года Джонатан выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси» – правда, за два года у него лишь 270 минут в МЛС.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/ULMER/Markus Ulmer, Heuler Andrey/Keystone Press Agency, Joel Marklund/Keystone Press Agency, Dirk Waem/ZUMAPRESS.com