Расклады в группе B: Англия еще не в плей-офф (но почти), у США и Ирана – матч за выход
Уэльсу нужно чудо.
В группе B после второго тура интересная ситуация – шансы на плей-офф сохранили все четыре команды.
Как определяются места
Напомним, какие показатели влияют на итоговое место в случае равенства очков:
• Разница забитых и пропущенных голов на групповом этапе;
• Количество забитых голов на групповом этапе;
• Очки, набранные в матчах команд с равным количеством очков;
• Разница голов в матчах команд с равенством очков;
• Количество забитых голов в матчах между рассматриваемыми командами;
• Очки Fair Play.
Расклады на третий тур: Англию оставит без плей-офф только валлийское чудо
🏴 Англия практически наверняка выходит в плей-офф. Проще сказать, в каком случае команда Саутгейта отправится домой: поражение с разницей в 4 мяча от Уэльса. И даже это не гарантирует вылет – если в параллельном матче будет ничья.
Победа гарантирует первое место в группе. Его же англичане займут даже в случае ничьей – если Иран и США тоже сыграют вничью.
🇮🇷 Иран. Тут все просто: победа гарантирует плей-офф. Ничья – тоже наверняка плей-офф, если только Уэльс не обыграет Англию.
🇺🇸 Задача США немного отличается от раскладов Ирана: победа – выход из группы, а ничья точно отправит домой.
🏴 У Уэльса очень непростая задача. Для выхода надо обыгрывать Англию и надеяться, что в параллельном матче будет ничья. Если у Ирана и США будет победитель, Уэльсу надо побеждать с разницей 4+.
Что в группе А: Катар – все, Сенегалу нужна победа над Эквадором
Фото: REUTERS/Paul Childs
Комментарии