ЧМ-2022 в Катаре
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Иран забил на 98-й и 101-й – и впервые победил европейскую сборную на ЧМ. Драма!

ЧМ-2022 ЧМ-2022
Сборная Ирана по футболу Сборная Ирана по футболу
сборная Уэльса по футболу сборная Уэльса по футболу
Мехди Тареми Мехди Тареми
Рамин Резаян Рамин Резаян
Уэйн Хеннесси Уэйн Хеннесси
Рузбех Чешми Рузбех Чешми
Футбол Футбол

Вау!

Сборная Ирана выдала максимально эмоциональный матч с Уэльсом – в первом тайме валлийцы были пободрее, но после перерыва Иран перевернул игру и был намного острее.

Уэйн Хеннесси дважды спасал команду: выловил удар в упор Сердара Азмуна и красиво подправил мяч после того, как его зарядил в угол Саед Эззатоллахи. А еще дважды в дело вступала штанга – после выхода Азмуна один на один и после красивого обводящего удара Али Голизаде (он, кстати, забил еще в первом тайме – но гол отменили из-за офсайда). 

Два гола Ирана забили защитники – на 98-й и 101-й минутах

Но после удаления Хеннесси спасать команду было некому – Иран навалился и добил соперника в концовке. На восьмой добавленной минуте отличился Рузбех Чешми: центральный защитник пробил из-за штрафной, накрыть его не успели, а Дэнни Уорд не смог выручить – 1:0. Вся команда бросилась обнимать автора гола.

Этот гол стал еще и первым на этом ЧМ, забитым из-за пределов штрафной – в первом туре дальними ударами не забивали вообще. Для Чешми это точно огромное облегчение – 29-летний защитник был в заявке на ЧМ-2018, но прямо перед матчем первого тура с Испанией получил травму и в итоге не играл.

Да и на ЧМ-2022 стартовал не очень: провалил первый матч с Англией, Карлуш Кейруш заменил его еще в перерыве и оставил в запасе на Уэльс. Чешми появился на поле только во втором тайме и только благодаря случаю: другой защитник, Ахмад Нуроллахи, потянул мышцу в подкате и попросил замену.

Второй гол случился в контратаке – когда Уэльс всей командой был на чужой половине поля и пытался спастись. Мехди Тареми перехватил мяч, протащил его до чужой штрафной и выкатил его на другого защитника – Рамин Резаян, отбегавший все 90 минут, пробежал полполя и легко перекинул вратаря и защитника. 2:0 – дело сделано. Это случилось уже на 10-й добавленной.

Резаяну 32, и такая хорошая физподготовка объясняется тем, что он следит за питанием. «Я осторожно ем хлеб или рис, не ем жирную пищу, не пью газировку, но я люблю мороженое! Хоть и стараюсь особо его не есть», – признавался он.

Еще один скрытый герой – Мехди Тареми. Именно на нем Хеннесси получил красную карточку, именно Тареми стал ассистентом на оба иранских гола. А еще форвард «Порту» забил два гола Англии – так что у него 2+2 в двух матчах. Неплохо.

Иран забивает самые поздние голы чемпионатов мира

Теперь из четырех самых поздних голов в истории ЧМ три забиты иранцами – все в Катаре.

• Лидирует гол с пенальти Тареми в ворота Англии на 103-й минуте.

• За ним – мяч Резаяна Уэльсу (101-я минута).

• Между иранскими голами вклинился Клаассен (забил Сенегалу на 98-й).

• А на четвертом месте дальний удар Чешми на 98-й. Теперь это еще и самый поздний победный гол в истории ЧМ (как минимум с 1966 года).

Вообще, статистика двух последних ЧМ для Ирана в плане забитых голов абсолютно уникальна. Пять из шести мячей были забиты в компенсированное время.

На поздних минутах победить марокканцев помог автогол. В игре с Португалией помимо гола был еще супермомент перед самым финальным свистком. Англичанам иранцы забили пенальти. А в игре с валлийцами – решили исход встречи. У каждой из историй была своя особенная драма.

А как было до ЧМ-2018? Особой закономерности у оставшихся семи голов, которые были забиты на ЧМ-1978/1998/2006/2014, нет. Но интересно, что три из них забивались в последние 15 минут матча (на 75-й, 82-й и 84-й), еще два – в конце первого тайма (на 40-й и 41-й).

Раньше 36-й минуты Иран на ЧМ не забивал никогда.

Иран впервые победил европейскую сборную на ЧМ

Произошло это только в десятом матче. До этого было лишь две ничьи (с Шотландией и Португалией), а также семь поражений (от Нидерландов, Югославии, Германии, Португалии, Боснии и Герцеговины, Испании и Англии).

Вообще, у Ирана за 17 матчей на ЧМ только три победы. Ранее удавалось выиграть лишь у США и Марокко.

Из группы Иран еще не выходил – кажется, после такой победы самое время об этом задуматься?

Хеннесси получил первую красную ЧМ-2022

В первом туре ЧМ-2022 не было ни одной красной карточки – подобное случилось впервые в истории чемпионатов мира. Но зато уже в первом матче второго тура первое удаление случилось – во втором тайме игры с Ираном поле покинул кипер сборной Уэльса Уэйн Хеннесси.

Хеннесси тащил команду в первом тайме и совершил пару красивых сэйвов – выловил удар в упор Сердара Азмуна и красиво подправил мяч после того, как его зарядил в угол Саед Эззатоллахи.

Но затем Хеннесси явно не помог команде: на 86-й минуте он снес Мехди Тареми, выбежав из ворот метров на 25-30.

Сначала гватемальский арбитр Марио Эскобар показал желтую, не поддавшись на прессинг окруживших его иранцев – и показалось, что по делу: мяч был далеко от ворот, форвард прокидывал его в сторону, а рядом был защитник. 

Но затем показали повтор крупным планом – и стало понятно, что повод для красной все же есть: Хеннесси не просто сбил Тареми, а еще и врезал ему коленом в лицо, не попав по мячу.

Эскобара позвали к монитору, и ему не потребовалось много времени, чтобы изменить решение. А Хеннесси особо и не спорил. Он стал всего третьим вратарем в истории ЧМ, которого удалили с поля: в 2010-м Итумеленг Кхуне из ЮАР не доиграл матч с Уругваем, а в 1994-м был удален Джанлука Пальюка в матче Италии с Норвегией.

Хеннесси точно не планировал вписать себя в историю вот так – а после его красной Иран еще и перевернул игру.

Выберите сборную Ирана и выиграйте ЧМ. Или сыграете за Испанию?

Уэльс – Иран 0:2 (0:0, 0:2)
Дата проведения
25 ноября, 13.00, «стадион Ахмед бин Али»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 90 Чешми, 0:2 – 90 Резаян.
УэльсХеннесси, Робертс (Джонсон, 57), Дэвис, Родон, Мифем, Уильямс, Ампаду (Аллен, 77), Рэмзи (Уорд, 87), Уилсон (Джеймс, 58), Бэйл, Мур.
ИранХоссейни, Резаян, Пуралиганджи, Хоссейни, Мохаммади, Голизаде (Джаханбахш, 77), Хаджсафи (Тораби, 77), Эззатоллахи (Карими, 83), Нуроллахи (Чешми, 78), Тареми, Азмун (Ансарифард, 68).
Предупреждения:
Родон (45), Резаян (90), Джаханбахш (90).
Удаление:
Хеннесси (86).

Фото: REUTERS/Dylan Martinez, Hannah Mckay

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