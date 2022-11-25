Иран забил на 98-й и 101-й – и впервые победил европейскую сборную на ЧМ. Драма!

Вау!

Сборная Ирана выдала максимально эмоциональный матч с Уэльсом – в первом тайме валлийцы были пободрее, но после перерыва Иран перевернул игру и был намного острее.

Уэйн Хеннесси дважды спасал команду: выловил удар в упор Сердара Азмуна и красиво подправил мяч после того, как его зарядил в угол Саед Эззатоллахи. А еще дважды в дело вступала штанга – после выхода Азмуна один на один и после красивого обводящего удара Али Голизаде (он, кстати, забил еще в первом тайме – но гол отменили из-за офсайда).

Два гола Ирана забили защитники – на 98-й и 101-й минутах

Но после удаления Хеннесси спасать команду было некому – Иран навалился и добил соперника в концовке. На восьмой добавленной минуте отличился Рузбех Чешми: центральный защитник пробил из-за штрафной, накрыть его не успели, а Дэнни Уорд не смог выручить – 1:0. Вся команда бросилась обнимать автора гола.

Этот гол стал еще и первым на этом ЧМ, забитым из-за пределов штрафной – в первом туре дальними ударами не забивали вообще. Для Чешми это точно огромное облегчение – 29-летний защитник был в заявке на ЧМ-2018, но прямо перед матчем первого тура с Испанией получил травму и в итоге не играл.

Да и на ЧМ-2022 стартовал не очень: провалил первый матч с Англией, Карлуш Кейруш заменил его еще в перерыве и оставил в запасе на Уэльс. Чешми появился на поле только во втором тайме и только благодаря случаю: другой защитник, Ахмад Нуроллахи, потянул мышцу в подкате и попросил замену.

Второй гол случился в контратаке – когда Уэльс всей командой был на чужой половине поля и пытался спастись. Мехди Тареми перехватил мяч, протащил его до чужой штрафной и выкатил его на другого защитника – Рамин Резаян, отбегавший все 90 минут, пробежал полполя и легко перекинул вратаря и защитника. 2:0 – дело сделано. Это случилось уже на 10-й добавленной.

Резаяну 32, и такая хорошая физподготовка объясняется тем, что он следит за питанием. «Я осторожно ем хлеб или рис, не ем жирную пищу, не пью газировку, но я люблю мороженое! Хоть и стараюсь особо его не есть», – признавался он.

Еще один скрытый герой – Мехди Тареми . Именно на нем Хеннесси получил красную карточку, именно Тареми стал ассистентом на оба иранских гола. А еще форвард «Порту» забил два гола Англии – так что у него 2+2 в двух матчах. Неплохо.

Иран забивает самые поздние голы чемпионатов мира

Теперь из четырех самых поздних голов в истории ЧМ три забиты иранцами – все в Катаре.

• Лидирует гол с пенальти Тареми в ворота Англии на 103-й минуте.

• За ним – мяч Резаяна Уэльсу (101-я минута).

• Между иранскими голами вклинился Клаассен (забил Сенегалу на 98-й).

• А на четвертом месте дальний удар Чешми на 98-й. Теперь это еще и самый поздний победный гол в истории ЧМ (как минимум с 1966 года).

Вообще, статистика двух последних ЧМ для Ирана в плане забитых голов абсолютно уникальна. Пять из шести мячей были забиты в компенсированное время.

На поздних минутах победить марокканцев помог автогол. В игре с Португалией помимо гола был еще супермомент перед самым финальным свистком. Англичанам иранцы забили пенальти. А в игре с валлийцами – решили исход встречи. У каждой из историй была своя особенная драма.

А как было до ЧМ-2018? Особой закономерности у оставшихся семи голов, которые были забиты на ЧМ-1978/1998/2006/2014, нет. Но интересно, что три из них забивались в последние 15 минут матча (на 75-й, 82-й и 84-й), еще два – в конце первого тайма (на 40-й и 41-й).

Раньше 36-й минуты Иран на ЧМ не забивал никогда.

Иран впервые победил европейскую сборную на ЧМ

Произошло это только в десятом матче. До этого было лишь две ничьи (с Шотландией и Португалией), а также семь поражений (от Нидерландов, Югославии, Германии, Португалии, Боснии и Герцеговины, Испании и Англии).

Вообще, у Ирана за 17 матчей на ЧМ только три победы. Ранее удавалось выиграть лишь у США и Марокко.

Из группы Иран еще не выходил – кажется, после такой победы самое время об этом задуматься?

Хеннесси получил первую красную ЧМ-2022

В первом туре ЧМ-2022 не было ни одной красной карточки – подобное случилось впервые в истории чемпионатов мира. Но зато уже в первом матче второго тура первое удаление случилось – во втором тайме игры с Ираном поле покинул кипер сборной Уэльса Уэйн Хеннесси.

Хеннесси тащил команду в первом тайме и совершил пару красивых сэйвов – выловил удар в упор Сердара Азмуна и красиво подправил мяч после того, как его зарядил в угол Саед Эззатоллахи.

Но затем Хеннесси явно не помог команде: на 86-й минуте он снес Мехди Тареми, выбежав из ворот метров на 25-30.

Сначала гватемальский арбитр Марио Эскобар показал желтую, не поддавшись на прессинг окруживших его иранцев – и показалось, что по делу: мяч был далеко от ворот, форвард прокидывал его в сторону, а рядом был защитник.

Но затем показали повтор крупным планом – и стало понятно, что повод для красной все же есть: Хеннесси не просто сбил Тареми, а еще и врезал ему коленом в лицо, не попав по мячу.

Эскобара позвали к монитору, и ему не потребовалось много времени, чтобы изменить решение. А Хеннесси особо и не спорил. Он стал всего третьим вратарем в истории ЧМ, которого удалили с поля : в 2010-м Итумеленг Кхуне из ЮАР не доиграл матч с Уругваем, а в 1994-м был удален Джанлука Пальюка в матче Италии с Норвегией.

Хеннесси точно не планировал вписать себя в историю вот так – а после его красной Иран еще и перевернул игру.

Фото: REUTERS/Dylan Martinez, Hannah Mckay