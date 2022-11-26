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Франция прервала проклятье чемпионов мира! Первой вышла в плей-офф

Сборная Дании по футболу Сборная Дании по футболу
Сборная Франции по футболу Сборная Франции по футболу
Сборная Австралии по футболу Сборная Австралии по футболу
Сборная Туниса по футболу Сборная Туниса по футболу
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Сборная Франции обыграла Данию – 2:1, для нее это вторая победа на чемпионате мира, и после этого действующие чемпионы гарантировали себе место в плей-офф.

Теперь у французов шесть очков, и они почти сразу гарантировали себе первое место: австралийцы обыграли Тунис, у них три – могут максимум сравняться с Францией.

Первый дополнительный показатель – напоминаем – общая разница мячей, поэтому французам еще рано прописывать первое место в группе. Но их разница мячей теперь «+4», а у австралийцев даже после победы «-2». Сценарий, где Тунис громит французов, а австралийцы крупно выносят Данию, выглядит не слишком реалистично.

Франция прервала черную серию действующих чемпионов мира – впервые с 2006-го защитник титула прошел в 1/8 финала.

Проклятие затягивалось: после Бразилии, дошедшей до четвертьфинала после золота-2002, подряд на групповом этапе страдали Италия в 2010-м, Испания в 2014-м и Германия в 2018-м.

У самих французов тоже был неприятный флэшбек на этот счет: они стали чемпионами мира-1998, но потом провалились в группе-2002. Эти воспоминания тоже можно утилизировать – сейчас все под контролем.

Как выйти из группы остальным?

В последнем туре матчи Франция – Тунис и Дания – Австралия.

🇦🇺 Австралия спокойно выйдет в плей-офф, если победит Данию – тут как раз и возникают микроскопические шансы на первое место при нужной большой разнице. При ничьей нужно будет надеяться, что Тунис не обыграет Францию – потому что у африканской команды уже сейчас лучше разница.

🇩🇰 Дании нужно обыгрывать Австралию, но даже это не гарантирует проход само по себе, потому что при победе Туниса над Францией придется сравнивать разница мячей (пока одни и те же «-1»). Если обе победят с одинаковой разницей, вступят следующие дополнительные показатели.

🇹🇳 Тунис получит шанс, если обыграет Францию, а дальше нужно ориентироваться на результат параллельного матча: при победе австралийцев над Данией все равно ничего не светит, при ничьей там – выйдут, потому что будут лучше по разнице (лучше уже сейчас и только укрепятся), при победе датчан – сравнение пойдет как раз с ними.

Вот все дополнительные показатели. В этой группе точно могут пригодиться

После приоретной разницы забитых и пропущенных показатели играют в таком порядке:

• Количество забитых мячей;

• Очки, набранные в матчах команд с равным количеством очков;

• Разница голов в матчах команд с равенством очков;

• Количество забитых голов в матчах между рассматриваемыми командами;

• Очки Fair Play: где в зависимости от желтых и красных карточек команды получают минусы.

Матчи последнего тура в группе D пройдут в среду, 30 ноября.

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Фото: REUTERS/Hannah Mckay, Marko Djurica

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