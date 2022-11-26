Франция прервала проклятье чемпионов мира! Первой вышла в плей-офф

Сборная Франции обыграла Данию – 2:1, для нее это вторая победа на чемпионате мира, и после этого действующие чемпионы гарантировали себе место в плей-офф.

Теперь у французов шесть очков, и они почти сразу гарантировали себе первое место: австралийцы обыграли Тунис, у них три – могут максимум сравняться с Францией.

Первый дополнительный показатель – напоминаем – общая разница мячей, поэтому французам еще рано прописывать первое место в группе. Но их разница мячей теперь «+4», а у австралийцев даже после победы «-2». Сценарий, где Тунис громит французов, а австралийцы крупно выносят Данию, выглядит не слишком реалистично.

Франция прервала черную серию действующих чемпионов мира – впервые с 2006-го защитник титула прошел в 1/8 финала .

Проклятие затягивалось: после Бразилии, дошедшей до четвертьфинала после золота-2002, подряд на групповом этапе страдали Италия в 2010-м, Испания в 2014-м и Германия в 2018-м.

У самих французов тоже был неприятный флэшбек на этот счет: они стали чемпионами мира-1998, но потом провалились в группе-2002. Эти воспоминания тоже можно утилизировать – сейчас все под контролем.

Как выйти из группы остальным?

В последнем туре матчи Франция – Тунис и Дания – Австралия.

🇦🇺 Австралия спокойно выйдет в плей-офф, если победит Данию – тут как раз и возникают микроскопические шансы на первое место при нужной большой разнице. При ничьей нужно будет надеяться, что Тунис не обыграет Францию – потому что у африканской команды уже сейчас лучше разница.

🇩🇰 Дании нужно обыгрывать Австралию, но даже это не гарантирует проход само по себе, потому что при победе Туниса над Францией придется сравнивать разница мячей (пока одни и те же «-1»). Если обе победят с одинаковой разницей, вступят следующие дополнительные показатели.

🇹🇳 Тунис получит шанс, если обыграет Францию, а дальше нужно ориентироваться на результат параллельного матча: при победе австралийцев над Данией все равно ничего не светит, при ничьей там – выйдут, потому что будут лучше по разнице (лучше уже сейчас и только укрепятся), при победе датчан – сравнение пойдет как раз с ними.

Вот все дополнительные показатели. В этой группе точно могут пригодиться

После приоретной разницы забитых и пропущенных показатели играют в таком порядке:

• Количество забитых мячей;

• Очки, набранные в матчах команд с равным количеством очков;

• Разница голов в матчах команд с равенством очков;

• Количество забитых голов в матчах между рассматриваемыми командами;

• Очки Fair Play: где в зависимости от желтых и красных карточек команды получают минусы.

Матчи последнего тура в группе D пройдут в среду, 30 ноября.

Фото: REUTERS/Hannah Mckay, Marko Djurica