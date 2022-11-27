Германия уже 34 года не может обыграть Испанию. Последняя попытка – вообще 0:6

Проигрывали в финале Евро и полуфинале ЧМ.

Коста-Рика подогнала Германии отличный подарок, неожиданно обыграв японцев (1:0). Теперь у немцев остаются шансы на выход из группы даже в третьем туре, но главный тренер Ханс-Дитер Флик еще до этого объявил: плей-офф начинается уже с матча против Испании:

«Это первый финал для нас на этом чемпионате мира. Мы сделаем все ради гарантии, что дверь в 1/8 финала останется для нас открытой».

Набрать три очка будет трудно – и не только потому, что испанцы мощно стартовали на этом ЧМ (7:0 с Коста-Рикой), они еще и не проигрывают Германии 34 года в официальных матчах.

На домашнем для немцев Евро-1988 еще не объединенная ФРГ обыграла испанцев 2:0 (дубль Руди Феллера )– и не пустила в плей-офф. С тех пор максимум Германии против Испании – ничья.

Вот как развивается эта серия.

ЧМ-1994 – 1:1. Немцы впечатлили Луиса Энрике физикой

На американском чемпионате мира Испания и Германия как раз были в одной группе. Тогда тоже играли во втором туре – вничью. На гол Йон Андони Гойкоэчеа в первом тайме немцы на старте второго ответили мячом Юргена Клинсманна.

В составе испанцев тогда были Пеп Гвардиола, Хулен Лопетеги (просидел в запасе) и нынешний тренер сборной Луис Энрике. «Если кто-то посмотрит на футболку немцев, увидит четыре чемпионские звезды. Я уже играл против них в 1994-м, и тогда они сильно впечатлили меня физической силой, – говорит Энрике перед очередным матчем против Германии. – Но Испания может победить кого угодно, и мы убеждены, что нам по силам обыграть Германию».

В 1994-м обе сборные вышли из группы и по сетке должны были встретиться в полуфинале. Испанцы в 1/8 прошли Швейцарию (3:0), а немцы – Бельгию (3:2). Однако в четвертьфинале команды синхронно вылетели: Германию выбили итальянцы, а Испанию – болгары (обе игры со счетом 1:2).

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Турнир, где ни у кого не было шансов обыграть Испанию.

Команда Луиса Арагонеса взяла максимальные 9 очков в группе с Россией, затем по пенальти прошла Италию, в полуфинале вновь расправилась с командой Гуса Хиддинка (3:0), а в решающей игре гол Фернандо Торреса помог вырвать титул у Германии (1:0).

Андрес Иньеста считает эту победу над немцами одной из самых знаковых:

«Многие поколения игроков сборной Испании после золота ЧЕ-1964 пытались добиться чего-то столь же важного. В конце концов нам удалось это сделать – спустя долгое время. Так что это было очень важно для испанского футбола, испанских футболистов, а также для нашего стиля игры. Это было отправной точкой для того, что произошло позже».

ЧМ-2010 – 0:1 в полуфинале. Пропустили испанцев к золоту в ЮАР

История повторилась в полуфинале следующего большого турнира. Все решил гол Карлеса Пуйоля во втором тайме.

«Испания взяла игру под контроль и создала намного больше моментов, чем мы. Нам не удалось хорошо сыграть в атаке, мы создали мало опасных моментов. Наверное, нам не хватило смелости», – признал после матча Мануэль Нойер.

Испанцы в итоге впервые стали чемпионами мира, а немцы увезли бронзовые медали.

Лига наций-2020/21 – 1:1 и ужасные 0:6. Черный день для Германии

Новая встреча через десять лет в новом турнире – и снова неприятные впечатления. Дома ничья, но такая, после которой точно разочарование: Германия была близка к победе, но Хосе Гайя сравнял на 96-й минуте (1:1).

А в Севилье испанцы унизили – 0:6. Это крупнейшее поражение Германии в официальных матчах, до испанского разгрома проигрывали максимум в пять мячей, и то очень давно – на ЧМ-1954 против Венгрии (3:8). Причем немцы тогда проиграли впервые за год с лишним, испанцы прервали их серию без поражений из 12 матчей: было 7 побед и 5 ничьих.

Особенно обидно за Нойера, который проводил за сборную 96-й матч и установил новый рекорд среди киперов (обогнал Зеппа Майера). Вместо праздника – антирекорд, Ману впервые в карьере пропустил 6 голов за матч.

В итоге Испания пошла в полуфинал и только в финале уступила Франции, а немцы, которые до этого разгрома лидировали в группе, остались без шансов на этот трофей. Их устраивала и ничья, но получился вечер ужасов.

«Испания играла лучше, быстрее и точнее. У нас не было шансов. Это черный день», – отреагировал тогда Йоахим Лев.

***

В товарищеских матчах немцам все же удается справляться с Испанией. В последний раз это случилось в ноябре 2014-го, когда все решил гол Тони Крооса на 89-й минуте.

Всего команды с учетом товарняков провели 25 матчей, при таком подсчете статистика равная: 8 побед у Испании, 9 у Германии, 8 ничьих и очень близкая разница мячей – 31:30.

Теперь сборные впервые встретятся после тех самых 6:0.

Фото: globallookpress.com/imago sportfotodienst, Oliver Multhaup, Alex Nicodim via www.imago-image, IMAGO/HORSTMUELLER GmbH, Daniel Gonzales Acuna