Аргентина vs Мексика – первый матч ЧМ-2022, на который хочется сходить еще раз. Феноменальная атмосфера!

Море эмоций и ноль конфликтов.

За четыре часа до игры с Мексикой аргентинцы отчаянно веселились, и как-то не верилось, что этот вечер кончится для них трауром.

Только посмотрите на это:

А сколько было волнений! Журналист Depor Мартин Либерман назвал поражение от Саудовской Аравии ударом по истории аргентинского футбола и обвинил команду в высокомерии, а инсайд Marca о проблемах Месси с левой ногой усилил панику.

А болельщики пели:

Аргентина не проигрывала Мексике с Кубка Америки-2004 (то есть никогда – с Месси), но перед игрой Лионель Скалони подчеркнул сегодняшнюю силу соперника: «У них очень четкие игровые идеи, это атакующая команда с отличным тренером».

А болельщики подхватывали японского репортера и веселились вместе.

Скалони скажет после матча: «Очень сложно играть в матчах «все или ничего». Вы должны передать игрокам спокойствие. Играть в этой футболке не так легко, она весит намного больше.

Мы знали, что будет очень сложно, Мексика предложила нам другую игру. В итоге первый тайм получился для нас не очень хорошим».

Но в седьмом часу вечера болельщики не знали, каким получится первый тайм, не думали о весе бело-голубой футболки, а пели о любви – к своим цветам, сборной и стране.

В сочетании с мексиканском темпераментом создавалось ощущение, что это Кубок Америки, а не чемпионат мира.

А я у «Бомбонеры» или «Ацтеки», а не у стадиона в катарском Лусаиле.

«Остановим ли мы Месси, больше зависит от него, – сказал накануне тренер Мексики Херардо Мартино. – То есть от того, плохой у него день или хороший, а не от наших действий».

Прозвучало это слегка пораженчески, но вот эти красавцы, которых я встретил у стадиона, спрогнозировали победу Мексики 2:1. Ошиблись, конечно, но какая уверенность!

В первом тайме казалось, что Мексика и правда ближе к победе. Даже Месси признал: «Это был сложный матч для нас, Мексика играла хорошо. Первый тайм мы провели интенсивно, а во втором успокоились и снова стали самими собой».

А знали бы вы, каким напряженным был мой сосед в майке Батистуты. Всю игру он держал ее на спине, привязанной рукавами к шее, а надел только перед финальным свистком. Интересный ритуал.

Матч в итоге установил рекорд посещаемости ЧМ со времен финала-1994. Причем аргентинцы с мексиканцами сидели вперемешку – и прекрасно уживались: болтали, подбадривали друг друга и совместно фотографировались (правда, конкретно этот парень в майке Месси от фото с этой мексиканкой отказался, хотя они мило общались – ну, не знаю, видимо, суеверие)

Если Месси назвал матч сложным, то Лаутаро Мартинес «очень неприятным»: «Но у нас есть лучший игрок мира, и мы знали, что он проявит себя».

Когда Месси впервые проявился, и его команда повела, от аргентинских болельщиков было трудно оторвать взгляд – настолько заразительно они радовались.

После голевого паса Месси Фернандесу стало ясно: у Лео – удачный день. И, по логике Мартино, Мексика обречена.

«Очень рад сегодняшней победе, наша команда заслужила ее, – сказал после игры автор второго гола. – Для всех жителей Аргентины, которые болели за нас на стадионе, и для всех, кто поддерживает нас дома. Эта победа посвящается вам».

«Мексика играла не так, как обычно, – добавил тренер Скалони. – В перерыве мы внесли правки и стали выглядеть получше.

А потом вы сами видели, что случилось: исход матча был определен десяткой. Месси знает, что за его спиной вся команда».

Если честно, это был первый матч ЧМ-2022, на который хочется сходить еще раз.

В Катаре это возможно только после полуфиналов? Ну, значит, о таком финале я теперь мечтаю.

Фото: Денис Романцов.