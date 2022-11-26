Саудовская сказка не повторилась.

Польша выиграла у Саудовской Аравии во втором матче на чемпионате мира – 2:0. Но это было намного труднее, чем видно из счета.

Петр Зелиньски забил на 39-й минуте с паса Роберта Левандовского, а дальше поляки столкнулись с проблемами.

В конце первого тайма Салех Аль-Шехри заработал пенальти с помощью ВАР (там Крыстян Белик и правда ударил саудовца по ноге) – и началось самое интересное.

Сначала – как Саудовская Аравия пыталась всех запутать: Фирас Аль-Брейкан установил мяч на точку, но бить подошел Салем Аль-Досари (по именам уже многих узнаем, это герой матча с Аргентиной).

Правда, все это не помешало польскому супергерою: Войчех Шченсны взял сам удар с пенальти – ему было вполне удобно.

А потом и добивание! Мохаммеда Аль-Брейк добавлял с линии вратарской, но Войчех умудрился среагировать, коснулся кончиками пальцев и перевел на угловой.

Вау!

Правда, если бы с этого добивания Саудовская Аравия все-таки забила, наверняка сразу бы гол не засчитали. Потому что Аль-Брейк ну очень уж явно нарушил правила и вбежал до удара – за счет этого и получилось, что бил вообще без сопротивления.

Хорошо, что польский кипер устранил все сам, иначе бы, возможно, аннулировали и сэйв пенальти.

Саудовцы вообще играли прилично – даже слегка превзошли поляков по остроте: xG – 1,71 против 1,59.

Но как быть против команды, где суперзвезда есть не только в атаке (у Роберта Левандовского ассист на первый гол и собственный второй мяч, который все успокоил), но и в воротах?

• Польша сыграла на ноль второй матч подряд: в первом туре не пропустили от Мексики (сыграли 0:0). Они пока единственная команда на турнире, кто засушил уже две игры.

• Шченсны за турнир сделал уже девять сэйвов – он лидер чемпионата мира по количеству спасений. Как справедливо пошутил в своем телеграм-канале Вадим Лукомский, мы ждали, что Польша будет командой игрока, который располагается в штрафной – так оно и есть!

• У Войцеха вообще полный порядок с пенальти: сейчас ему не забили уже 25-й пенальти – из 86 попыток. Польский кипер не дал реализовать 29% 11-метровых, мощно.

Теперь Польша – промежуточный лидер группы (4 очка). Но шансы на выход пока есть у всех: впереди еще матч Аргентины с Мексикой во втором туре, а в третьем полякам играть с аргентинцами, Саудовская Аравия встретится с Мексикой.

Тренер Польши проходил по делу о договорняках. За два года он созвонился с главным организатором 711 (!) раз

Фото: REUTERS/Issei Kato, Molly Darlington, Matthew Childs, Molly Darlington, Kai Pfaffenbach